Vége, ennyi volt: Trump bejelentette, hogy nem finanszírozza tovább Ukrajnát
Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
Heves kirohanást intézett Volodimir Zelenszkij és az Európai Unió ellen az amerikai elnök legidősebb fia. Donald Trump Jr. egy közel-keleti konferencián jelezte: az Egyesült Államok véget vethet Ukrajna háborús támogatásának.
Donald Trump „elfordulhat” az Ukrajnában zajló háborútól – ez derült ki az amerikai elnök legidősebb fiának egy közel-keleti konferencián elhangzott szónoklatából. A Guardian szerint Trump Jr. „hosszú kirohanásában” felidézte, hogy a korrupt gazdagok elmenekülnek Ukrajnából.
Szerinte az ukrán elnök azért nyújtja el a háborút, mert tudja: ha véget érne, ő soha nem nyerné meg a választást.
Abbéli véleményének is hangot adott, hogy Zelenszkijt a baloldalon szinte istenként tisztelik; valamint hogy Ukrajna sokkal korruptabb, mint Oroszország. Trump Jr. felidézte:
Monacóban azt tapasztalta, hogy a Bugattik, a Ferrarik és hasonló luxussportkocsik nagy részén ukrán rendszám látható.
Az elnök szerint Washington most szoros együttműködésre lépett Oroszországgal, közös megoldásokat keresve a háború befejezésére.
Szerinte amíg a pénz – a támogatás – áramlott Ukrajnába, „szabadon lophattak, senki sem ellenőrizte őket, így nem volt okuk békét kötni.”
Felhívta a figyelmet arra is:
apja, az Egyesült Államok elnöke az egyik legkiszámíthatatlanabb ember a politikában,
megfogadta, hogy az Egyesült Államok többé nem lesz „a csekkfüzetes idióta”.