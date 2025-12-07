Ft
Volodimir Zelenszkij Európai Unió Egyesült Államok Donald Trump Jr

Ifjabb Trump dühösen kifakadt: Az Egyesült Államok nem lesz a „csekkfüzetes idióta”

2025. december 07. 22:46

Heves kirohanást intézett Volodimir Zelenszkij és az Európai Unió ellen az amerikai elnök legidősebb fia. Donald Trump Jr. egy közel-keleti konferencián jelezte: az Egyesült Államok véget vethet Ukrajna háborús támogatásának.

2025. december 07. 22:46
Donald Trump „elfordulhat” az Ukrajnában zajló háborútól – ez derült ki az amerikai elnök legidősebb fiának egy közel-keleti konferencián elhangzott szónoklatából. A Guardian szerint Trump Jr. „hosszú kirohanásában” felidézte, hogy a korrupt gazdagok elmenekülnek Ukrajnából.

 

Szerinte az ukrán elnök azért nyújtja el a háborút, mert tudja: ha véget érne, ő soha nem nyerné meg a választást. 

Abbéli véleményének is hangot adott, hogy Zelenszkijt a baloldalon szinte istenként tisztelik; valamint hogy Ukrajna sokkal korruptabb, mint Oroszország. Trump Jr. felidézte: 

Monacóban azt tapasztalta, hogy a Bugattik, a Ferrarik és hasonló luxussportkocsik nagy részén ukrán rendszám látható.

Szerinte amíg a pénz – a támogatás – áramlott Ukrajnába, „szabadon lophattak, senki sem ellenőrizte őket, így nem volt okuk békét kötni.”

Felhívta a figyelmet arra is: 

apja, az Egyesült Államok elnöke az egyik legkiszámíthatatlanabb ember a politikában,

megfogadta, hogy az Egyesült Államok többé nem lesz „a csekkfüzetes idióta”.

Nasi12
2025. december 07. 23:44
Végre normális hozzáállás.
lendvaiildiko
2025. december 07. 23:38
Vajon, ha jő egy jobb autó a Záhony - Csapi határhoz, akkor az okmányellenőrzés mellett van-e vámvizsgálat? Az M7-esen, wellnes központokban is sok jobbfajta ukrán autó parkol. Gondolom a hős ukrán harcosok eltávot kapnak és 2-3 héten át kipihenik a harctéri fáradalmakat, amit maga az agresszor Putyin indukált. Elensky fejét látva nekem mindig Kun Béla elvti jut eszembe
csalodtamafideszben
2025. december 07. 23:00
Trampli bajban lehet, ha már az ütődött fiacskájának kell a védelmére kelnie.
hexahelicene
2025. december 07. 22:58
Valaki 1x beírta, hogy az 'ukrán' szitokszó lett. Totál egyetértek. Minden szar, ami a nyakunkba zúdul, az ukrángeci eredetű. Ha meglátom a tetves, Zelenszkij Terrorgnómot, elfog a rosszullét. Már annyira idegesít a retkes, koszos, kokós törpe pofája, hogy el se tudom mondani. De lehet csak én vagyok ezzel így...
