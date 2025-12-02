Ft
Fehér Ház MRI-vizsgálat Donald Trump Egyesült Államok

Alaposan megvizsgálták Trump testét, mutatjuk az eredményeket

2025. december 02. 05:51

A Fehér Ház nyilvánosságra hozta az amerikai elnök MRI-vizsgálatának eredményeit.

2025. december 02. 05:51
null

A Fehér Ház hétfőn nyilvánosságra hozta Donald Trump amerikai elnök MRI-vizsgálatának eredményeit, amelyek az elnöki hivatal szóvivője szerint jó egészségi állapotról tanúskodnak.

Karoline Leavitt a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 

az elnök októberi rutin egészségügyi vizsgálatának keretében végezték el az MRI-ellenőrzést megelőző jelleggel.

Hozzátette, hogy az elnök korában a férfiaknál a szív- és érrendszeri, valamint a hastájékot érintő fokozott vizsgálatok egészségi haszonnal járnak.

A képalkotó vizsgálat célja, hogy bármilyen gondot időben észlelni lehessen – mutatott rá a szóvivő és hozzátette, hogy 

az elnök szív- és érrendszeri vizsgálata normál értékeket mutat.

Az elmúlt napokban az amerikai sajtóban több találgatás jelent meg Donald Trump elnök MRI-vizsgálatának céljairól, amelyekre reagálva a Fehér Ház az elnök orvosa által aláírt vizsgálati jelentést is elérhetővé tette.

(MTI)

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

