Alaposan megvizsgálták Trump testét, mutatjuk az eredményeket

A Fehér Ház nyilvánosságra hozta az amerikai elnök MRI-vizsgálatának eredményeit.
A Fehér Ház hétfőn nyilvánosságra hozta Donald Trump amerikai elnök MRI-vizsgálatának eredményeit, amelyek az elnöki hivatal szóvivője szerint jó egészségi állapotról tanúskodnak.
Karoline Leavitt a Fehér Ház napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy
az elnök októberi rutin egészségügyi vizsgálatának keretében végezték el az MRI-ellenőrzést megelőző jelleggel.
Hozzátette, hogy az elnök korában a férfiaknál a szív- és érrendszeri, valamint a hastájékot érintő fokozott vizsgálatok egészségi haszonnal járnak.
A képalkotó vizsgálat célja, hogy bármilyen gondot időben észlelni lehessen – mutatott rá a szóvivő és hozzátette, hogy
az elnök szív- és érrendszeri vizsgálata normál értékeket mutat.
Az elmúlt napokban az amerikai sajtóban több találgatás jelent meg Donald Trump elnök MRI-vizsgálatának céljairól, amelyekre reagálva a Fehér Ház az elnök orvosa által aláírt vizsgálati jelentést is elérhetővé tette.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP