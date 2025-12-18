Mi lesz ebből? Trump történelmi lépésre készül (VIDEÓ)

Nem várt bejelentést tett Szijjártó Péter Amerikában: újabb együttműködéseket sikerült tető alá hozni az USA-val
A beruházásoknak köszönhetően új munkahelyek jönnek létre Magyarországon.
A Fehér Ház kétértelmű nyilatkozatot adott ki ezzel kapcsolatban.
A Fehér Ház szerint az Egyesült Államok „szerencsés” lenne, ha Trump elnök hosszabb ideig maradna hivatalában, miután Alan Dershowitz ügyvéd a Wall Street Journalnak elmondta, hogy megosztotta az elnökkel új könyvének vázlatát, amelyben a harmadik elnöki ciklus lehetőségét vizsgálja – írja az Axios.
Trump és kormánya ismétlődően utalt egy 2028-as indulásra, annak ellenére, hogy a 22. alkotmánymódosítás tiltja az elnökök harmadik ciklusra való megválasztását.
„Soha nem volt olyan kormány, amely kevesebb mint egy év alatt annyit ért volna el, mint a Trump-kormány” – írta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője csütörtök este egy e-mailben. „Az amerikai nép szerencsés lenne, ha Trump elnök még hosszabb ideig maradna hivatalban.”
Dershowitz a WSJ-nek csütörtökön megjelent interjújában elmondta, hogy azt tanácsolta Trumpnak, hogy „nem világos, hogy egy elnök harmadik ciklusra is megválasztható-e, és nem világos, hogy ez megengedett-e”, de hozzátette:
„Nem hiszem, hogy harmadik ciklusra is indulna”.
Az ügyvéd korábban Trump védőjeként dolgozott az elnök első impeachment-perében, és a WSJ-nek elmondta, hogy tájékoztatta Trumpot arról, hogy az alkotmány nem rendelkezik egyértelműen egy újabb ciklus lehetőségéről. Az elnök elolvassa a könyv vázlatát – tette hozzá.
Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles kedden megjelent Vanity Fair interjújában elutasította azokat a spekulációkat, miszerint Trump megsértené a 22. alkotmánymódosítást, bár elmondta, hogy Trump „jól szórakozik” azzal, hogy tudja, hogy kijelentései „megőrjítenek” az embereket.
Mike Johnson a képviselőház elnöke októberben azt mondta, hogy nem látja „az utat” Trump 2028-as indulásához, ami arra késztette az elnököt, hogy elismerje, „elég egyértelmű”, hogy nem választhatják meg újra.
