Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Axios Fehér Ház Donald Trump

Mi lesz ebből? Trump történelmi lépésre készül (VIDEÓ)

2025. december 18. 09:55

A Fehér Ház kétértelmű nyilatkozatot adott ki ezzel kapcsolatban.

2025. december 18. 09:55
null

A Fehér Ház szerint az Egyesült Államok „szerencsés” lenne, ha Trump elnök hosszabb ideig maradna hivatalában, miután Alan Dershowitz ügyvéd a Wall Street Journalnak elmondta, hogy megosztotta az elnökkel új könyvének vázlatát, amelyben a harmadik elnöki ciklus lehetőségét vizsgálja – írja az Axios. 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Trump és kormánya ismétlődően utalt egy 2028-as indulásra, annak ellenére, hogy a 22. alkotmánymódosítás tiltja az elnökök harmadik ciklusra való megválasztását.

„Soha nem volt olyan kormány, amely kevesebb mint egy év alatt annyit ért volna el, mint a Trump-kormány” – írta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője csütörtök este egy e-mailben. „Az amerikai nép szerencsés lenne, ha Trump elnök még hosszabb ideig maradna hivatalban.”

Dershowitz a WSJ-nek csütörtökön megjelent interjújában elmondta, hogy azt tanácsolta Trumpnak, hogy „nem világos, hogy egy elnök harmadik ciklusra is megválasztható-e, és nem világos, hogy ez megengedett-e”, de hozzátette: 

„Nem hiszem, hogy harmadik ciklusra is indulna”.

Az ügyvéd korábban Trump védőjeként dolgozott az elnök első impeachment-perében, és a WSJ-nek elmondta, hogy tájékoztatta Trumpot arról, hogy az alkotmány nem rendelkezik egyértelműen egy újabb ciklus lehetőségéről. Az elnök elolvassa a könyv vázlatát – tette hozzá. 

Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles kedden megjelent Vanity Fair interjújában elutasította azokat a spekulációkat, miszerint Trump megsértené a 22. alkotmánymódosítást, bár elmondta, hogy Trump „jól szórakozik” azzal, hogy tudja, hogy kijelentései „megőrjítenek” az embereket. 

Mike Johnson  a képviselőház elnöke októberben azt mondta, hogy nem látja „az utat” Trump 2028-as indulásához, ami arra késztette az elnököt, hogy elismerje, „elég egyértelmű”, hogy nem választhatják meg újra.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. december 18. 11:14
É-Koreában ilyen problémák nem merülnek fel. Ny-Európában is megoldják, hogy a a hatalom tovább vigye a maga elképzeléseit, csak ott koalíciónak nevezik azt, amikor simán nem engedik a választáson nyertes erőt átvenni az irányítást.
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2025. december 18. 10:12
Ez itt mind kacsa.
Válasz erre
0
0
kalmanok
•••
2025. december 18. 10:07 Szerkesztve
Akkor majd posztomusz kapja a békedíjat.
Válasz erre
0
1
benito
2025. december 18. 10:00
„Soha nem volt olyan kormány, amely kevesebb mint egy év alatt annyit ért volna el, mint a Trump-kormány” – írta Abigail Jackson, a Fehér Ház szóvivője Cunci mókus. """Megdöbbentően erős kijelentéseket tett saját főnökéről és a Trump-kormányzat kulcsembereiről Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke. Trumpnak „egy alkoholistára jellemző személyisége van”. Bár Trump nem iszik, Wiles szerint „egy alkoholistára jellemző személyisége van”, és azzal a szemlélettel működik, hogy „nincs olyan, amit ne tudna megtenni. Semmi, nulla, semmi.” Wiles ugyanakkor tagadta, hogy Trump a hadsereget használná a félidős választások befolyásolására, és kizárta, hogy 2028-ban újraindulna."""
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!