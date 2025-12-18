Mi lesz ebből? Trump történelmi lépésre készül (VIDEÓ)

Dershowitz a WSJ-nek csütörtökön megjelent interjújában elmondta, hogy azt tanácsolta Trumpnak, hogy „nem világos, hogy egy elnök harmadik ciklusra is megválasztható-e, és nem világos, hogy ez megengedett-e”, de hozzátette:

„Nem hiszem, hogy harmadik ciklusra is indulna”.

Az ügyvéd korábban Trump védőjeként dolgozott az elnök első impeachment-perében, és a WSJ-nek elmondta, hogy tájékoztatta Trumpot arról, hogy az alkotmány nem rendelkezik egyértelműen egy újabb ciklus lehetőségéről. Az elnök elolvassa a könyv vázlatát – tette hozzá.

Trump kabinetfőnöke, Susie Wiles kedden megjelent Vanity Fair interjújában elutasította azokat a spekulációkat, miszerint Trump megsértené a 22. alkotmánymódosítást, bár elmondta, hogy Trump „jól szórakozik” azzal, hogy tudja, hogy kijelentései „megőrjítenek” az embereket.

Mike Johnson a képviselőház elnöke októberben azt mondta, hogy nem látja „az utat” Trump 2028-as indulásához, ami arra késztette az elnököt, hogy elismerje, „elég egyértelmű”, hogy nem választhatják meg újra.