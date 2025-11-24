A terroristák azt mondták neki: a Nyugat a következő! – Interjú Eli Sharabival, aki 491 napot élt túl a Hamász fogságában (VIDEÓ!)

Eli Sharabi túlélte a Hamász terrorszervezet fogságát és a több száz napig tartó brutális körülményeket. 2023. október 7-én rabolták el a terroristák a családja mellől. Sharabi a Túsz című könyvének magyarországi megjelenése kapcsán érkezett Budapestre, ahol Hajdú Tímeának, a Mandiner külpolitikai újságírójának adott interjút.

Az izraeli túlélő megrázó részletességgel mesélte el az őt ért borzalmakat, és azt, hogy mi tartotta benne az lelket a földalatti, közel másfél évig tartó sötétségbe zárva. A szerző azt is kifejtette, hogy mit gondol Trumpról, mit üzen a világnak, és hogy, hogyan éli életet a szabadulása óta.

