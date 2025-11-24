Ft
Hajdú Tímea túsz interjú Hamász fogság túlélő

A terroristák azt mondták neki: a Nyugat a következő! – Interjú Eli Sharabival, aki 491 napot élt túl a Hamász fogságában (VIDEÓ!)

2025. november 24. 19:06

Eli Sharabi megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Mandiner újságírójának, arról a 16 hónapról, amely során szó szerint a földi poklot élte át.

2025. november 24. 19:06
null

Eli Sharabi túlélte a Hamász terrorszervezet fogságát és a több száz napig tartó brutális körülményeket. 2023. október 7-én rabolták el a terroristák a családja mellől. Sharabi a Túsz című könyvének magyarországi megjelenése kapcsán érkezett Budapestre, ahol Hajdú Tímeának, a Mandiner külpolitikai újságírójának adott interjút. 

Az izraeli túlélő megrázó részletességgel mesélte el az őt ért borzalmakat, és azt, hogy mi tartotta benne az lelket a földalatti, közel másfél évig tartó sötétségbe zárva. A szerző azt is kifejtette, hogy mit gondol Trumpról, mit üzen a világnak, és hogy, hogyan éli életet a szabadulása óta.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

NokiNokedli
•••
2025. november 24. 23:48
Inkább annak örüljön, hogy az izraeli hadsereg nem lőtte fejbe, vagy bombázta le, mint a többi társát. A makec most talán már érzi, mit művelnek a fajtijai ott közel-keleten, és az arabok miért harcolnak a zsidók ellen. Vagy még nem fogta fel?
stormy
2025. november 24. 23:03
anyátok picsja.
tapir32
2025. november 24. 21:38
A béke a legfőbb jók egyike. A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme.
Obsitos Technikus
2025. november 24. 21:26
Érzékenyek vagyunk, mint egy mimóza, de most itt ejrópában mással vagyunk elfoglalva.
