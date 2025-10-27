Új korszak az izraeli–magyar gazdasági együttműködésben

Gideon Szaár és az üzleti delegáció programjának kiemelkedő eseménye lesz egy üzleti szeminárium B2B találkozókkal magyar és izraeli vállalatok között. Itt alapozódhatnak meg azok az új partnerségek, beruházások és piacnyitási lehetőségek, amelyek a modern gazdasági diplomácia motorját jelentik.

A látogatás fő üzenete világos. A jó politikai kapcsolatokból valódi, kézzel fogható és kölcsönösen előnyös gazdasági eredmények szülessenek.

Budapest az elmúlt években számos magas rangú izraeli vezetőt látott vendégül, köztük Isaac Herzog államelnököt vagy Benjamin Netanjahu miniszterelnököt. Ez a bizalom egyértelmű jele a két ország közötti szoros, és még szorosabbá váló kapcsolatainak. A magyar kormány következetesen biztonságos, támogató és üzletbarát környezetet biztosít izraeli vállalkozások számára még akkor is, amikor máshol ez korántsem magától értetődő.

A két ország közötti kereskedelmi forgalom már most is eléri az évi 600 millió dollárt, és a szolgáltatási szektor, különösen a tanácsadás és a technológiai export bővül dinamikusan. De a potenciál ennél jóval nagyobb. A legfontosabb izraeli üzleti szervezetek, az Izraeli Export Intézet és az Izraeli Kereskedelmi Kamarák Szövetsége részvétele azt jelzi, hogy most a hosszú távú, intézményesített együttműködés kiépítése következik.

Magyarország továbbra is az egyik legelhivatottabb európai támogatója az Ábrahám-egyezményeknek. Ahogy a Közel-Kelet egyre inkább a regionális együttműködés útjára lép, úgy mélyíti Magyarország is kapcsolatait Izraellel minden területen.