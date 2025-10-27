Új korszak az izraeli–magyar gazdasági együttműködésben

Erre álmában sem gondolhatott Von der Leyen: Magyarország felszólította Brüsszelt
Az izraeli külügyminiszter budapesti látogatása kapcsán írt Maya Kadosh nagykövet asszony az izraeli-magyar kapcsolatokról.
Maya Kadosh Izrael Állam nagykövetének írása.
Gideon Szaár külügyminiszter budapesti látogatása sokkal több, mint diplomáciai udvariasság. Ez a látogatás stratégiai lépést hozhat a már eddig is folyamatosan mélyülő izraeli – magyar gazdasági kapcsolatokban.
A külügyminisztert magas rangú üzleti delegáció kíséri, olyan izraeli iparági szereplők, akik már bizonyították, hogy a világ élvonalához tartoznak.
A látogatás új lendületet adhat a kétoldalú együttműködésnek, főként azokon a területeken, ahol Izrael évtizedek óta világelső, a védelemipar, a kiberbiztonság, a fintech, az egészségipar és az agrárinnováció területén.
Ezek az ágazatok nemcsak Izrael technológiai erejét mutatják, hanem kiválóan illeszkednek Magyarország céljaihoz is, hogy meghatározó gazdasági központtá váljon Európában.
Gideon Szaár és az üzleti delegáció programjának kiemelkedő eseménye lesz egy üzleti szeminárium B2B találkozókkal magyar és izraeli vállalatok között. Itt alapozódhatnak meg azok az új partnerségek, beruházások és piacnyitási lehetőségek, amelyek a modern gazdasági diplomácia motorját jelentik.
A látogatás fő üzenete világos. A jó politikai kapcsolatokból valódi, kézzel fogható és kölcsönösen előnyös gazdasági eredmények szülessenek.
Budapest az elmúlt években számos magas rangú izraeli vezetőt látott vendégül, köztük Isaac Herzog államelnököt vagy Benjamin Netanjahu miniszterelnököt. Ez a bizalom egyértelmű jele a két ország közötti szoros, és még szorosabbá váló kapcsolatainak. A magyar kormány következetesen biztonságos, támogató és üzletbarát környezetet biztosít izraeli vállalkozások számára még akkor is, amikor máshol ez korántsem magától értetődő.
A két ország közötti kereskedelmi forgalom már most is eléri az évi 600 millió dollárt, és a szolgáltatási szektor, különösen a tanácsadás és a technológiai export bővül dinamikusan. De a potenciál ennél jóval nagyobb. A legfontosabb izraeli üzleti szervezetek, az Izraeli Export Intézet és az Izraeli Kereskedelmi Kamarák Szövetsége részvétele azt jelzi, hogy most a hosszú távú, intézményesített együttműködés kiépítése következik.
Magyarország továbbra is az egyik legelhivatottabb európai támogatója az Ábrahám-egyezményeknek. Ahogy a Közel-Kelet egyre inkább a regionális együttműködés útjára lép, úgy mélyíti Magyarország is kapcsolatait Izraellel minden területen.
Kétség sem fér hozzá, ez történelmi lehetőség mindkét ország számára, hogy az együttműködést további területekre terjesszék ki.
Izrael gazdasága a globális bizonytalanságok ellenére stabil. Az infláció mindössze 2,5%, a munkanélküliség 3% alatt van, devizatartalékai a világ legnagyobbjai között szerepelnek, a növekedési kilátások pedig változatlanul optimisták. Exportjának több mint fele a high-tech szektorból származik. A vízgazdálkodási technológiák, a digitális egészségügy és az agrárinnováció mind olyan területek, amelyekben Izrael már nem csak piaci szereplő, hanem iránymutató hatalom.
A gazdasági és politikai szövetség mellett az együttműködés a védelemipari területén is szintet lépett. Magyarország honvédelmi modernizációjának egyik sarokköve az izraeli technológia: az ELM-2084-es radarrendszert például már magyar területen is gyártják. Nemrégiben került aláírásra egy űripari együttműködési megállapodás, amely műholdas technológiákra, földmegfigyelésre és robotikára fókuszál.
Magyarország eközben egyértelmű stratégiai ütőkártyákkal rendelkezik. Központi helyet foglal el Európában, erős ipari háttere, versenyképes adópolitikája és magas színvonalú infrastruktúrája van. Nem csupán kapu az európai piacokra, hanem gyártási, logisztikai és kutatási platform is.
A szinergia látványos a két ország között. Magyarország az ipari erőt és piacot adja, Izrael pedig a világszintű csúcstechnológiát és vállalkozói szemléletet.
Ez a párosítás olyan gazdasági partnerséget eredményezhet, amely közös vállalatokat, bővülő kereskedelmet és regionális innovációs központokat hoz létre.
Olyan korban élünk, amikor a globális ellátási láncok átalakulnak, és a fejlődés kulcsa az innováció. Azok az országok lesznek a nyertesek, amelyek mernek stratégiai szövetségekbe fektetni. Az izraeli – magyar kapcsolat a kölcsönös bizalom és a közös jövőkép talaján, jó eséllyel ilyen mintává válhat.
Gideon Szaár külügyminiszter budapesti látogatása nem lezárása a korábbi erőfeszítéseknek, hanem épp ellenkezőleg, egy új fejezet nyitánya. Egy olyan korszaké, ahol a technológiai és ipari együttműködés nemcsak erősebb gazdaságokat, hanem erősebb barátságot is teremt a két ország között.
