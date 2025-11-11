Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
delegáció beruházás Joó István HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Washington Donald Trump Orbán Viktor technológia

Itt van Amerika: soha nem látott magaslatokat érhetnek el a beruházások az Orbán-Trump találkozó után

2025. november 11. 15:45

Már most 1400 amerikai cég működik hazánkban, ezzel az Egyesült Államok Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője.

2025. november 11. 15:45
null

Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség – tájékoztatta a szervezet az MTI-t hétfőn.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, a közleményben kiemelte: Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban,

Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt.

Magyarország teljes és határozatlan időre szóló mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására és feloldották a még fennmaradó amerikai szankciókat a Paks II. beruházással összefüggésben, továbbá a most induló energetikai együttműködés részeként Magyarország cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól - idézte fel a magyar-amerikai találkozó eredményeit.

Előrehaladott tárgyalások zajlanak most is

Idén eddig kilenc amerikai beruházást jelentett be a HIPA, amelyek jelentős része a legújabb technológiákhoz kapcsolódik és a legmagasabb hozzáadott értékű munkahelyek létrehozását eredményezi, így kiterjednek az űrtechnológiára, a telekommunikációra a védelmi iparra és a mesterséges intelligenciára - tájékoztattak.

Jelenleg 1400 amerikai cég működik Magyarországon, ezzel 

az Egyesült Államok Magyarország harmadik legjelentősebb befektetője.

A 2014 és 2025 első fél éve közötti időszakban a HIPA támogatásával 145 amerikai beruházásról született döntés mintegy 2,5 milliárd euró értékben – hívták fel a figyelmet.

A közlemény szerint Washingtonban Joó István az ABBVIE, a GE Healthcare, a Radian Space és a Voyager cégekkel folytatott tárgyalásokat.

Megjegyezték: előrehaladott tárgyalások folynak egy újabb amerikai cég magyarországi beruházásáról, amelynek eredményéről várhatóan ezen a héten beszámolnak.

MTI/Mandiner

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pinochet
2025. november 11. 15:57
Itt van Amerika: soha nem látott magaslatokat érhetnek el a beruházások az Orbán-Trump találkozó után Figyelj már te cikket jegyző mandineres propagandista. A kettős adóztatás ugye maradt? Na azzal számoltál mikor ezt a baromságot leírtad?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!