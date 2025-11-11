Itt van Amerika: soha nem látott magaslatokat érhetnek el a beruházások az Orbán-Trump találkozó után

Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb egyesült államokbeli cég fejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség – tájékoztatta a szervezet az MTI-t hétfőn.

Joó István, a HIPA vezérigazgatója, aki tagja volt a magyar kormány delegációjának, a közleményben kiemelte: Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépésével teljesen új időszak kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban,

Orbán Viktor washingtoni útja pedig történelmi jelentőségű találkozó volt.

Magyarország teljes és határozatlan időre szóló mentességet kapott az Oroszországból származó energiahordozók vásárlására és feloldották a még fennmaradó amerikai szankciókat a Paks II. beruházással összefüggésben, továbbá a most induló energetikai együttműködés részeként Magyarország cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárolhat az Egyesült Államoktól - idézte fel a magyar-amerikai találkozó eredményeit.

Előrehaladott tárgyalások zajlanak most is