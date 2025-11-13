Az IMF sem hagyja szó nélkül az ukrán korrupciós botrányt – hamarosan érkezik Kijevbe a küldöttség

Egyetlen kép is elég volt a fertőzéshez – láthatatlan kémprogram támadta a Samsung telefonokat
Ukrajna egy új, négyéves hitelezési megállapodásról tárgyal a Nemzetközi Valutaalappal.
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői delegációt küld Ukrajnába, hogy egyeztessen az ország finanszírozási igényeiről és egy lehetséges új hitelprogramról – közölte csütörtökön Julie Kozack, az IMF szóvivője, kiemelve, hogy a háború sújtotta országban továbbra is elengedhetetlen a korrupció elleni harc.
Ukrajna egy új, négyéves hitelezési megállapodásról tárgyal az IMF-fel, amely a jelenleg futó, szintén négyéves, 15,5 milliárd dollár értékű programot váltaná fel.
A mostani konstrukció keretében Ukrajna eddig 10,6 milliárd dollárhoz jutott hozzá. Kozack a szokásos sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az IMF-misszió fő feladata az ukrán makrogazdasági stabilitást és az államadósság fenntarthatóságát szolgáló gazdaságpolitikai lépések áttekintése lesz.
Külön figyelmet fordítanak majd a belföldi bevételek növelését célzó reformokra, a kormányzási keretek megerősítésére, valamint a korrupció visszaszorítására.
Már egy ideje hangoztatjuk, hogy Ukrajnának szilárd korrupcióellenes struktúrára van szüksége a versenyfeltételek kiegyenlítése, a közpénzek védelme, az üzleti környezet javítása és a befektetések vonzása érdekében"
– mondta Kozack, aki szerint a korrupció elleni küzdelem az Ukrajna donorai által kikötött egyik központi követelmény is.
„Az energetikai ágazatban nemrég leleplezett korrupció bizonyítéka (...) világít rá annak szükségére, hogy folytatni kell a korrupcióellenes erőfeszítéseket Ukrajnában, biztosítva, hogy a korrupcióellenes intézmények (...) teljesíteni tudják kötelezettségeiket” – tette hozzá.
Kozack továbbá közölte, hogy az IMF gondosan figyelemmel fogja kísérni az ukrán hatóságok és hitelezők jövőbeli megbeszéléseit. Ezekkel a megbeszélésekkel kapcsolatban további részleteket nem árult el.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
