Az IMF sem hagyja szó nélkül az ukrán korrupciós botrányt – hamarosan érkezik Kijevbe a küldöttség

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői delegációt küld Ukrajnába, hogy egyeztessen az ország finanszírozási igényeiről és egy lehetséges új hitelprogramról – közölte csütörtökön Julie Kozack, az IMF szóvivője, kiemelve, hogy a háború sújtotta országban továbbra is elengedhetetlen a korrupció elleni harc.

A Portfolio értesülésé szerint

Ukrajna egy új, négyéves hitelezési megállapodásról tárgyal az IMF-fel, amely a jelenleg futó, szintén négyéves, 15,5 milliárd dollár értékű programot váltaná fel.

A mostani konstrukció keretében Ukrajna eddig 10,6 milliárd dollárhoz jutott hozzá. Kozack a szokásos sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az IMF-misszió fő feladata az ukrán makrogazdasági stabilitást és az államadósság fenntarthatóságát szolgáló gazdaságpolitikai lépések áttekintése lesz.

Külön figyelmet fordítanak majd a belföldi bevételek növelését célzó reformokra, a kormányzási keretek megerősítésére, valamint a korrupció visszaszorítására.