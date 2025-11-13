Ft
Az IMF sem hagyja szó nélkül az ukrán korrupciós botrányt – hamarosan érkezik Kijevbe a küldöttség

2025. november 13. 22:47

Ukrajna egy új, négyéves hitelezési megállapodásról tárgyal a Nemzetközi Valutaalappal.

2025. november 13. 22:47
null

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői delegációt küld Ukrajnába, hogy egyeztessen az ország finanszírozási igényeiről és egy lehetséges új hitelprogramról – közölte csütörtökön Julie Kozack, az IMF szóvivője, kiemelve, hogy a háború sújtotta országban továbbra is elengedhetetlen a korrupció elleni harc.

A Portfolio értesülésé szerint

Ukrajna egy új, négyéves hitelezési megállapodásról tárgyal az IMF-fel, amely a jelenleg futó, szintén négyéves, 15,5 milliárd dollár értékű programot váltaná fel.

A mostani konstrukció keretében Ukrajna eddig 10,6 milliárd dollárhoz jutott hozzá. Kozack a szokásos sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy az IMF-misszió fő feladata az ukrán makrogazdasági stabilitást és az államadósság fenntarthatóságát szolgáló gazdaságpolitikai lépések áttekintése lesz. 

Külön figyelmet fordítanak majd a belföldi bevételek növelését célzó reformokra, a kormányzási keretek megerősítésére, valamint a korrupció visszaszorítására.

Már egy ideje hangoztatjuk, hogy Ukrajnának szilárd korrupcióellenes struktúrára van szüksége a versenyfeltételek kiegyenlítése, a közpénzek védelme, az üzleti környezet javítása és a befektetések vonzása érdekében"

– mondta Kozack, aki szerint a korrupció elleni küzdelem az Ukrajna donorai által kikötött egyik központi követelmény is.

„Az energetikai ágazatban nemrég leleplezett korrupció bizonyítéka (...) világít rá annak szükségére, hogy folytatni kell a korrupcióellenes erőfeszítéseket Ukrajnában, biztosítva, hogy a korrupcióellenes intézmények (...) teljesíteni tudják kötelezettségeiket” – tette hozzá.

Kozack továbbá közölte, hogy az IMF gondosan figyelemmel fogja kísérni az ukrán hatóságok és hitelezők jövőbeli megbeszéléseit. Ezekkel a megbeszélésekkel kapcsolatban további részleteket nem árult el.

gullwing
2025. november 13. 23:35
Bazd meg most kaptatok arról bizonyítékot hogy ezek ellopnak mindent, és ti ezeknek pénz akartok kölcsönözni?! Anyátok nem szart nálatok különbet?!
Tuners
2025. november 13. 23:26 Szerkesztve
Hallották hogy drága az arany wc vagy mi a rák? Meglátták benne az üzleti lehetőséget? Mondjuk ha jogutód nélkül megszűnik ukrajna amire egyre nagyobb az esély lehet gondban lesznek ezek a zsenik a befektetéseik megtérülésével, szóval csinálják csak. Kellett már mint egy ̷f̷a̷l̷a̷t̷ ̷k̷e̷n̷y̷é̷r̷ aranyvécé
Nasi12
2025. november 13. 23:25
Ursi szoknyája alá is bevilágítanak?
europész
2025. november 13. 23:18
Ez igen.Folytatni kell a korrupcio elleni intezkedeseket meg nagyobb korrupcioval. Kozben meg az ukunokajuk is elete vegeig fizethati a tartozast es adossagot.
