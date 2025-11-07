Kiszivárgott a munkaebéd menüje Orbán Viktor washingtoni látogatásán

Ahogy lapunk korábban megírta, Orbán Viktor és a magyar delegáció pénteken Washingtonba érkezett, ahol a nap folyamán több kétoldalú egyeztetést folytattak. A látogatás hivatalos programjába beletartozott egy munkaebéd a Fehér Házban, amelyen a magyar részről sajtóértesülések szerint Orbán Viktor miniszterelnök mellett Szijjártó Péter kül- és külgazdasági miniszter, Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János sajtófőnök és Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó is részt vett, az amerikai részről pedig Donald Trump elnök mellett J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, illetve a Pete Hegseth védelmi miniszter és Scott Bessent pénzügyminiszter is jelen voltak.

Az internetre felkerült a munkaebéd menüje, amely alapján a válogatás az amerikai őszi konyha klasszikus elemeire épít.

Őexcellenciája Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke tiszteletére

– olvasható az étlapon.



Az étlapon az előétel őszi kerti saláta gránátalmamagok, uborka, gyalult retek és mentás citromos vinaigrette. A főétel kakukkfűvel sült csirke, édesburgonya püré, kelbimbó, zsenge fodros kel. A desszert pedig sütőtök torta, vaníliafagylalt, tökmagkrokant, valamint gyömbéres kekszmorzsa.