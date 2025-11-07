Ft
11. 07.
péntek
NNGYK enterális vizsgálat Nébih gyermek tünetek feltétel

Közel félezer gyerek lett rosszul a XIII. kerületben, rengetegen kerültek kórházba

2025. november 07. 17:43

A hatóságok kiemelt vizsgálatot indítottak.

2025. november 07. 17:43
null

A hatóságok szerint több XIII. kerületi nevelési és oktatási intézményben az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés gyanúja merült fel, eddig 470 fő panaszkodott hányásra és hasmenésre, 47 gyermek kórházi ellátást kapott, az érintett főzőkonyha működését felfüggesztették, a mintákat soron kívül vizsgálják – írta meg nébih.hu.

Az ebéd elfogyasztása után jelentkező tünetek miatt összesen 470 fő fordult panasszal a hatóságokhoz.

A bejelentések között 47 gyermek olyan állapotban volt, hogy kórházi ápolásra szorult. A területi népegészségügyi hatóság a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet. Az NNGYK megkezdte a kivizsgálást, a fővárosi népegészségügyi hatóság járványügyi vizsgálatot indított. A Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági munkatársai felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, a mintavételt követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el. A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül elemzi.

Az ellenőrzés az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására terjed ki. A vizsgálat érinti a műszaki és személyi higiénia feltételeit is, különös figyelemmel azokra az eljárásokra, amelyek a közétkeztetés során a fertőzés kockázatát befolyásolhatják.

Nyitókép forrása: a nébih.hu

bagoly-29
2025. november 07. 19:13
Nem volt ott látogatóban Fosos Peti s megfertőzte a lurkókat? Már a látványa is borzalmas lehet egy kisgyerek számára, hát még a hangja s viselkedése!
Interista
2025. november 07. 19:09
Jobbulást kívánok a gyerekeknek. Remélhetőleg nem okoz maradandó kárt. Azt pedig hamar ki lehet deríteni ki a ludas. Börtönbe vele. Még mielőtt a szülők kapják el.
bagoly-29
2025. november 07. 19:09
Nm ártana megvárni a vizsgálatok eredményét, nemde?
CirmoS
2025. november 07. 18:13
Xlll. kerület... Lehet bármilyen hír, de az embernek mégiscsak az jut eszébe, hogy ez egy kőkomcsi kerület! Minden egyebet eszerint kell értékelni...
