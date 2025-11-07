Közel félezer gyerek lett rosszul a XIII. kerületben, rengetegen kerültek kórházba

A hatóságok szerint több XIII. kerületi nevelési és oktatási intézményben az étkezéssel összefüggő enterális fertőzés gyanúja merült fel, eddig 470 fő panaszkodott hányásra és hasmenésre, 47 gyermek kórházi ellátást kapott, az érintett főzőkonyha működését felfüggesztették, a mintákat soron kívül vizsgálják – írta meg nébih.hu.

Az ebéd elfogyasztása után jelentkező tünetek miatt összesen 470 fő fordult panasszal a hatóságokhoz.

A bejelentések között 47 gyermek olyan állapotban volt, hogy kórházi ápolásra szorult. A területi népegészségügyi hatóság a Nébih és az NNGYK kiemelt ügyként kezeli az esetet. Az NNGYK megkezdte a kivizsgálást, a fővárosi népegészségügyi hatóság járványügyi vizsgálatot indított. A Pest Vármegyei Kormányhivatal élelmiszerlánc biztonsági munkatársai felfüggesztették az érintett főzőkonyha működését, a mintavételt követően azonnali fertőtlenítőszeres nagytakarítást rendeltek el. A mintákat a Nébih laboratóriuma soron kívül elemzi.

Az ellenőrzés az ételkészítés technológiájára, a kész ételek tárolására és szállítására terjed ki. A vizsgálat érinti a műszaki és személyi higiénia feltételeit is, különös figyelemmel azokra az eljárásokra, amelyek a közétkeztetés során a fertőzés kockázatát befolyásolhatják.

