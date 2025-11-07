A The Hill szerint egyértelmű: ez a Trump–Orbán-találkozó legfőbb tétje

Orbán Viktor azt üzente Washingtonból, itt az új aranykor! (VIDEÓ)
A kormányfő szerint 100 ezer magyar család kenyerét keresik meg Magyarországon olyan cég alkalmazásában emberek, amely cégeket amerikaiak tulajdonolnak.
A washingtoni lap szerint a magyar kormányfőt tíz hónap késéssel fogadja a Fehér Ház.
Donald Trump pénteken a Fehér Házban fogadja Orbán Viktort, ami fontos diplomáciai pillanat a magyar miniszterelnök számára – noha az amerikai elnök egyre kritikusabban tekint Budapest oroszbarát politikájára – fogalmaz a The Hill. A találkozó tíz hónappal Trump második ciklusának kezdete után jön létre, ami – a washingtoni lap szerint – egyfajta protokolláris késlekedésnek számít egy olyan vezető esetében, aki az elmúlt években következetesen támogatta az amerikai republikánus elnököt.
Úgy vélik,
Orbán számára a tárgyalás legfőbb tétje, hogy Magyarország mentességet kapjon az Egyesült Államok által bevezetett orosz olajszankciók alól.
A magyar kormány hosszú távú energiabiztonsági megállapodásban reménykedik, amely amerikai beruházásokat és nukleáris együttműködést is tartalmazhat. Trump ugyanakkor az utóbbi hónapokban jelezte: bár érti Magyarország földrajzi nehézségeit, továbbra is elkötelezett az orosz energiafüggőség csökkentése mellett.
Elemzők szerint Orbán washingtoni látogatása elsősorban politikai szimbolikával bír. „A magyar kormány számára már maga a találkozó ténye is óriási politikai sikernek számít, még ha érdemi eredményt nem is hoz” – fogalmazott Végh Zsuzsanna, a German Marshall Fund munkatársa. Az amerikai oldalon viszont kevesen tekintenek Magyarországra kulcsfontosságú partnerként, különösen a budapesti oroszbarát irányvonal és az uniós konfliktusok miatt – írják.
Trump és Orbán kapcsolatát régi politikai szövetség jellemzi: a magyar miniszterelnök elsőként támogatta az amerikai elnököt már 2016-ban, és később is rendszeres vendég volt a floridai Mar-a-Lagóban. Most azonban kérdéses, hogy ez a barátság elegendő lesz-e ahhoz, hogy Trump engedményeket tegyen Budapestnek az orosz olajimport ügyében.
A portál szerint a washingtoni tárgyalások hátterében közben egyre nagyobb nyomás nehezedik Magyarországra.
Kétpárti amerikai szenátorok csütörtökön határozatot nyújtottak be, amely felszólítja az európai országokat – köztük külön névvel említve Magyarországot –, hogy mielőbb zárják be azokat a kiskapukat, amelyek továbbra is finanszírozzák Vlagyimir Putyin háborúját. Orbán mindeközben továbbra is az ukrán elnökkel szembenálló, békepárti politikáját hangoztatja, és Budapestre hívná Trumpot és Putyint egy újabb személyes csúcstalálkozóra – olvasható a cikkben.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos