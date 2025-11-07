A The Hill szerint egyértelmű: ez a Trump–Orbán-találkozó legfőbb tétje

Donald Trump pénteken a Fehér Házban fogadja Orbán Viktort, ami fontos diplomáciai pillanat a magyar miniszterelnök számára – noha az amerikai elnök egyre kritikusabban tekint Budapest oroszbarát politikájára – fogalmaz a The Hill. A találkozó tíz hónappal Trump második ciklusának kezdete után jön létre, ami – a washingtoni lap szerint – egyfajta protokolláris késlekedésnek számít egy olyan vezető esetében, aki az elmúlt években következetesen támogatta az amerikai republikánus elnököt.

Úgy vélik,

Orbán számára a tárgyalás legfőbb tétje, hogy Magyarország mentességet kapjon az Egyesült Államok által bevezetett orosz olajszankciók alól.

A magyar kormány hosszú távú energiabiztonsági megállapodásban reménykedik, amely amerikai beruházásokat és nukleáris együttműködést is tartalmazhat. Trump ugyanakkor az utóbbi hónapokban jelezte: bár érti Magyarország földrajzi nehézségeit, továbbra is elkötelezett az orosz energiafüggőség csökkentése mellett.

Elemzők szerint Orbán washingtoni látogatása elsősorban politikai szimbolikával bír. „A magyar kormány számára már maga a találkozó ténye is óriási politikai sikernek számít, még ha érdemi eredményt nem is hoz” – fogalmazott Végh Zsuzsanna, a German Marshall Fund munkatársa. Az amerikai oldalon viszont kevesen tekintenek Magyarországra kulcsfontosságú partnerként, különösen a budapesti oroszbarát irányvonal és az uniós konfliktusok miatt – írják.