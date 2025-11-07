Orbán Viktor azt üzente Washingtonból, itt az új aranykor! (VIDEÓ)

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején közölte, minden más lesz most, mint a 2019-es találkozón. Egy szövetségnek az erejét a közösen megvívott küzdelmek adják, a mai amerikai-magyar szövetség most ilyen – tette hozzá. 2010-ben Magyarország azt mondta, hogy a nyugati irány egy zsákutca és a liberális-globalista kormányzás teljesen kimerült – tette hozzá.

Orbán Viktor Washingtonból nyilatkkozik

A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség.

Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az amerikai elnök, aki hasonló felismerésre jutott, el is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy 2020 után megromlottak az amerikai-magyar kapcsolatok a demokrata vezetés alatt. Minden területen büntettek minket, és ennek lett vége idén januárban – mondta.