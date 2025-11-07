Ft
Ft
Ft
Ft
11. 07.
péntek
Rendkívüli!

Történelmi nap: percről percre frissülő tudósításunk Orbán Viktor amerikai útjáról

Donaldt Trump Washington Orbán Viktor Egyesült Államok

Orbán Viktor azt üzente Washingtonból, itt az új aranykor! (VIDEÓ)

2025. november 07. 07:14

Minél több közösen megvívott küzdelem van mögötte, annál erősebb és értékesebb az a szövetség, és a mai amerikai magyar szövetség ilyen – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádiónak Washingtonban. Orbán Viktor közölte, Trump tornádóval tért vissza a világpolitika színpadára.

2025. november 07. 07:14
null
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején közölte, minden más lesz most, mint a 2019-es találkozón. Egy szövetségnek az erejét a közösen megvívott küzdelmek adják, a mai amerikai-magyar szövetség most ilyen – tette hozzá. 2010-ben Magyarország azt mondta, hogy a nyugati irány egy zsákutca és a liberális-globalista kormányzás teljesen kimerült – tette hozzá. 

Orbán
Orbán Viktor Washingtonból nyilatkkozik

A magyarok fogalmazták meg először, hogy nem liberális kormányzásra, hanem nemzeti keresztény vezetésre van szükség. 

Majd 2016-ban hazánk nagy megerősítést kapott, amikor Donald Trump lett az amerikai elnök, aki hasonló felismerésre jutott, el is indult valami Amerikában, de ennek vége szakadt, amikor alulmaradt a választásokon. Orbán Viktor emlékeztetett arra is, hogy 2020 után megromlottak az amerikai-magyar kapcsolatok a demokrata vezetés alatt. Minden területen büntettek minket, és ennek lett vége idén januárban – mondta. 

Ma az amerikai elnök jóval felkészültebb, mint 2016-ban, mi is közreműködtünk a programjának a létrehozásában. Nekünk magyaroknak ez jó – mondta Orbán Viktor. A kormányfő közölte, 1400 olyan vállalat van Magyarországon, amely amerikai tulajdonban van, 100 ezer embernek adnak munkát. Ezek a cégek modern technológiával rendelkeznek – tette hozzá. Hét nagy beruházás jött létre 100 millió dollárt meghaladó mértékben – mondta Orbán Viktor. 

Ha valaha volt aranykora a magyar-amerikai kapcsolatoknak, akkor az most van.  

Orbán Viktor az energetikai kérdésekről azt mondta, a mostani tárgyalási témák közül ez a legsúlyosabb. Itt nekem eredményt kell elérnem – tette hozzá. 

Itt nem ajándékot kérünk, hanem annak a belátását, hogy az a szankciórendszer, amit kivetettek az oroszokra, az lehetetlen helyzetbe hozza hazánkat. 

Az amerikai elnök a béke embere, egy keresztény ember, aki azt gondolja, hogy a háború egy rossz dolog – ismertette Orbán Viktor. Az amerikaiak célja a szabad kereskedelem biztosítása. Szívbéli meggyőződése Trumpnak, hogy háborúkat zárjon le – tette hozzá. A legnagyobb feladat az orosz-ukrán háború lezárása. 

Lesz budapesti békecsúcs, de azt nem lehet tudni, hogy egy végleges békét hoz-e, vagy pedig csak az egyik lépés lesz. 

Nincs megoldás a harctéren

Orbán Viktor arról is beszélt, a háború kiterjedésének az elkerülése a legfontosabb. Nem szabad, hogy Európa közvetlenül részt vegyen a konfliktusban – tette hozzá. Az a kérdés, hogy Ukrajna a háború után képes lesz-e önfenntartó államként működni – mondta. Nem tud külföldi pénzügyi segítség nélkül létezni Ukrajna, és olyan megoldást kell találni, hogy ez a lehető legkevesebbe kerüljön Ukrajnának.

 Az európaiak azt gondolják, hogy a harctéren van megoldása a háborúnak –

mondta Orbán Viktor. Azt hiszik, hogy Oroszországot le lehet győzni, és jóvátételre lehet kötelezni őket – tette hozzá. Eddig 185 milliárd euró ment el a háborúra európai részről, de Európának nincs saját pénze a további finanszírozásra. Mi nem veszünk részt ebben a háborúban, mivel csak humanitárius segítséget adunk az ukránoknak – tette hozzá. 

Orbán Viktor közölte, hatalmas a nyomás Magyarországon, hogy lépjen be a háborúba. Én ezt nem akarom, és ez a csata tétje – tette hozzá. A háborúellenes aláírásgyűjtés segítségével ellensúlyozni lehet a háborút, valamint az amerikaiakkal való kapcsolat is segíthet a nyomás ellen  – mondta. 

A miniszterelnök a tiszás adatszivárgási botrányról azt mondta, jövő hét szerdán lesz kormányülés, és akkor lesznek újabb információk. Szólt arról is, hogy egy adatgazda alkalmatlannak bizonyult arra, hogy a rá bízott adatokat megfelelően kezelje – mondta. Az ukrán szál annyiban játszik itt szerepet, hogy az adatkezelés szálai elvezetnek Ukrajnába – tette hozzá. Ukrán kormányhoz köthető cégek is vannak ebben a folyamatban, ráadásul Ukrajna egy háborúban álló ország, és vitája van a magyar kormánnyal – mondta a kormányfő. Ukrajna érdeke, hogy ukránpárti kormánya legyen Magyarországnak, ésne magyarpárti – ismertette a kormányfő. 

Olyanokat keres Kijev, akik őket támogatják, és ehhez keresik a partnereket. 

Kétfajta gazdaságpolitika van Magyarországon: nemzeti-konzervatív és baloldali-liberális. Az utóbbi jellemzője, hogy adóemelésben és megszorításokban gondolkozik – mondta Orbán Viktor. A jobboldal mindig adócsökkentésben gondolkozik, és az a jó, ha minél több pénz marad az embereknél – tette hozzá. A Tisza képviseli a baloldali politikát. Orbán Viktor szerint a nemzeti konzultáció célja, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba. 

Régen nem lehetett letagadni azt, amit az ember hétfőn mondott és kedden mást közöl. Ma nagyon nehéz kiigazodni, de ez nemcsak Magyarországra jellemző.

A nemzeti konzultáció abban segít, hogy néhány kérdésben kifejtsék a véleményüket, amiben tiszta képet kaphatunk – tette hozzá. 

Az édesanyák szja-mentességéről azt mondta, 250 ezer nőt érint a háromgyermekeset érintő szja-mentesség. A következő években a kétgyermekesekre terjed ki majd az szja-mentesség – mondta. A baloldal úgy gondolja, hogy a társadalom egyénekből áll, míg mi azt gondoljuk, hogy családokból áll – tette hozzá. 

Orbán Viktor: Ez élet-halál kérdés

Orbán Viktor korábban Kacsoh Dániel kérdéseire válaszolva elmondta: a mostani amerikai tárgyalások célja, hogy erősebb gazdasági és energetikai együttműködés alakuljon ki Magyarország és az Egyesült Államok között.

 Hangsúlyozta, a rezsicsökkentés megvédése „élet-halál kérdés” lehet a magyar családok számára, miközben a kormány továbbra is a teljes foglalkoztatottságot és a példátlan adókedvezményeket tekinti gazdaságpolitikai alapnak.

Orbán Viktor szerint 

  • „történelmi kísérlet” zajlik a nyugati világban: a hagyományos, keresztény értékeket tisztelő, modern kormányzás visszatérése, amelyben Magyarország és az Egyesült Államok – Donald Trump vezetésével – közös úton jár.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala

