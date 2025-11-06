Kiszivárgott Orbán Viktor programja: már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal a Fehér Házban

Kiderült, mikor és mit csinál majd Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban – írja az Index.

A lap információi szerint csütörtökön először a washingtoni magyar nagykövetségre mennek, ahol a korábbi brazil elnök, Jair Bolsonaro fiával, Eduardo Bolsonaróval tárgyal a magyar kormányfő.

A tárgyalást követően a miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádiónak, majd este szűkebb körben, a Fiola Mare nevű olasz étteremben fognak vacsorázni. A vacsorán a miniszterek mellett jelen lesz még Orbán Balázs, Schmidt Mária, Jászai Gellért, Máté János, Dukász Magor, Gál Emese és Bíró Marcell.

A pénteki eseményekről