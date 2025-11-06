Kiszivárgott Orbán Viktor programja: már azt is lehet tudni, mikor találkozik Trumppal a Fehér Házban

Elképesztő figyelem övezi Orbánék Washingtonba érkezését – minden szem a miniszterelnökre szegeződik
Mindenki érzi, fontos tárgyalás várható pénteken.
Nagyon sűrű péntek elé néz a miniszterelnök.
Kiderült, mikor és mit csinál majd Orbán Viktor és a magyar delegáció Washingtonban – írja az Index.
A lap információi szerint csütörtökön először a washingtoni magyar nagykövetségre mennek, ahol a korábbi brazil elnök, Jair Bolsonaro fiával, Eduardo Bolsonaróval tárgyal a magyar kormányfő.
A tárgyalást követően a miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádiónak, majd este szűkebb körben, a Fiola Mare nevű olasz étteremben fognak vacsorázni. A vacsorán a miniszterek mellett jelen lesz még Orbán Balázs, Schmidt Mária, Jászai Gellért, Máté János, Dukász Magor, Gál Emese és Bíró Marcell.
A lap úgy tudja, Orbán Viktor pénteken – magyar idő szerint – 17:30-kor találkozik Donald Trumppal a Fehér Házban.
A helyi idő szerint 11:30-kor kezdődő munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell lesz jelen. Amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter.
A tárgyalást követően a delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, ahol saját körben értékelik ki a fejleményeket. A nap végén pedig még J. D. Vance alelnökkel is találkozik a miniszterelnök.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala