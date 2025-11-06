Ft
11. 06.
csütörtök
magyar-amerikai kapcsolat orosz-ukrán háború béketárgyalás gazdasági együttműködés Donald Trump Orbán Viktor

A szakértő elárulta, miért lehet ez Orbán Viktor legfontosabb találkozója

2025. november 06. 15:48

Donald Trump amerikai elnök és a magyar miniszterelnök hatodik találkozójára készülnek. Orbán Viktor és Trump megbeszélése a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Siklósi Péter szerint nem csupán szimbolikus jelentőségű, hanem a béke és az energetikai együttműködés terén is fordulópontot hozhat a magyar–amerikai kapcsolatokban.

2025. november 06. 15:48
null
Wiedermann Béla

Siklósi Péter szerint az, hogy Orbán Viktor és Donald Trump már hatodik alkalommal ülnek le tárgyalni, önmagában is sokatmondó. „Van köztük egy nagyon pozitív kémia” – fogalmazott a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak nyilatkozva, hozzátéve, hogy a kölcsönös tisztelet és a rendszeres egyeztetés mindkét ország számára előnyös. Mint mondta, nemcsak a személyes kapcsolat erős, hanem az országok közötti együttműködés is profitál abból, hogy a két vezető gyakori kapcsolatban van egymással, akár személyesen, akár telefonon.

A szakértő szerint Orbán Viktor washingtoni tárgyalása fordulópontot jelenthet a magyar–amerikai kapcsolatokban, különösen az energia és a béke terén.
A szakértő szerint Orbán Viktor washingtoni tárgyalása fordulópontot jelenthet a magyar–amerikai kapcsolatokban, különösen az energia és a béke terén.
Forrás: Brendan Smialowski / AFP

A szakértő szerint nem véletlen, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mostani megbeszélést a legfontosabbnak nevezte az eddigiek közül. Ennek oka, hogy a napirenden két átfogó témarendszer szerepel: 

  • a háború és béke kérdése, 
  • valamint a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok jövője. 

Siklósi Péter szerint e két terület részben össze is kapcsolódik, hiszen mindkettő szorosan kötődik az energiabiztonság és az energiapolitika kérdéséhez.

A béke és az energia a középpontban

A szakértő hangsúlyozta, hogy a mostani találkozó egyik legérzékenyebb témája az Oroszországra kivetett energiaszankciók, ezen belül is az olajipari cégekre vonatkozó korlátozások ügye, valamint az, hogy Magyarország mentesítést kaphat-e ezek alól.

Ez számunkra egy rendkívül fontos kérdés, mert egyfelől fizikailag nem lehet pótolni azt az olajmennyiséget, amelyiket Oroszországból kapunk, másfelől csak sokkal drágább alternatívák állnak rendelkezésre

– magyarázta Siklósi Péter. A kutató szerint a magyar gazdaság és a fogyasztók számára súlyos következményekkel járna, ha Magyarország kénytelen lenne alternatív, drágább forrásokra átállni. Éppen ezért az egyik legfontosabb cél a szankciók alóli mentesség megszerzése, amelyre szerinte jó esély van, hiszen még Németország vezetői is kértek – és kaptak - hasonló engedményeket, pedig ők nem ápolnak olyan jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, mint Magyarország.

A találkozó gazdasági dimenziója azonban ennél jóval szélesebb. Orbán Viktor egy komplex, stratégiai gazdasági csomaggal érkezik Washingtonba, amely a két ország együttműködésének jövőjét vázolja fel. Ennek egyik legfontosabb eleme az energetikai együttműködés lehet, beleértve a jövőbeli nukleáris fejlesztéseket is. 

A szakértő kiemelte, hogy különösen ígéretes területnek tűnik az amerikai fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR) technológiája, amely gyorsan építhető, rugalmasan telepíthető és hosszú távon biztonságos energiaforrást biztosíthat Magyarország számára.

Magyarországnak – tette hozzá – a jövőben új energiaforrásokra lesz szüksége, mivel a Paks I. és az épülő Paks II. kapacitása sem lesz elegendő az ország növekvő energiaigényének kielégítésére. A kis moduláris reaktorok ezért nemcsak Magyarország számára jelentenek lehetőséget, hanem az Egyesült Államok számára is, hogy európai partnerekkel közösen új piacokat nyisson az energetikai technológiák terén.

Magyarország presztízse erősödhet Európában

Siklósi Péter szerint a találkozó kimenetele kulcsfontosságú lehet Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából is. 

Az a kérdés, hogy sikerrel végződik-e. Mert ha sikerrel végződik, akkor erősödni fog Magyarország pozíciója

– fogalmazott. Amennyiben a megbeszélés eredményes, Magyarország azt is demonstrálni tudja, hogy jóval kisebb súlya ellenére a kölcsönös megbecsülés talaján tud sokkal jobb megállapodást kötni az Egyesült Államokkal.

Ez a szakértő szerint növelheti hazánk presztízsét, még akkor is, ha nagyon sok európainak az irántunk táplált érzelmeiben nem fog pozitív változást indukálni. A sikert ugyanakkor irigység is kísérheti, hiszen a közép-európai térség országai közül Magyarország tudhatja magáénak a legszorosabb kapcsolatot Washingtonnal.

Orbán Viktor hídszerepet tölthet be a békepolitikában

Siklósi Péter úgy véli, hogy Magyarország nemcsak gazdasági, hanem politikai értelemben is hídszerepet vállalhat a békepolitika alakításában. 

Már azzal is, hogy Budapest helyszíne lehet egy ilyen legfelsőbb szintű amerikai–orosz, esetleg még szélesebb béketárgyalásnak

– emelte ki. A szakértő szerint emellett egy ideológiai összefonódás is megfigyelhető a magyar kormány és az Egyesült Államok jelenlegi vezetése között. Európában egyre erősödnek azok az erők, amelyek a magyar politikai irányvonalhoz hasonló elveket követnek, és ez a Patrióták csoportjában is megmutatkozik. 

Ennek a mozgalomnak megalakulásában és megerősödésében Orbán Viktornak kiemelt szerepe volt, és a csoport erősödésével párhuzamosan nőhet a közös ideológiai alap is, amely a magyar és az amerikai vezetés között fennáll.

Siklósi Péter úgy látja, hogy a mostani találkozó mindezt megerősítheti, és hosszú távon is hozzájárulhat egy olyan nemzetközi hálózat kiépítéséhez, amely a szuverenitásra, a békére és a kölcsönös tiszteletre épül.

Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP

