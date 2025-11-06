A szakértő elárulta, miért lehet ez Orbán Viktor legfontosabb találkozója

Siklósi Péter szerint az, hogy Orbán Viktor és Donald Trump már hatodik alkalommal ülnek le tárgyalni, önmagában is sokatmondó. „Van köztük egy nagyon pozitív kémia” – fogalmazott a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak nyilatkozva, hozzátéve, hogy a kölcsönös tisztelet és a rendszeres egyeztetés mindkét ország számára előnyös. Mint mondta, nemcsak a személyes kapcsolat erős, hanem az országok közötti együttműködés is profitál abból, hogy a két vezető gyakori kapcsolatban van egymással, akár személyesen, akár telefonon.

A szakértő szerint Orbán Viktor washingtoni tárgyalása fordulópontot jelenthet a magyar–amerikai kapcsolatokban, különösen az energia és a béke terén.

Forrás: Brendan Smialowski / AFP

A szakértő szerint nem véletlen, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mostani megbeszélést a legfontosabbnak nevezte az eddigiek közül. Ennek oka, hogy a napirenden két átfogó témarendszer szerepel:

a háború és béke kérdése,

valamint a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatok jövője.

Siklósi Péter szerint e két terület részben össze is kapcsolódik, hiszen mindkettő szorosan kötődik az energiabiztonság és az energiapolitika kérdéséhez.