A szakértő elárulta, miért lehet ez Orbán Viktor legfontosabb találkozója

Beszállás: Orbán Viktor kíséretében indul a Mandiner delegációja Washingtonba
A földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával.
Donald Trump amerikai elnök és a magyar miniszterelnök hatodik találkozójára készülnek. Orbán Viktor és Trump megbeszélése a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója, Siklósi Péter szerint nem csupán szimbolikus jelentőségű, hanem a béke és az energetikai együttműködés terén is fordulópontot hozhat a magyar–amerikai kapcsolatokban.
Siklósi Péter szerint az, hogy Orbán Viktor és Donald Trump már hatodik alkalommal ülnek le tárgyalni, önmagában is sokatmondó. „Van köztük egy nagyon pozitív kémia” – fogalmazott a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója lapunknak nyilatkozva, hozzátéve, hogy a kölcsönös tisztelet és a rendszeres egyeztetés mindkét ország számára előnyös. Mint mondta, nemcsak a személyes kapcsolat erős, hanem az országok közötti együttműködés is profitál abból, hogy a két vezető gyakori kapcsolatban van egymással, akár személyesen, akár telefonon.
A szakértő szerint nem véletlen, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mostani megbeszélést a legfontosabbnak nevezte az eddigiek közül. Ennek oka, hogy a napirenden két átfogó témarendszer szerepel:
Siklósi Péter szerint e két terület részben össze is kapcsolódik, hiszen mindkettő szorosan kötődik az energiabiztonság és az energiapolitika kérdéséhez.
A szakértő hangsúlyozta, hogy a mostani találkozó egyik legérzékenyebb témája az Oroszországra kivetett energiaszankciók, ezen belül is az olajipari cégekre vonatkozó korlátozások ügye, valamint az, hogy Magyarország mentesítést kaphat-e ezek alól.
Ez számunkra egy rendkívül fontos kérdés, mert egyfelől fizikailag nem lehet pótolni azt az olajmennyiséget, amelyiket Oroszországból kapunk, másfelől csak sokkal drágább alternatívák állnak rendelkezésre
– magyarázta Siklósi Péter. A kutató szerint a magyar gazdaság és a fogyasztók számára súlyos következményekkel járna, ha Magyarország kénytelen lenne alternatív, drágább forrásokra átállni. Éppen ezért az egyik legfontosabb cél a szankciók alóli mentesség megszerzése, amelyre szerinte jó esély van, hiszen még Németország vezetői is kértek – és kaptak - hasonló engedményeket, pedig ők nem ápolnak olyan jó kapcsolatot az amerikai elnökkel, mint Magyarország.
A találkozó gazdasági dimenziója azonban ennél jóval szélesebb. Orbán Viktor egy komplex, stratégiai gazdasági csomaggal érkezik Washingtonba, amely a két ország együttműködésének jövőjét vázolja fel. Ennek egyik legfontosabb eleme az energetikai együttműködés lehet, beleértve a jövőbeli nukleáris fejlesztéseket is.
A szakértő kiemelte, hogy különösen ígéretes területnek tűnik az amerikai fejlesztésű kis moduláris reaktorok (SMR) technológiája, amely gyorsan építhető, rugalmasan telepíthető és hosszú távon biztonságos energiaforrást biztosíthat Magyarország számára.
Magyarországnak – tette hozzá – a jövőben új energiaforrásokra lesz szüksége, mivel a Paks I. és az épülő Paks II. kapacitása sem lesz elegendő az ország növekvő energiaigényének kielégítésére. A kis moduláris reaktorok ezért nemcsak Magyarország számára jelentenek lehetőséget, hanem az Egyesült Államok számára is, hogy európai partnerekkel közösen új piacokat nyisson az energetikai technológiák terén.
A megbeszélés várhatóan nemcsak a két kapcsolatára, hanem a régió biztonsági és gazdasági stabilitására is kihatással lehet.
Siklósi Péter szerint a találkozó kimenetele kulcsfontosságú lehet Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából is.
Az a kérdés, hogy sikerrel végződik-e. Mert ha sikerrel végződik, akkor erősödni fog Magyarország pozíciója
– fogalmazott. Amennyiben a megbeszélés eredményes, Magyarország azt is demonstrálni tudja, hogy jóval kisebb súlya ellenére a kölcsönös megbecsülés talaján tud sokkal jobb megállapodást kötni az Egyesült Államokkal.
Ez a szakértő szerint növelheti hazánk presztízsét, még akkor is, ha nagyon sok európainak az irántunk táplált érzelmeiben nem fog pozitív változást indukálni. A sikert ugyanakkor irigység is kísérheti, hiszen a közép-európai térség országai közül Magyarország tudhatja magáénak a legszorosabb kapcsolatot Washingtonnal.
A miniszterelnök a találkozók kulisszatitkaiba is betekintést engedett.
Siklósi Péter úgy véli, hogy Magyarország nemcsak gazdasági, hanem politikai értelemben is hídszerepet vállalhat a békepolitika alakításában.
Már azzal is, hogy Budapest helyszíne lehet egy ilyen legfelsőbb szintű amerikai–orosz, esetleg még szélesebb béketárgyalásnak
– emelte ki. A szakértő szerint emellett egy ideológiai összefonódás is megfigyelhető a magyar kormány és az Egyesült Államok jelenlegi vezetése között. Európában egyre erősödnek azok az erők, amelyek a magyar politikai irányvonalhoz hasonló elveket követnek, és ez a Patrióták csoportjában is megmutatkozik.
Ennek a mozgalomnak megalakulásában és megerősödésében Orbán Viktornak kiemelt szerepe volt, és a csoport erősödésével párhuzamosan nőhet a közös ideológiai alap is, amely a magyar és az amerikai vezetés között fennáll.
Siklósi Péter úgy látja, hogy a mostani találkozó mindezt megerősítheti, és hosszú távon is hozzájárulhat egy olyan nemzetközi hálózat kiépítéséhez, amely a szuverenitásra, a békére és a kölcsönös tiszteletre épül.
Nyitókép: Evan Vucci / POOL / AFP