Beszállás: Orbán Viktor kíséretében indul a Mandiner delegációja Washingtonba

Élőben Amerikából: jön a Mesterterv legújabb adása!
A földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával.
Ahogy arról beszámoltunk, péntek délután 16 órától élő elemzés keretében kísérjük figyelemmel a Trump–Orbán-találkozót. A Mandiner újságírói is Washingtonba utaznak, így helyszíni bejelentkezések is színesítik majd a Mesterterv legújabb adását.
Indulunk Orbán Viktor kíséretében Washingtonba Donald Trumphoz, a földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával”
– írta Kohán Mátyás kollégánk a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Kohán Mátyás Facebook-oldala
A Mesterterv legutóbbi adását itt nézheti vissza: