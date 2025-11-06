Ft
11. 06.
csütörtök
delegáció Mesterterv Washington Wizz Air Donald Trump Kohán Mátyás Orbán Viktor Mandiner

Beszállás: Orbán Viktor kíséretében indul a Mandiner delegációja Washingtonba

2025. november 06. 07:10

A földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával.

2025. november 06. 07:10
null

Ahogy arról beszámoltunk, péntek délután 16 órától élő elemzés keretében kísérjük figyelemmel a Trump–Orbán-találkozót. A Mandiner újságírói is Washingtonba utaznak, így helyszíni bejelentkezések is színesítik majd a Mesterterv legújabb adását. 

Indulunk Orbán Viktor kíséretében Washingtonba Donald Trumphoz, a földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával”

– írta Kohán Mátyás kollégánk a Facebook-oldalán

Nyitókép: Kohán Mátyás Facebook-oldala

A Mesterterv legutóbbi adását itt nézheti vissza:

