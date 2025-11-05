Élőben Amerikából: jön a Mesterterv legújabb adása!

Orbán Viktor útitársai elárulták, mit várnak a washingtoni találkozótól (VIDEÓ)
A miniszterelnök már nagyon várja delegációjával az e heti csúcstalálkozót: komoly feladatokat tűztek ki maguk elé.
A Mandiner újságírói is Washingtonba utaznak, így helyszíni bejelentkezések is színesítik majd adásunkat.
Péntek délután 16 órától élő elemzés keretében kísérjük figyelemmel a Trump–Orbán-találkozót.
Kereki Gergő, a Mesterterv műsorvezetője Mráz Ágoston Sámuelt, G. Fodor Gábort, Horváth Józsefet és Kiszelly Zoltánt látja majd vendégül.
A Mandiner újságírói is Washingtonba utaznak, így helyszíni bejelentkezések is színesítik majd adásunkat.
Érdemes lesz velünk tartani!
A Mesterterv legutóbbi adását itt nézheti vissza: