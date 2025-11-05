Ft
G. Fodor Gábor Mesterterv Washington Kereki Gergő Mráz Ágoston Sámuel

Élőben Amerikából: jön a Mesterterv legújabb adása!

2025. november 05. 18:56

A Mandiner újságírói is Washingtonba utaznak, így helyszíni bejelentkezések is színesítik majd adásunkat.

2025. november 05. 18:56
null

Péntek délután 16 órától élő elemzés keretében kísérjük figyelemmel a Trump–Orbán-találkozót.

Kereki Gergő, a Mesterterv műsorvezetője Mráz Ágoston Sámuelt, G. Fodor Gábort, Horváth Józsefet és Kiszelly Zoltánt látja majd vendégül.

A Mandiner újságírói is Washingtonba utaznak, így helyszíni bejelentkezések is színesítik majd adásunkat.

Érdemes lesz velünk tartani!

A Mesterterv legutóbbi adását itt nézheti vissza:

 

freely
2025. november 05. 19:52
Nekem is van egy mestertervem. Megiszunk a szomszéddal egy fröccsöt. Utána kielemezzük a politikát.
