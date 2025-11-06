Orbán Viktor elárulta, mi várható Washingtonban, és Trumpról is elmondta a véleményét

A felszállás előtt Orbán Viktor egy rögtönzött sajtóbeszélgetést is tartott a repülőn utazó riporterekkel, amin arról beszélt, hogy hatodszorra lesz kétoldalú tárgyalása Donald Trumppal.

„Más, mint amit látunk. Van a valóság, meg a műsor, a modern politika ilyen, nem? Van a dolognak az esszenciája, utána van a színpad. Nagyon távolinak tűnik az európai karaktertől, »amerikaiak vagyunk, tehát sikeresek, amerikaiak vagyunk, tehát nagyok, amerikaiak vagyunk, tehát sikerülni fog, amerikaiak vagyunk, győzni fogunk«. Úgy van, mint az üzletben, amikor ülsz egyedül, és átgondolod, hogy a nyitólépéstől milyen tárgyalási taktikával jutsz el a mattig. Nem érdemes intellektuálisan alábecsülni az amerikai elnököt. Ez Európában szokás, de tévedés” – hangsúlyozta Donald Trumpról Orbán Viktor.