Orbán Viktor elárulta, mi várható Washingtonban, és Trumpról is elmondta a véleményét

„Amerika vár!” – rövidesen kezdetét veszi a nagy utazás (VIDEÓ)
Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.
A miniszterelnök a találkozók kulisszatitkaiba is betekintést engedett.
Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Orbán Viktor a magyar delegációval közösen Washingtonba utazik, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.
A felszállás előtt Orbán Viktor egy rögtönzött sajtóbeszélgetést is tartott a repülőn utazó riporterekkel, amin arról beszélt, hogy hatodszorra lesz kétoldalú tárgyalása Donald Trumppal.
„Más, mint amit látunk. Van a valóság, meg a műsor, a modern politika ilyen, nem? Van a dolognak az esszenciája, utána van a színpad. Nagyon távolinak tűnik az európai karaktertől, »amerikaiak vagyunk, tehát sikeresek, amerikaiak vagyunk, tehát nagyok, amerikaiak vagyunk, tehát sikerülni fog, amerikaiak vagyunk, győzni fogunk«. Úgy van, mint az üzletben, amikor ülsz egyedül, és átgondolod, hogy a nyitólépéstől milyen tárgyalási taktikával jutsz el a mattig. Nem érdemes intellektuálisan alábecsülni az amerikai elnököt. Ez Európában szokás, de tévedés” – hangsúlyozta Donald Trumpról Orbán Viktor.
Óriási érdeklődés övezi a magyar delegáció útját.
A miniszterelnök megjegyezte: „Kívülről nézve egy marketingkép van, valahol a magasban repül az elnök, a valóságban ez nem így van. Ránézünk, kevesen gondoljuk, hogy este meginnék vele egy sört, nem? Ez nem szokott eszébe jutni az embernek a tévéképernyő előtt, de leülsz vele beszélgetni, és szívesen maradsz, van mélysége, pedig ugye az amerikai kommunikációnak a lényege, hogy semminek nincs mélysége, egy megdöbbentő, lenyűgöző felszínesség, az amerikai dolgokra ez gyakran igaz, de az elnökre nem.”
Orbán Viktor végül úgy fogalmazott: „Az amerikai rendszerben az elnökválasztás szisztémája nagyon kis lyukú rosta. Nehéz átjutni. Aki nem egyszer, hanem kétszer meg tud nyerni egy amerikai választást… Ott azért van valami”.
