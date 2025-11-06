Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Trump Washington Orbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, mi várható Washingtonban, és Trumpról is elmondta a véleményét

2025. november 06. 14:04

A miniszterelnök a találkozók kulisszatitkaiba is betekintést engedett.

2025. november 06. 14:04
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, Orbán Viktor a magyar delegációval közösen Washingtonba utazik, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

Ezt is ajánljuk a témában

A felszállás előtt Orbán Viktor egy rögtönzött sajtóbeszélgetést is tartott a repülőn utazó riporterekkel, amin arról beszélt, hogy hatodszorra lesz kétoldalú tárgyalása Donald Trumppal.

„Más, mint amit látunk. Van a valóság, meg a műsor, a modern politika ilyen, nem? Van a dolognak az esszenciája, utána van a színpad. Nagyon távolinak tűnik az európai karaktertől, »amerikaiak vagyunk, tehát sikeresek, amerikaiak vagyunk, tehát nagyok, amerikaiak vagyunk, tehát sikerülni fog, amerikaiak vagyunk, győzni fogunk«. Úgy van, mint az üzletben, amikor ülsz egyedül, és átgondolod, hogy a nyitólépéstől milyen tárgyalási taktikával jutsz el a mattig. Nem érdemes intellektuálisan alábecsülni az amerikai elnököt. Ez Európában szokás, de tévedés” – hangsúlyozta Donald Trumpról Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

A miniszterelnök megjegyezte: „Kívülről nézve egy marketingkép van, valahol a magasban repül az elnök, a valóságban ez nem így van. Ránézünk, kevesen gondoljuk, hogy este meginnék vele egy sört, nem? Ez nem szokott eszébe jutni az embernek a tévéképernyő előtt, de leülsz vele beszélgetni, és szívesen maradsz, van mélysége, pedig ugye az amerikai kommunikációnak a lényege, hogy semminek nincs mélysége, egy megdöbbentő, lenyűgöző felszínesség, az amerikai dolgokra ez gyakran igaz, de az elnökre nem.”

Orbán Viktor végül úgy fogalmazott: „Az amerikai rendszerben az elnökválasztás szisztémája nagyon kis lyukú rosta. Nehéz átjutni. Aki nem egyszer, hanem kétszer meg tud nyerni egy amerikai választást… Ott azért van valami”.

***

Nyitókép: Facebook

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Chekke-Faint
2025. november 06. 15:14
Remélek megegyezés az energetikai biztonságról....
Válasz erre
1
0
hátakkor
2025. november 06. 15:08
Donald nem iszik. Sört se..
Válasz erre
0
0
bekéret
2025. november 06. 14:19
Az ukrán lapok már arról írnak, hogy Orbán Putyin követeléseit fogja továbbítani Trumpnak és ajándékként pedig egy üveg, különleges, házilag párolt orosz vodkát fog átadni.
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!