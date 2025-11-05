Ft
11. 05.
szerda
Washington Donald Trump Coca Cola Orbán Viktor miniszterelnök

„Amerika vár!” – rövidesen kezdetét veszi a nagy utazás (VIDEÓ)

2025. november 05. 21:53

Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.

2025. november 05. 21:53
null

Gőzerővel készül Orbán Viktor miniszterelnök kísérőivel a washingtoni csúcsra, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

Ezért nem meglepő mód, november 5-én, szerdán, az indulás előtt is nagyüzem volt a Karmelitában. A kormányfő kíséretének tagjaival egyeztetett a pontos részletekről, de két blokk között némi feleletválasztásra is lehetőségük nyílt a résztvevőknek.

Nem meglepő mód 

Orbán Viktor Donald Trump mellett foglalt állást, mikor azt a kérdést kapta, hogy Trump vagy elődje, Joe Biden. 

„Az egyik már letűnt a színről, a másik csillaga pedig soha nem látott magasságban van. Egyértelmű, hogy Trump” – szögezte le a miniszterelnök.

Míg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Washington nevét dobta inkább be, mikor New York vagy Los Angeles között kellett választania.

Orbán Balázsról, a miniszterelnök politikai igazgatójáról pedig kiderült, hogy inkább a Coca Colát kedveli, mintsem a Pepsit. 

Amerika vár”

 – tette hozzá.

Lázár János építési és közlekedési miniszter csatlakozott Orbán Balázshoz, ő is a Coca Colát választotta, de szigorúan zéró változatban. Sőt, azt is megtudhattuk, hogy a tárcavezető a farsangot választja inkább a halloween helyett.

Szijjártó Péter külügyminiszter ugyanakkor a kosárlabdát jobban szereti a hokinál, míg Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pedig a hamburger mellett tette le a vokság a hotdoggal szemben. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

5m007h 0p3ra70r
2025. november 05. 22:19
Álmaimban Amerika visszainteget, álmaimban Amerika nem mondhat nemet… /Vilidimir Zilinszkij/
Válasz erre
1
0
states-2
2025. november 05. 22:02
A legfontosabb, hogy a kommunista csürhét, élén a pszichopatával az agyvérzés kerülgeti Orbán külpolitikai sikerei miatt.
Válasz erre
0
0
