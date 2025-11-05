„Amerika vár!” – rövidesen kezdetét veszi a nagy utazás (VIDEÓ)

Gőzerővel készül Orbán Viktor miniszterelnök kísérőivel a washingtoni csúcsra, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

Ezért nem meglepő mód, november 5-én, szerdán, az indulás előtt is nagyüzem volt a Karmelitában. A kormányfő kíséretének tagjaival egyeztetett a pontos részletekről, de két blokk között némi feleletválasztásra is lehetőségük nyílt a résztvevőknek.

Nem meglepő mód

Orbán Viktor Donald Trump mellett foglalt állást, mikor azt a kérdést kapta, hogy Trump vagy elődje, Joe Biden.

„Az egyik már letűnt a színről, a másik csillaga pedig soha nem látott magasságban van. Egyértelmű, hogy Trump” – szögezte le a miniszterelnök.