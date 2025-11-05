„Amerika vár!” – rövidesen kezdetét veszi a nagy utazás (VIDEÓ)

Szijjártó Péter elárulta, mik lesznek az Orbán–Trump találkozó legfontosabb témái
„Donald Trump hivatalba lépésével minden megváltozott” – fogalmazott a külügyminiszter.
Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.
Gőzerővel készül Orbán Viktor miniszterelnök kísérőivel a washingtoni csúcsra, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.
Ezért nem meglepő mód, november 5-én, szerdán, az indulás előtt is nagyüzem volt a Karmelitában. A kormányfő kíséretének tagjaival egyeztetett a pontos részletekről, de két blokk között némi feleletválasztásra is lehetőségük nyílt a résztvevőknek.
Nem meglepő mód
Orbán Viktor Donald Trump mellett foglalt állást, mikor azt a kérdést kapta, hogy Trump vagy elődje, Joe Biden.
„Az egyik már letűnt a színről, a másik csillaga pedig soha nem látott magasságban van. Egyértelmű, hogy Trump” – szögezte le a miniszterelnök.
Míg Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Washington nevét dobta inkább be, mikor New York vagy Los Angeles között kellett választania.
Orbán Balázsról, a miniszterelnök politikai igazgatójáról pedig kiderült, hogy inkább a Coca Colát kedveli, mintsem a Pepsit.
Amerika vár”
– tette hozzá.
Lázár János építési és közlekedési miniszter csatlakozott Orbán Balázshoz, ő is a Coca Colát választotta, de szigorúan zéró változatban. Sőt, azt is megtudhattuk, hogy a tárcavezető a farsangot választja inkább a halloween helyett.
Szijjártó Péter külügyminiszter ugyanakkor a kosárlabdát jobban szereti a hokinál, míg Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter pedig a hamburger mellett tette le a vokság a hotdoggal szemben.
