A helyszín Amerika: az eddigi legfontosabb Orbán-Trump találkozó következik

Holnap kerül sor a hatodik találkozóra Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között, amely Szijjártó Péter külügyminiszter szerint egyértelműen a legfontosabb megbeszélés lesz a két vezető eddigi együttműködése során.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a világ jelenleg a veszélyek korában él, és ezek feloldásában kulcsszerep jut a magyar és az amerikai vezetőnek.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt három és fél évben a béke pártján állt, és Donald Trump az egyetlen, aki reményt jelenthet a béke visszatérésére Közép-Európában. A külügyminiszter szerint a találkozó különösen fontos lesz az energiaellátás szempontjából is, hiszen Európában jelenleg komoly kihívást jelent a stabil energiaellátás biztosítása.