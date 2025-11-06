A helyszín Amerika: az eddigi legfontosabb Orbán-Trump találkozó következik

„Irány Washington! Munkára fel!” – a felszállás után fontos üzenettel jelentkezett Orbán Viktor
Elindult a magyar delegáció.
A megbeszélés várhatóan nemcsak a két kapcsolatára, hanem a régió biztonsági és gazdasági stabilitására is kihatással lehet.
Holnap kerül sor a hatodik találkozóra Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között, amely Szijjártó Péter külügyminiszter szerint egyértelműen a legfontosabb megbeszélés lesz a két vezető eddigi együttműködése során.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a világ jelenleg a veszélyek korában él, és ezek feloldásában kulcsszerep jut a magyar és az amerikai vezetőnek.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt három és fél évben a béke pártján állt, és Donald Trump az egyetlen, aki reményt jelenthet a béke visszatérésére Közép-Európában. A külügyminiszter szerint a találkozó különösen fontos lesz az energiaellátás szempontjából is, hiszen Európában jelenleg komoly kihívást jelent a stabil energiaellátás biztosítása.
A holnapi megbeszélés várhatóan nemcsak a két ország kapcsolatára, hanem a régió biztonsági és gazdasági stabilitására is kihatással lehet. Szijjártó Péter szavai szerint a találkozó eredménye kulcsfontosságú lesz a béke és a biztonság megőrzésében Közép-Európában, valamint az energiaellátás fenntarthatóságának biztosításában.
