A helyszín Amerika: az eddigi legfontosabb Orbán-Trump találkozó következik

2025. november 06. 08:59

A megbeszélés várhatóan nemcsak a két kapcsolatára, hanem a régió biztonsági és gazdasági stabilitására is kihatással lehet.

2025. november 06. 08:59
null

Holnap kerül sor a hatodik találkozóra Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök között, amely Szijjártó Péter külügyminiszter szerint egyértelműen a legfontosabb megbeszélés lesz a két vezető eddigi együttműködése során.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a világ jelenleg a veszélyek korában él, és ezek feloldásában kulcsszerep jut a magyar és az amerikai vezetőnek.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország az elmúlt három és fél évben a béke pártján állt, és Donald Trump az egyetlen, aki reményt jelenthet a béke visszatérésére Közép-Európában. A külügyminiszter szerint a találkozó különösen fontos lesz az energiaellátás szempontjából is, hiszen Európában jelenleg komoly kihívást jelent a stabil energiaellátás biztosítása.

A holnapi megbeszélés várhatóan nemcsak a két ország kapcsolatára, hanem a régió biztonsági és gazdasági stabilitására is kihatással lehet. Szijjártó Péter szavai szerint a találkozó eredménye kulcsfontosságú lesz a béke és a biztonság megőrzésében Közép-Európában, valamint az energiaellátás fenntarthatóságának biztosításában.

Nyitókép: Facebook / Szijjártó Péter

Gubbio
2025. november 06. 10:45
Olyan eredmények születhetnek, amelyekre még álmunkban sem merészelünk gondolni - ha Trump megfogadja Orbán Viktor elképzeléseit. Lesz még békekongresszus Budapesten, amit majd Zeli és Ursula a tévéből néz. Hajrá, Magyarország!
cofax01
2025. november 06. 10:08
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
