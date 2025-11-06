„Irány Washington! Munkára fel!” – a felszállás után fontos üzenettel jelentkezett Orbán Viktor

Mint arról korábban beszámoltunk, csütörtök reggel a magyar kormánydelegáció elindult Washingtonba. A felszállás után Orbán Viktor miniszterelnök új Facebook-poszttal jelentkezett.

„Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – fogalmazott a kormányfő.

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban.

A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja” – tette hozzá.