Íme a repülőgép, amivel a magyar kormánydelegáció Washingtonba utazik (VIDEÓ)

Álhírt kezdett terjeszteni a Telex Orbán Viktorék washingtoni útja kapcsán, Szijjártó kíméletlenük helyre rakta őket
A lapnak ezúttal a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe kapcsán sikerült nagyot mondania.
Féktelen luxus...
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, méretes öngólt lőtt a Telex, ugyanis egy hamis képre hivatkozva írták azt, hogy a kormánydelegáció egy luxusgéppel utazik Washingtonba. A baloldali portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is bizonyítva, hogy a delegáció nem a Telex által említett, VIP luxusgéppel utazik Amerikába.
Kollégának, Kohán Mátyás is a kormánydelegációval tartott a transzatlanti utazáson, így a beszállás után videón mutatta meg, hogy milyen is a Telex által luxus VIP-ként leírt gép belülről „Üdv a magyar kormánydelegáció FÉKTELEN LUXUSÁBÓL! Egy WizzAir-gépről. Irány Washington!” – írta a videóhoz Kohán Mátyás.
A földkerekség egyetlen transzatlanti Wizz Air járatával.
A repülőgépről Kulifai Máté is posztolt fotókat, amelyeket itt tekinthet meg:
A Mandiner újságírói is Washingtonba utaznak, így helyszíni bejelentkezések is színesítik majd adásunkat.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala