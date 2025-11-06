Ft
kormánydelegáció Washington Kulifai Máté Wizz Air Donald Trump Kohán Mátyás Orbán Viktor

Íme a repülőgép, amivel a magyar kormánydelegáció Washingtonba utazik (VIDEÓ)

2025. november 06. 08:35

Féktelen luxus...

2025. november 06. 08:35
null

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, méretes öngólt lőtt a Telex, ugyanis egy hamis képre hivatkozva írták azt, hogy a kormánydelegáció egy luxusgéppel utazik Washingtonba. A baloldali portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is bizonyítva, hogy a delegáció nem a Telex által említett, VIP luxusgéppel utazik Amerikába.

Kollégának, Kohán Mátyás is a kormánydelegációval tartott a transzatlanti utazáson, így a beszállás után videón mutatta meg, hogy milyen is a Telex által luxus VIP-ként leírt gép belülről „Üdv a magyar kormánydelegáció FÉKTELEN LUXUSÁBÓL! Egy WizzAir-gépről. Irány Washington!” – írta a videóhoz Kohán Mátyás.

A repülőgépről Kulifai Máté is posztolt fotókat, amelyeket itt tekinthet meg:

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

states-2
2025. november 06. 11:04
Olyan ez a komcsiknál, mint a stadionozás. Szànalmas.
totumfaktum-2
•••
2025. november 06. 10:57 Szerkesztve
bf109g14 ("Intel"-nek írt válaszára) "kiderülhet, hogy csak egy mindenszarista ügynök vagy te is." Már kiderült. Nézd meg figyelmesen a kommentjét.
tibesz99
2025. november 06. 10:50
Már bocsánat, de még az én szerződésemben is ki van kötve, hogy Business jár interkontinentális viszonylatra, oszt én csak egy közepes senki vagyok...
Nasi12
2025. november 06. 10:42
1. Remélem nem ezzel mennek, ez csak elterelés egy ilyen ukrán magyar viszony közepette :) 2. Az amerikai elnök és alelnök nem utazhat egyazon gépen egyazon időben. Nem véletlenül. A lengyel főnökség ezt nem tudta, majd a teljes vezetés odalett 2010 -ben. Tuskó gondolom nem sokáiog gyászolta őket.
