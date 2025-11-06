Íme a repülőgép, amivel a magyar kormánydelegáció Washingtonba utazik (VIDEÓ)

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, méretes öngólt lőtt a Telex, ugyanis egy hamis képre hivatkozva írták azt, hogy a kormánydelegáció egy luxusgéppel utazik Washingtonba. A baloldali portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is bizonyítva, hogy a delegáció nem a Telex által említett, VIP luxusgéppel utazik Amerikába.