Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Washington Donald Trump Orbán Viktor

Washingtonban hamarosan honfoglalunk, Orbán Viktor Donald Trumphoz utazik

2025. november 06. 08:34

Idejét sem tudni mikor járt utoljára ekkora magyar delegáció az USA-ban.

2025. november 06. 08:34
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra
Facebook

„Valami Amerika!

Washingtonban hamarosan honfoglalunk, Orbán Viktor Donald Trumphoz utazik.

Idejét sem tudni mikor járt utoljára ekkora magyar delegáció az USA-ban. Ez azért is óriási dolog, mert hazánknál jóval nagyobb országokból sem fogadnak túl gyakran egy fél kormányt egyszerre.

Mindez miért lehetséges? Mert Magyarország egy békepárti és patrióta ország, ami 15 éve ellenáll a globalista woke őrületnek.

Nos... megérte. Orbán Viktornak igaza volt: Trump lett az elnök, háborúellenes és patrióta vezetőt kapott a nyugati világ, és amíg a brüsszeliek az irodájukban puffognak, a magyar kormány Washingtonban tárgyal új gazdasági lehetőségekről.

Reméljük a dollárok is gurulni fognak – csak most globalista ügynökök helyett, a magyar családokhoz! 

Hajrá, Magyarország!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2025. november 06. 10:59
Hogy mit csinálsz?
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. november 06. 09:50
Helyes. Annyi idő kiesés után a szinte 25 éve befagyott amerikai-magyar kapcsolatok után éppen itt az ideje, hogy ezek egy minőségileg is teljesen új szintre kerüljenek. Globálisan ez azt jelenti, hogy ha a kínaiaknak a Nyugat felé, úgy az amerikaiaknak Kelet, Ukrajna és a békekötés után Oroszország felé is bázist kínálhat Magyarország.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!