„Valami Amerika!

Washingtonban hamarosan honfoglalunk, Orbán Viktor Donald Trumphoz utazik.

Idejét sem tudni mikor járt utoljára ekkora magyar delegáció az USA-ban. Ez azért is óriási dolog, mert hazánknál jóval nagyobb országokból sem fogadnak túl gyakran egy fél kormányt egyszerre.

Mindez miért lehetséges? Mert Magyarország egy békepárti és patrióta ország, ami 15 éve ellenáll a globalista woke őrületnek.

Nos... megérte. Orbán Viktornak igaza volt: Trump lett az elnök, háborúellenes és patrióta vezetőt kapott a nyugati világ, és amíg a brüsszeliek az irodájukban puffognak, a magyar kormány Washingtonban tárgyal új gazdasági lehetőségekről.