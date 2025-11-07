Innen nincs visszaút: úgy elszigetelődött Orbán Viktor, mint még soha!

„Orbán Viktor stratégiája beválni látszik, de elszigeteltség vár rá” – harsogták még a legutóbbi hetekben is a baloldali és liberális megmondóemberek. Olybá tűnik, hogy ezt a cuccot olyan nagy dózisban szívták magukba a nagy külügyi szakértők 2010 óta, hogy mára képtelenek lejönni a szerről. Bármi, de tényleg bármi történik a nagyvilágban, a végső kifutása az volt ezeknek az elmélkedéseknek, hogy a magyar kormányfő szinte bizonyosan még inkább elszigetelődik.

Orbán Viktor 2010 óta folyamatos elszigetelődésben van

Orbáni elszigetelődés: ez lesz a csúcspont?

Ha ezen logika mentén haladok, akkor november 7-én a nagy orbáni elszigetelődés mindenképpen a csúcspontra ér: Donald Trump amerikai kétoldalú csúcstalálkozó keretében fogadja a magyar kormányfőt. Ez aztán a teljes nemzetközi lennulázódás! Egy perc kétségem sincsen: akiknek az a feladatuk, hogy ezen a napon is megtalálják a negatívumot a találkozóban, azoknak sikerülni fog, mivel már ezt teszik több mint 15 éve. Ebben a nagy elszigetelődésben pont most érdemes egy picit rámutatni arra, hogyan jutottunk el idáig, és mi következhet.