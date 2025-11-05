A migrációs útvonalak új térképe

A Földközi-tenger maradt a fő irány, de egyre többen érkeznek a nyugat-balkáni folyosón keresztül (Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia). Közben Európa keleti határa is megmozdult – a belorusz, ukrán, moldáv szakaszokon újra nő az aktivitás.

Politikai fordulat Németországban

Tíz évvel ezelőtt Németország nyitotta ki az ajtót a legtöbb menekült előtt. Ma már Friedrich Merz kancellár arról beszél, hogy a háború lezárultával a szíreknek »vissza kell térniük hazájuk újjáépítéséhez«.

Franciaország és Spanyolország már megelőzte Németországot az új kérelmek számában – ez is jelzi, hogy a migrációs nyomás most máshol összpontosul.