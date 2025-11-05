Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország migrációs kérelem

Tíz év után újra ugyanott tartunk? – Európa és a migráció, mint az „új normális”

2025. november 05. 16:48

A kérdés már nem az, hogy jönnek-e – hanem, hogy fel vagyunk-e készülve rá, kiket és hogyan engedünk be.

2025. november 05. 16:48
null
Gönczi Róbert
Facebook

„Tíz év után újra ugyanott tartunk? – Európa és a migráció, mint az »új normális«.

Tíz év telt el azóta, hogy a 2015-ös válság során több mint 1,8 millió ember lépte át illegálisan az európai határokat. Akkor Angela Merkel híres mondata – »Wir schaffen das« (»Meg tudjuk csinálni«) – még a nyitottság jelképének számított. Ma már inkább figyelmeztetésként idézik.

A számok mögött

  • 2023-ban újra 380 000 illegális határátlépést regisztráltak – ez háromszorosa a 2020-as szintnek.
  • 2025-ben eddig 133 000 átlépés történt, ami kevesebb ugyan, de még mindig magasabb, mint a 2010-es évek elején.
  • A menedékkérelmek is közel a 2015-ös válságszintre értek: 400 000 kérelem az év első felében.
  • A fő származási országok ma már nem Szíria és Irak, hanem Afganisztán (20%), Venezuela (19%) és Szomália (5%).

A migrációs útvonalak új térképe

A Földközi-tenger maradt a fő irány, de egyre többen érkeznek a nyugat-balkáni folyosón keresztül (Észak-Macedónia, Montenegró, Szerbia). Közben Európa keleti határa is megmozdult – a belorusz, ukrán, moldáv szakaszokon újra nő az aktivitás.

 Politikai fordulat Németországban

Tíz évvel ezelőtt Németország nyitotta ki az ajtót a legtöbb menekült előtt. Ma már Friedrich Merz kancellár arról beszél, hogy a háború lezárultával a szíreknek »vissza kell térniük hazájuk újjáépítéséhez«.

Franciaország és Spanyolország már megelőzte Németországot az új kérelmek számában – ez is jelzi, hogy a migrációs nyomás most máshol összpontosul.

Európa dilemmája ma is ugyanaz:

Határok nélkül nincs biztonság, de védelem nélkül nincs emberség sem.

A különbség annyi, hogy ma már a legtöbb európai ország a határvédelemre és a visszatoloncolásra helyezi a hangsúlyt.

A valóság az, hogy Európa nem »új migrációs válságban« van – hanem egy hosszabb szakasz következő fejezetében, ahol a migráció állandó és rendszerszintű kihívás lett.

A kérdés már nem az, hogy jönnek-e – hanem, hogy fel vagyunk-e készülve rá, kiket és hogyan engedünk be.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2025. november 05. 18:04
Tehát: alapgyógyszerek, antibiotikumok (!!!) , fertőtlenítő szerek, Diesel-olaj, kis teljesítményű napelemek esetleg, (power-bankhoz) konzervek, multivitamin ....mindenki érti ezt.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 05. 17:58
Fel kell emelnie a seggét a fiatalságnak, és MINDEN munkát megcsinálni európai munkaerőből. Spanyol, görög, magyar , román , szerb... És a humaniórák képzését a felére levenni az egyetemeken.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 05. 17:55
Amit mindig mondok: prepper logika. Betárazni mindent Gyógyszer, kaja , energia, ivóvíz. A fegyver most hátrébb kerül, az lesz bőven... Persze nem árt ha valakinek van némi jártassága...mondjuk egy nyílvessző is újrahasznosíítható.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 05. 17:52
Emberséges késelést Európának.... :-))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!