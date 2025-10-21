Már a Politico is megírta: kilincselnek az uniós vezetők, hogy bejussanak budapesti békecsúcsra

Elárulták, milyen helyszínek jöhetnek szóba a budapesti békecsúcs kapcsán
A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozóhoz vezető legfontosabb fejleményekről. Kövesse közvetítésünket a budapesti békecsúcsról!
Biztosítani szeretnék, hogy az ukrán pozíció képviselve legyen. A budapesti békecsúcsot meg is akadályoznák és be is akarnak rá jutni.
Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a budapesti békecsúcs előtt, mivel attól tartanak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Ukrajnának kedvezőtlen tűzszüneti megállapodásban egyezik meg – számolt be a Politico.
A héten tartandó csúcstalálkozón az európai vezetők célja, hogy megállapodjanak egy három részből álló támogatási csomagról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára. Ezek a következők:
„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét teremtsen Ukrajnában. Természetesen minden ilyen erőfeszítést üdvözlünk, de nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna”
– mondta Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája hétfőn Luxemburgban újságíróknak.
Az Ukrajna felfegyverzése mellett az EU-országok közel állnak a megállapodáshoz két másik kritikus támogatási intézkedésről is: a 19. kör gazdasági szankciók bevezetéséről, valamint a befagyasztott orosz pénzek kisajátításáról.
A diplomaták arra számítanak, hogy Zelenszkij a csütörtöki csúcstalálkozón személyesen vagy videohíváson keresztül is megjelenik. Az Egyesült Királyság a hét folyamán szélesebb körű megbeszélést terveznek az úgynevezett koalíció tagjai között.
„Szilárdan hiszem, hogy Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie a tűzszünet előtt, alatt és után, ezért hívom össze a hajlandóságok koalícióját a héten” – mondta Starmer hétfőn. „Határozottan kell támogatnunk Ukrajnát, és elkötelezett vagyok amellett, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket Putyin háborús gépezetének megbénítására.”
A Politico szerint a csütörtöki Európai Tanács csúcstalálkozóját „beárnyékolja” a Trump és Putyin között a következő hetekben Budapesten tervezett találkozója, amelynek célja egy esetleges fegyverszünet feltételeinek megvitatása.
A Politicónak nyilatkozó diplomaták szerint néhány EU-vezető lobbizni fog azért, hogy részt vehessen a Trump–Putyin találkozón, valamint azért, hogy Zelenszkij helyet kapjon a tárgyalásokon.
Az európaiak legnagyobb félelme az, hogy Trump Putyin oldalára áll a béke feltételeinek meghatározásában, és nyomást gyakorol Zelenszkijre, hogy fogadja el Oroszország feltételeit – ami potenciálisan a keleti területek jelentős részének átadását jelentené.
Az EU diplomatái között széles körben elterjedt a szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy Putyin egyáltalán komolyan gondolja a béketárgyalásokba való bekapcsolódást.
