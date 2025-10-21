Ft
budapesti békecsúcs Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin Kaja Kallas Európai Tanács

Már a Politico is megírta: kilincselnek az uniós vezetők, hogy bejussanak budapesti békecsúcsra

2025. október 21. 08:36

Biztosítani szeretnék, hogy az ukrán pozíció képviselve legyen. A budapesti békecsúcsot meg is akadályoznák és be is akarnak rá jutni.

2025. október 21. 08:36
null

Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a budapesti békecsúcs előtt, mivel attól tartanak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Ukrajnának kedvezőtlen tűzszüneti megállapodásban egyezik meg – számolt be a Politico. 

A budapesti békecsúcson találkozhat újra Donald Trump és Vlagyimir Putyin/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
A budapesti békecsúcson találkozhat újra Donald Trump és Vlagyimir Putyin
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összeül az Európai Tanács

A héten tartandó csúcstalálkozón az európai vezetők célja, hogy megállapodjanak egy három részből álló támogatási csomagról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára. Ezek a következők:

  • több pénz
  • több fegyver 
  • több orosz szankció 

„Látjuk Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét teremtsen Ukrajnában. Természetesen minden ilyen erőfeszítést üdvözlünk, de nem látjuk, hogy Oroszország valóban békét akarna”

 – mondta Kaja Kallas, az EU vezető diplomatája hétfőn Luxemburgban újságíróknak. 

Az Ukrajna felfegyverzése mellett az EU-országok közel állnak a megállapodáshoz két másik kritikus támogatási intézkedésről is: a 19. kör gazdasági szankciók bevezetéséről, valamint a befagyasztott orosz pénzek kisajátításáról.

A diplomaták arra számítanak, hogy Zelenszkij a csütörtöki csúcstalálkozón személyesen vagy videohíváson keresztül is megjelenik. Az Egyesült Királyság a hét folyamán szélesebb körű megbeszélést terveznek az úgynevezett koalíció tagjai között.

„Szilárdan hiszem, hogy Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie a tűzszünet előtt, alatt és után, ezért hívom össze a hajlandóságok koalícióját a héten” – mondta Starmer hétfőn. „Határozottan kell támogatnunk Ukrajnát, és elkötelezett vagyok amellett, hogy fokozzuk erőfeszítéseinket Putyin háborús gépezetének megbénítására.”

Belógnának a budapesti békecsúcsra

A Politico szerint a csütörtöki Európai Tanács csúcstalálkozóját „beárnyékolja” a Trump és Putyin között a következő hetekben Budapesten tervezett találkozója, amelynek célja egy esetleges fegyverszünet feltételeinek megvitatása.

A Politicónak nyilatkozó diplomaták szerint néhány EU-vezető lobbizni fog azért, hogy részt vehessen a Trump–Putyin találkozón, valamint azért, hogy Zelenszkij helyet kapjon a tárgyalásokon.

Az európaiak legnagyobb félelme az, hogy Trump Putyin oldalára áll a béke feltételeinek meghatározásában, és nyomást gyakorol Zelenszkijre, hogy fogadja el Oroszország feltételeit – ami potenciálisan a keleti területek jelentős részének átadását jelentené. 

Az EU diplomatái között széles körben elterjedt a szkepticizmus azzal kapcsolatban, hogy Putyin egyáltalán komolyan gondolja a béketárgyalásokba való bekapcsolódást. 

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

