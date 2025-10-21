Már a Politico is megírta: kilincselnek az uniós vezetők, hogy bejussanak budapesti békecsúcsra

Ukrajna szövetségesei igyekeznek megerősíteni Kijev pozícióját a budapesti békecsúcs előtt, mivel attól tartanak, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Ukrajnának kedvezőtlen tűzszüneti megállapodásban egyezik meg – számolt be a Politico.

A budapesti békecsúcson találkozhat újra Donald Trump és Vlagyimir Putyin

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Összeül az Európai Tanács

A héten tartandó csúcstalálkozón az európai vezetők célja, hogy megállapodjanak egy három részből álló támogatási csomagról Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára. Ezek a következők: