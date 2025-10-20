Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
10. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Ukrajna Budapesti békecsúcs Volodimir Zelenkszij orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin

Budapesti békecsúcs: Zelenszkijék is számolják a napokat

2025. október 20. 06:02

A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozóhoz vezető legfontosabb fejleményekről. Kövesse közvetítésünket a budapesti békecsúcsról!

2025. október 20. 06:02
null

Nagyon úgy tűnik, az év egyik legfontosabb eseményének ad otthont Budapest várhatóan október végén, vagy november elején. A budapesti békecsúcs házigazdája Orbán Viktor magyar kormányfő lesz.

Budapesti békecsúcs: Donald Trump Budapestre érkezik, előtte az ukrán elnökkel egyeztetett
Budapesti békecsúcs: Donald Trump Budapestre érkezik, előtte az ukrán elnökkel egyeztetett // Forrás: Celal Gunes / ANADOLU / Anadolu via AFP
  • Magyarországra érkezik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Budapesti békecsúcs: alább láthatják kapcsolódó videóinkat

Nyitókép forrása: AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Frissítés Frissítés
06:25
Robert C. Castel szerint a lényeg: Trump közölte Zelenszkijjel, hogy Ukrajna elveszítette a háborút

Az izraeli biztonságpolitikai szakértő arról is értekezett, hogy Zelenszkij néhány nappal ezelőtti látogatása a Fehér Házban nem egyszerűen eredménytelen volt, hanem katasztrofális.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Facebook

Idézőjel

A lényeg a lényeg: Trump közölte Zelenszkijjel, hogy Ukrajna elveszítette a háborút

Ennyit a vágyvezérelt narratíváról.

 

06:20
A magyar főváros már bizonyított, minden készen áll Trump és Putyin fogadására

Donald Trump amerikai elnök újságírói kérdésre azt válaszolta, hogy azért esett Magyarországra a választása a csúcstalálkozót illetően, mert kedveli Orbán Viktort, és hazánk egy biztonságos ország. De az sem mellékes, hogy a magyar főváros már bizonyított, minden készen áll a budapesti békecsúcsra.

Ezt is ajánljuk a témában

 

06:14
„Putyin pincsije” mint házigazda teljesen megfelel az USA elnökének is – ezt azért nehéz kimagyarázni

Szégyelljék magukat, akik ukrán és orosz életek árán egy korrupt, magyarellenes, illegitim színész őrült uralmát hosszabbítanák inkább meg.

Ungváry Zsolt írása.

Ezt is ajánljuk a témában

 

05:49
Trump kemény hangon követelte a háború lezárását ukrán engedményekkel

A Financial Times értesülései szerint Donald Trump a hétvége előtt, egy feszült hangulatú Fehér Ház-beli találkozón arra sürgette Volodimir Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására. Trump azzal figyelmeztette az ukrán elnököt, hogy Vlagyimir Putyin állítása szerint megsemmisíti Ukrajnát, ha az nem egyezik bele az orosz javaslatba.

Az amerikai és ukrán elnök megbeszélése többször is heves vitába torkollott. Trump állítólag gyakran emelt hangon beszélt, káromkodott, félredobta az ukrán frontvonalat ábrázoló térképeket, és követelte, hogy Zelenszkij engedje át Oroszországnak a teljes Donbasz régiót. Többször is megismételte azokat az érveket, amelyeket Putyin előző nap telefonon hangoztatott. Az ügyet ismerő európai tisztviselők szerint Trump gyakorlatilag átvette az orosz elnök álláspontját, még akkor is, ha az ellentmondott saját korábbi kijelentéseinek, amelyekben Oroszország gyengeségét hangsúlyozta.

A beszámolók szerint Trump egy ponton azt mondta Zelenszkijnek, hogy Putyin tájékoztatta őt: a konfliktus „különleges művelet”, nem háború. A volt amerikai elnök figyelmeztette az ukrán vezetőt, hogy ha nem hajlandó kompromisszumra, Ukrajna el fog pusztulni, mert elveszíti a háborút. Trump a megbeszélés során elutasítóan félresöpörte az ukrán hadihelyzet térképeit, mondván, elege van azokból, és kijelentette, hogy az orosz gazdaság „kiválóan teljesít” – éles ellentétben a korábbi nyilvános nyilatkozataival.

Ezt is ajánljuk a témában

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. október 20. 06:42 Szerkesztve
ATV libbcsikommcsi fészek. START műsor.. Köböl Vigyori Anita és Bodacz Balázs vendége Sarkadi Ecomonix újságírója. Magyar 🐒 🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnökének vágyairól beszélgetnek. Egy nagy semmi, nyitány.
Válasz erre
1
0
vi-ktt
•••
2025. október 20. 06:11 Szerkesztve
A zöld lidérc csak a cionáci bankárpatkányok eldobható rongybabája. Olyan, mint Juan Guaido volt, akit az USA szenátusa MEGVÁLASZTOTT Venezuela elnökének IS, de nem jött össze így se a puccs, ezért mikor ez nyilvánvalóvá vált ÚJ BÁBOT KERESTEK! Ez történik Ukrajnában IS! A cionáci Nudelman rezsimet soha nem engedik lecserélni, de a rongybabát bármikor kidobják, ha ezzel közelebb tudnak férkőzni a konchoz! youtube.com/watch?v=KAkNZCjstVI Jelenleg már a NYÍLT EGYOLDALÚ HÁBORÚ stádiumában vannak, nem próbálkoznak tovább venezuelai Maidan puccsal, mert a piócáik ki vannak száradva! Hogy akkor rohadtak volna meg, mikor az Első Világháborút tervezték ELLENÜNK!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!