Budapesti békecsúcs: Zelenszkijék is számolják a napokat

A Financial Times értesülései szerint Donald Trump a hétvége előtt, egy feszült hangulatú Fehér Ház-beli találkozón arra sürgette Volodimir Zelenszkijt, hogy fogadja el Oroszország feltételeit a háború lezárására. Trump azzal figyelmeztette az ukrán elnököt, hogy Vlagyimir Putyin állítása szerint megsemmisíti Ukrajnát, ha az nem egyezik bele az orosz javaslatba.

Az amerikai és ukrán elnök megbeszélése többször is heves vitába torkollott. Trump állítólag gyakran emelt hangon beszélt, káromkodott, félredobta az ukrán frontvonalat ábrázoló térképeket, és követelte, hogy Zelenszkij engedje át Oroszországnak a teljes Donbasz régiót. Többször is megismételte azokat az érveket, amelyeket Putyin előző nap telefonon hangoztatott. Az ügyet ismerő európai tisztviselők szerint Trump gyakorlatilag átvette az orosz elnök álláspontját, még akkor is, ha az ellentmondott saját korábbi kijelentéseinek, amelyekben Oroszország gyengeségét hangsúlyozta.

A beszámolók szerint Trump egy ponton azt mondta Zelenszkijnek, hogy Putyin tájékoztatta őt: a konfliktus „különleges művelet”, nem háború. A volt amerikai elnök figyelmeztette az ukrán vezetőt, hogy ha nem hajlandó kompromisszumra, Ukrajna el fog pusztulni, mert elveszíti a háborút. Trump a megbeszélés során elutasítóan félresöpörte az ukrán hadihelyzet térképeit, mondván, elege van azokból, és kijelentette, hogy az orosz gazdaság „kiválóan teljesít” – éles ellentétben a korábbi nyilvános nyilatkozataival.