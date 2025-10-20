Ft
10. 20.
hétfő
Rendkívüli!

Zelenszkij gyászos kilátásai ellenére bekeményített a budapesti békecsúcs előtt

Budapesti békecsúcs Donald Trump Vlagyimir Putyin Rácz András

Rácz András négy nap alatt észrevette, hogy békecsúcs lesz Budapesten, bele is állt az ukrán narratíva terjesztésébe

2025. október 20. 11:58

A nemrég még Kijevben pózoló elemző „erősen szkeptikus".

2025. október 20. 11:58
null

Bár már csütörtök óta ismert, hogy Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, Rácz András biztonságpolitikai elemzőnek négy napba telt reagálni a budapesti békecsúcsra. Az elemző most egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben írta meg, hogy valójában miért is „jelentéktelen" a találkozó

Erősen szkeptikus vagyok"

– kezdi bejegyzését Rácz. Hozzáteszi, hogy „még kevés konkrétum ismert" a találkozóról. Szerinte a békecsúcs elnevezés értelmetlen, mert „a találkozó tétje a fegyverszünet, nem a béke". Kiemeli, hogy Zelenszkij nélkül „nem lehet érdemben beszélgetni". Az elemző – aki nemrég még Kijevben találkozott a Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Rolanddal – az ukrán narratívát erősítve azt is állítja, hogy „a budapesti helyszín nem előnyös az 1994-es budapesti memorandum negatív emléke miatt". Hiába valósul meg várhatóan rövid időn belül a találkozó, Putyin továbbra sem hajlandó érdemi engedményeket tenni. Putyin szándéka nem a megegyezés, hanem az, hogy gyengítse az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást – jegyzte meg. 

Bár az amerikai elnök nyilatkozatából nem derült ki, hogy ki javasolta a budapesti tárgyalást, Jurij Usakov, orosz elnöki tanácsadó csütörtökön azt nyilatkozta, hogy Donald Trump vetette fel a budapesti találkozó ötletét. Ennek ellenére Rácz tényként közli bejegyzésében, hogy „a mostani találkozó ötletét Putyin vetette fel múlt csütörtökön, egy nappal azelőtt, hogy Zelenszkij megérkezett volna Washingtonba".

A szakértő szerint a magyar kormány „súlyos külpolitikai hibát vétett" azzal, hogy „kihagyta" az Európai Uniót az egyeztetésből. Rácz szerint

az EU-n belül az a szokás és szabály, hogy mielőtt bármelyik tagállam külső, nem EU-s partnerrel találkozik, előre tájékoztatja az uniós partnereket a találkozó tényéről, annak várható tartalmáról stb.".

„Azt is nehezen értem, hogy a magyar kormánynak miért jó a szabályokon alapuló világrend további gyengítése azzal, hogy – bár a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésünk csak jövő nyáron, júniusban lesz hatályos, tehát elvileg le kellene tartóztatnunk Putyint, ha idejön – a kormány már bejelentette, hogy semmi ilyesmi nem fog történni. Tényleg, őszintén nem értem, hogy ez miért jó" – fogalmazott.

A bejegyzés végén Rácz az 1956-os forradalom évfordulóját is politikai célokra igyekszik felhasználni, mivel szerinte az október 23. és november 4. közötti időszak „igen szerencsétlen arra, hogy Putyint állami tiszteletadással fogadjuk Budapesten". „Összességében nem érdemes túl sokat várni a budapesti találkozótól, leszámítva Orbán önfényezését, a magyar kormány újabb hajbókolását Moszkva előtt, és persze óriási forgalmi dugókat. Sajnos attól tartok, hogy a háború fenntartható lezárásához egy centivel sem kerülünk közelebb – és közben őszintén remélem, hogy tévedek" – zárta bejegyzését a szakértő.

Nyitókép forrása: YouTube / képernyőfelvétel

***

 

cserresznye
2025. október 20. 13:39
Amúgy kellene tudnom, hogy ki ez a Rácz András??? Mit tett eddig a béke érdekében, vagy a magyar jólét, a nemzeti jövedelem érdekében.
DFK
2025. október 20. 13:33
Magához tért az ukrán ügynök.
1948samuk75
2025. október 20. 13:30
Ez a ember Magyarország szégyene!!!
statiszta
2025. október 20. 13:27 Szerkesztve
Én Bandival kapcsolatban vagyok erősen szkeptikus... Mióta két éve nem találom a 23 tavaszi "sikeres" ukrán áttörést a térképen. :)
