Rácz András négy nap alatt észrevette, hogy békecsúcs lesz Budapesten, bele is állt az ukrán narratíva terjesztésébe

Bár már csütörtök óta ismert, hogy Budapesten találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, Rácz András biztonságpolitikai elemzőnek négy napba telt reagálni a budapesti békecsúcsra. Az elemző most egy terjedelmes Facebook-bejegyzésben írta meg, hogy valójában miért is „jelentéktelen” a találkozó

Erősen szkeptikus vagyok”

– kezdi bejegyzését Rácz. Hozzáteszi, hogy „még kevés konkrétum ismert” a találkozóról. Szerinte a békecsúcs elnevezés értelmetlen, mert „a találkozó tétje a fegyverszünet, nem a béke”. Kiemeli, hogy Zelenszkij nélkül „nem lehet érdemben beszélgetni”. Az elemző – aki nemrég még Kijevben találkozott a Magyarországról kémkedés miatt kitiltott Tseber Rolanddal – az ukrán narratívát erősítve azt is állítja, hogy „a budapesti helyszín nem előnyös az 1994-es budapesti memorandum negatív emléke miatt”. Hiába valósul meg várhatóan rövid időn belül a találkozó, Putyin továbbra sem hajlandó érdemi engedményeket tenni. Putyin szándéka nem a megegyezés, hanem az, hogy gyengítse az Ukrajnának nyújtott amerikai támogatást – jegyzte meg.