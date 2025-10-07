Bezárhatjuk az internetet: Rácz András az Ukrinformban hergel Orbán Viktor ellen

Orbán számára „Ukrajna szuverenitása” csupán eszköz a belpolitikai játszmában – írta meg Rácz András az Ukrinform hasábjain. Mint kifejtette, „minél feszültebbé válnak Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a következő fél évben, annál jobb Orbán Viktornak.”

Rácz szerint „a 2022-es választások előtt az ellenzéket [Orbán Viktor] azzal vádolta, hogy háborúba vinné az országot (noha erről szó sem volt), miközben ő a béke embereként mutatta be magát – és ezzel történelmi győzelmet aratott. Ugyanakkor felismerte, hogy Ukrajna támogatása kulcsfontosságú az EU legtöbb tagállama számára, ezért ha ezt akadályozza, azzal zsarolási potenciált szerez Brüsszellel szemben. Más szóval: az EU Ukrajnának nyújtott segítségének gátlásával Orbán engedményeket próbál kicsikarni az Uniótól.”

„Emellett az »ukrán kártyát« Oroszországgal szemben is kijátssza, abban bízva, hogy Ukrajna gyengítése erősíti pozícióját Moszkvában, és előnyös, főként energetikai üzletekhez juttatja. Gyakran az orosz érdekek szócsöveként fellépve az EU-ban, Orbán egyszerre próbál engedményeket kiharcolni Brüsszeltől és Moszkvától – ami jól illeszkedik a magyar külpolitika tranzakciós, üzleties jellegéhez” – folytatta Rácz azt a mantrát, amiről még Angela Merkel volt kancellár is leszögezte: „badarság”.