Ft
Ft
11°C
7°C
Ft
Ft
11°C
7°C
10. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brüsszel Moszkva külpolitika Rácz András Orbán Viktor

Bezárhatjuk az internetet: Rácz András az Ukrinformban hergel Orbán Viktor ellen

2025. október 07. 08:58

A „szakértő” szerint „minél feszültebbé válnak Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a következő fél évben, annál jobb Orbán Viktornak.”

2025. október 07. 08:58
null

Orbán számára „Ukrajna szuverenitása” csupán eszköz a belpolitikai játszmában – írta meg Rácz András az Ukrinform hasábjain. Mint kifejtette, „minél feszültebbé válnak Magyarország és Ukrajna kapcsolatai a következő fél évben, annál jobb Orbán Viktornak.” 

Rácz szerint „a 2022-es választások előtt az ellenzéket [Orbán Viktor] azzal vádolta, hogy háborúba vinné az országot (noha erről szó sem volt), miközben ő a béke embereként mutatta be magát – és ezzel történelmi győzelmet aratott. Ugyanakkor felismerte, hogy Ukrajna támogatása kulcsfontosságú az EU legtöbb tagállama számára, ezért ha ezt akadályozza, azzal zsarolási potenciált szerez Brüsszellel szemben. Más szóval: az EU Ukrajnának nyújtott segítségének gátlásával Orbán engedményeket próbál kicsikarni az Uniótól.”

„Emellett az »ukrán kártyát« Oroszországgal szemben is kijátssza, abban bízva, hogy Ukrajna gyengítése erősíti pozícióját Moszkvában, és előnyös, főként energetikai üzletekhez juttatja. Gyakran az orosz érdekek szócsöveként fellépve az EU-ban, Orbán egyszerre próbál engedményeket kiharcolni Brüsszeltől és Moszkvától – ami jól illeszkedik a magyar külpolitika tranzakciós, üzleties jellegéhez” – folytatta Rácz azt a mantrát, amiről még Angela Merkel volt kancellár is leszögezte: „badarság”.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikkét Rácz András azzal zárta, hogy „csak remélni lehet, hogy Kijev döntéshozói már átlátták Orbán stratégiáját, és nem esnek provokációinak csapdájába – még ha a visszafogottság belpolitikai szempontból kényelmetlen is lehet.”

Rácz egyébként a Facebook-oldalán is megosztotta a cikkét, megjegyezve a posztban, hogy „ezzel nyilván megint sok barátot fogok szerezni a kormányzati propaganda-apparátusban, de ezzel mostanra megtanultam együtt élni.”

Nyitókép: Képernyőkép

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
qwsqws
2025. október 07. 10:04
Rácz sík hülye mint mindig.!!!!
Válasz erre
2
0
ornagyornagy
2025. október 07. 10:03
A magyar történelemben mindig akadtak hozzád hasonló gazemberek, hegedűshadnagyok, linderbélák stb. akik az ellefél oldalára álltak a saját hazájuk ellen. A komcsik között ez szinte elvárás. Meg is felelsz ennek az elvárásnak.
Válasz erre
6
0
statiszta
•••
2025. október 07. 09:45 Szerkesztve
Bandikám te az általad bejósolt ukrán áttörést keresd 2023-ban. Ha megvan szóljál, de addig te a nem szakértő, hanem egy idióta vagy.
Válasz erre
8
0
wadcutter
2025. október 07. 09:43
Bandikám, ez most nem videojáték, ehhez te nem értesz.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!