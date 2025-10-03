Merkel egyértelműen kimondta: nem igaz, hogy Orbán Viktor Putyin trójai falova az Európai Unióban

„Amikor mi egymással beszélünk, az mindig bizalmas, ezért nem is fogom kifecsegni ezt” – reagált Angela Merkel volt német kancellár, aki október 1-jén találkozott Budapesten a magyar kormányfővel, Gyulás Márton kérdésére, a ma nyilvánosságra hozott Partizán-interjúban. A műsorvezető arra volt kíváncsi, hogy Orbán Viktor miniszterelnök volt német kollégájának is említette-e azt a meglátását, hogyha az orosz–ukrán háború kitörésekekor is ő lett volna Németország vezetője, akkor Vlagyimir Putyin nem merte volna lerohanni Ukrajnát.

Angela Merkel és Orbán Viktor Budapesten

Mindennek a Covid az oka

Merkel utalt arra, hogy valóban beszéltek egymással Putyinnal, a visszaemlékezéseiben írt is erről, majd feltette a költői kérdést: