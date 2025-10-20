Budapesti békecsúcs: Bayer Zsolt égető kérdést szegezett Horn Gáborhoz

Tűzoltókat a helyszínre: Hont András úgy beégette Magyar Pétert, hogy segítség kell az oltáshoz (FOTÓ)
Az újságíró a Reszkessetek, betőrök! című film egy jelenetét hívta segítségül.
A publicista nem hagyta szó nélkül, hogy a volt SZDSZ-es politikus szégyennek nevezte a budapesti békecsúcsot.
Nincs helye Putyinnak Budapesten – írta korábban Horn Gábor Facebook-oldalán, s azt is hozzátette: szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban.
„Viszont azóta tudjuk, hogy az egészet a kis bakelit dildó szervezte, hiszen ő már hónapokkal ezelőtt Budapestet javasolta, s mint látjuk, az érintettek meg is fogadták a tanácsát. Mi mást is tehettek volna?” – írta riposztjában Bayer Zsolt a Magyar Nemzeten.
Akkor viszont felmerül egy kínzó kérdés: Vajon Horn Gábor elmondta-e már hónapokkal ezelőtt szíve szerelmének, hogy ez szégyen?
– tette fel a kérdést a publicista.
Fotó: Katona Tibor / MTI