Budapesti békecsúcs: Bayer Zsolt égető kérdést szegezett Horn Gáborhoz

2025. október 20. 16:54

A publicista nem hagyta szó nélkül, hogy a volt SZDSZ-es politikus szégyennek nevezte a budapesti békecsúcsot.

2025. október 20. 16:54
null

Nincs helye Putyinnak Budapesten – írta korábban Horn Gábor Facebook-oldalán, s azt is hozzátette: szégyen a magyar kormány szerepvállalása ebben az egész borzalomban.

„Viszont azóta tudjuk, hogy az egészet a kis bakelit dildó szervezte, hiszen ő már hónapokkal ezelőtt Budapestet javasolta, s mint látjuk, az érintettek meg is fogadták a tanácsát. Mi mást is tehettek volna?” – írta riposztjában Bayer Zsolt a Magyar Nemzeten.

Akkor viszont felmerül egy kínzó kérdés: Vajon Horn Gábor elmondta-e már hónapokkal ezelőtt szíve szerelmének, hogy ez szégyen?

– tette fel a kérdést a publicista.

Fotó: Katona Tibor / MTI

Összesen 46 komment

tapir32
2025. október 20. 18:59
Ukrajna népeivel az szolidáris, az támogatja az ukrán népet, aki mielőbb tűzszünetet és békét akar. Ez a Magyar Kormány és nem Zselenszkij és nem az EU. További emberek halála és megnyomorítása nélkül kell rendezni az Ukrán helyzetet! Mióta etikus emberek halálát, megnyomorodását akarni? Egy absztrakt elv vagy az emberek élete a fontosabb? Mindig az életet kell választani! A dolgokat utólag rendezni lehet, helyre lehet hozni de, feltámasztani nem lehet senkit sem. Az elhúzódó háborúban Ukrajnát lerombolják. Deák Ferenc azért a haza bölcse, mert kiegyezett, mielőtt az egész ország rámegy az ellenállásra.
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. október 20. 18:59
Horn elvtárs és hasonszőrű SZDSZ-es társai - akik most a tiszás hordánál próbálkoznak - iszonyúan lejáratódott, borzasztóan hiteltelen senkiháziak, de azért jár a pofájuk az ATV-ben és ordasakat hazudoznak. Ezeknél tényleg nincs a pofátlanságnak határa.
Válasz erre
2
0
balatontihany-25
2025. október 20. 18:55
Bayer úr roppant frappánsan, szellemesen megválaszolt az SZDSZ-es pojácának (kiütés), de én ezt a nyikhajt még arra sem érdemesíteném, hogy kérdezzek tőle...
Válasz erre
1
0
Kamcsatka5
2025. október 20. 18:49
Ez a belgák között is a legalját képviseli, Összegyúrva: dániel péter, a piaci légy , kunbéci, gátikarcsika, levendelpol, szarosgyuri, junker, szép kis trutyi!
Válasz erre
2
0
