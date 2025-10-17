Tűzoltókat a helyszínre: Hont András úgy beégette Magyar Pétert, hogy segítség kell az oltáshoz (FOTÓ)

Magyar Péter konkrétan beleállt a földbe, és most kapaszkodjunk – egy EU-s felmérés tette ezt a rútságot vele
Most épp a matematika törvényei és a legfrissebb uniós (!) felmérések cáfolják a TISZA-vezért. Francesca Rivafinoli írása.
Az újságíró a Reszkessetek, betőrök! című film egy jelenetét hívta segítségül.
Ismert, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A bejelentés után Magyar Péter arról posztolt, hogy ők már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy „ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”. Hont András így reagált erre:
A Messiás úrnak igaza van, tényleg sokkal előbb egyeztetett bárkinél Trumppal. Megtaláltam a forrást:
Fotó: MTI/Purger Tamás
