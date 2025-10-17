Ft
Budapesti békecsúcs Hont András Magyar Péter Donald Trump Vlagyimir Putyin

Tűzoltókat a helyszínre: Hont András úgy beégette Magyar Pétert, hogy segítség kell az oltáshoz (FOTÓ)

2025. október 17. 11:26

Az újságíró a Reszkessetek, betőrök! című film egy jelenetét hívta segítségül.

2025. október 17. 11:26
null

Ismert, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A bejelentés után Magyar Péter arról posztolt, hogy ők már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy „ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”. Hont András így reagált erre:

A Messiás úrnak igaza van, tényleg sokkal előbb egyeztetett bárkinél Trumppal. Megtaláltam a forrást:

Fotó: MTI/Purger Tamás

robertdenyiro
2025. október 17. 14:15
Ez nagyon ott van. Hont újra kiütéssel győzött a selyempoloska ellen. Hehehe
CirmoS
2025. október 17. 14:04 Szerkesztve
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Bazdmeg Hont... ez most nagyon jó volt! Még a könnyem is kijött...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
nyugalom
2025. október 17. 13:46
Zsenialis! Hozzá ezt a buta, gusztustalan pofát! Zubbonyt a felkegyelműre!
regi-nyarakon21
2025. október 17. 12:38
A bolha köhög:))
