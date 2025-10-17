Tűzoltókat a helyszínre: Hont András úgy beégette Magyar Pétert, hogy segítség kell az oltáshoz (FOTÓ)

Ismert, Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy újabb kísérletet tegyenek az ukrajnai háború lezárására. A bejelentés után Magyar Péter arról posztolt, hogy ők már hónapokkal ezelőtt javasolták, hogy „ha a tárgyalásoknak Budapest adhat otthont, akkor adjon”. Hont András így reagált erre:

A Messiás úrnak igaza van, tényleg sokkal előbb egyeztetett bárkinél Trumppal. Megtaláltam a forrást:

Fotó: MTI/Purger Tamás