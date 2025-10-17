Ft
Minden az arcára volt írva: így fogadta Zelenszkij a budapesti békecsúcs hírét

2025. október 17. 09:28

Pedig bizakodva érkezett Washingtonba az ukrán elnök.

2025. október 17. 09:28
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt meglepte a hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fog tárgyalni a békéről – írja az amerikai Axios. Az ukrán vezető éppen Washingtonba érkezett, amikor értesült a budapesti békecsúcsról.

Az Axios szerint Zelenszkij bizakodva várta a Trumppal való találkozóját, remélve, hogy szóba kerülhet a Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakéták szállításáról szóló megállapodás is.

Nem sokkal azután azonban, hogy leszállt az Andrews légibázison, az ukrán elnök és csapata meglepődve értesült Trump bejelentéséről, miszerint beszélt Vlagyimir Putyinnal, és megállapodott vele egy magyarországi találkozóról”

– írja az Axios. A szerző megjegyzi: a helyszínválasztás azért is meglepő, mert Magyarországot tartják az Európai Unió legkevésbé Ukrajna-barát tagállamának.

Ismert, hogy Donald Trump a csütörtöki telefonbeszélgetést követően közölte: a találkozóra akár a következő két héten belül is sor kerülhet.

angie1
2025. október 17. 11:00
Na, zselé! Ilyen az, amikor a fagyi visszanyal! Nem lehet végeláthatatlanul szemétkedni egy néppel, akik ráadásul támogatnak is benneteket, nem kicsit! A hálátlan mindig nagy büntetést kap az élettől!
Válasz erre
1
0
backsplash
•••
2025. október 17. 10:48 Szerkesztve
Nincs más oka, mint az, hogy nem díjazzák, hogy az ukránok a pénzek jelentős részét ellopták. A háború nélkül is lehet fogást találni az oroszokon, nincs szükség az ügyben egy gátlástalan tolvajbandára.
Válasz erre
3
0
gullwing
2025. október 17. 10:43
Pitizni ment és pofán verték...
Válasz erre
6
1
Medici
•••
2025. október 17. 10:41 Szerkesztve
Képaláírás: Másnál van a tomahawk, ráadásul engem megskalpolnak.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!