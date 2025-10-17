Minden az arcára volt írva: így fogadta Zelenszkij a budapesti békecsúcs hírét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt meglepte a hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin Budapesten fog tárgyalni a békéről – írja az amerikai Axios. Az ukrán vezető éppen Washingtonba érkezett, amikor értesült a budapesti békecsúcsról.

Az Axios szerint Zelenszkij bizakodva várta a Trumppal való találkozóját, remélve, hogy szóba kerülhet a Tomahawk típusú, nagy hatótávolságú rakéták szállításáról szóló megállapodás is.

Nem sokkal azután azonban, hogy leszállt az Andrews légibázison, az ukrán elnök és csapata meglepődve értesült Trump bejelentéséről, miszerint beszélt Vlagyimir Putyinnal, és megállapodott vele egy magyarországi találkozóról”

– írja az Axios. A szerző megjegyzi: a helyszínválasztás azért is meglepő, mert Magyarországot tartják az Európai Unió legkevésbé Ukrajna-barát tagállamának.

Ismert, hogy Donald Trump a csütörtöki telefonbeszélgetést követően közölte: a találkozóra akár a következő két héten belül is sor kerülhet.