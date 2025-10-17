Ft
10. 17.
péntek
budapesti békecsúcs Magyarország Orbán Viktor Európai Unió

Brit lap: csapás Magyar Péteréknek a budapesti békecsúcs

2025. október 17. 09:02

A Telegraph szerint Donald Trump újra a középpontba emelte Magyarországot.

2025. október 17. 09:02
null

A budapesti békecsúcs csapás azoknak, akik azt remélik, hogy a jövő évi választásokon Magyar Péter leváltja Orbán Viktort – írja a brit Telegraph. A lap szerint Trump újra a figyelem középpontjába emelte Magyarországot, miközben az Európai Unió nagyrészt kiszorult az ukrajnai béketárgyalásokból, és fájlalja, hogy a gázai béketervben is csak mellékes szerepet játszott.

A Telegraph szerint Orbán Viktor akkor is hű maradt Trumphoz, amikor az amerikai elnök elvesztette a választást, ezzel a magyar miniszerelnök az amerikai konzervatívok „kedvencévé” vált. A lap hozzátette: az, hogy a béketárgyalások helyszínéül Budapestet választotta az Egyesült Államok „nemcsak Orbán Viktor hűségének jutalma, hanem a Fehér Ház azon törekvését is erősíti, hogy a MAGA mozgalmat globálissá tegye. Ráadásként még az EU-ban és azon túl is felbosszantja a liberálisokat”.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás

nyugalom
2025. október 17. 10:23
A hülyegyerek! Ennyi!
johann07
2025. október 17. 10:20
Maradt nekik még egy "csapás", ahol el lehet kullogni /////////////////////////////
nogradi
2025. október 17. 10:16
Hogyan kell mondani pedesztények, ja "Brittt tudósok, ugyanmá.."
Lilyana2
2025. október 17. 10:16 Szerkesztve
Ez a gerincféreg képes lesz 2 hét múlva újra visszaállni Orbán mellé (aki, mint poloska saját szájából hallottuk: a Nap a Világegyetemben) és az Univerzumba beleordítani, hogy az ő saját érdeme az egész megteremtett világbéke!!!
