Brit lap: csapás Magyar Péteréknek a budapesti békecsúcs

A budapesti békecsúcs csapás azoknak, akik azt remélik, hogy a jövő évi választásokon Magyar Péter leváltja Orbán Viktort – írja a brit Telegraph. A lap szerint Trump újra a figyelem középpontjába emelte Magyarországot, miközben az Európai Unió nagyrészt kiszorult az ukrajnai béketárgyalásokból, és fájlalja, hogy a gázai béketervben is csak mellékes szerepet játszott.

A Telegraph szerint Orbán Viktor akkor is hű maradt Trumphoz, amikor az amerikai elnök elvesztette a választást, ezzel a magyar miniszerelnök az amerikai konzervatívok „kedvencévé” vált. A lap hozzátette: az, hogy a béketárgyalások helyszínéül Budapestet választotta az Egyesült Államok „nemcsak Orbán Viktor hűségének jutalma, hanem a Fehér Ház azon törekvését is erősíti, hogy a MAGA mozgalmat globálissá tegye. Ráadásként még az EU-ban és azon túl is felbosszantja a liberálisokat”.

Nyitókép forrása: MTI/Purger Tamás