Orbán Viktor: Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs eredményes legyen! (VIDEÓ)

A miniszterelnök közölte, a 13. havi nyugdíjat négy év alatt állították vissza, és hasonló logika mentén lehet a 14. havi nyugdíjat bevezetni. Ez nem nyugdíjreform – tette hozzá.

Ezzel mindenki jól járt

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy már 2004-ben a népszavazáson több ember mondott igent a kettős állampolgárságra, mint nemet.

Ezt követően 2010-ben döntött a kormány az alkotmánymódosításról.

Mára nagyon sokan megértették, hogy a kettős állampolgársággal mindenki jól járt – fejtette ki a kormányfő. A kettős állampolgárságnak ksözönhetően nőtt meg a magyar gazdaság élettere – tette hozzá. Ma már nem lehet győzelme vinni azt a pozíciót, amely levágná a kettős állampolgárokat Magyarországról – közölte a kormányfő.

Orbán Viktor a gödöllői Grassalkovich-kastély felújításáról azt mondta, a nemzeti önbecsülés érdekkörébe tartozik ez a téma. Nagyon nagy összeg most ez a 40 milliárd forint, és ezért kellett egy mecénás – tette hozzá. Mostmár vannak olyan gazdag családok, akik megtehetik, hogy a vagyonukból adjanak olyan célokra, amelyekre az állam nem tud költeni – fejtette ki a kormányfő. Jó döntés volt, hogy a kastélyt megkapta az ottani agráregyetem.