10. 17.
péntek
10. 17.
péntek
Orbán Viktor: Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs eredményes legyen! (VIDEÓ)

2025. október 17. 07:15

Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig pénteken fogok – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! – című műsorának. Orbán Viktor közölte, Európában kívül sok hely van, ahol meg lehet tartani egy ilyen tárgyalást, de Európában Budapesten kívül nincs más ilyen hely.

2025. október 17. 07:15
Kovács András
Kovács András

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején jelezte, beszéltem csütörtök este az amerikai elnökkel telefonon, és beszéltünk az oroszokkal is, Putyinnal péntek délelőtt fogunk beszélni. Előkészítés alatt van egy magyar-amerikai talákozó ügyében is. Forr a víz mindenhol – tette hozzá. 

TRUMP, Donald; MUSK, Elon; ORBÁN Viktor
Orbán Viktor nagyon jó viszonyt ápol az amerikai elnökkel

 

Az amerikai elnök nem szokta indokolni a döntéseit, és nem is volt más lehetőség. 

Az orosz-ukrán háború egy Európában zajló konfliktus, és Budapest az egyetlen helyszín, ahol meg lehet egy ilyet tartani, mert mi mindig a béke oldalán voltunk – mondta Orbán Viktor. Ferenc pápa sajnos már nem élte meg ezt a pillanatot pedig ő mindig biztatott minket. Csak az egyetlen békepárti európai országban lehet ezt megcsinálni ezt a csúcsot, én is ismerek mindenkit, engem is ismernek – tette hozzá. 

A béke szempontjábl egy biztos helyzet keresnek, és kiszámítható helyet, akkor Budapest logikus választásnak tűnik. 

Orbán Viktor közölte, hogy elkezdődött a munka a szervezést illetően. 

Orbán Viktor: Ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól 

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ne tévesszünk lépést, mert ez a tárgyalás nem rólunk fog szólni. Érthető, hogy mindenki izgatott, mert nagyon rég volt ilyen csúcstalálkozó Budapesten, de ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, hogy a politikában sokminden szükséges, akkor a nagy ügyekben az állhatatósság és az alázat a legfontosabb.

 Nekünk ez a béke ügyében sikerült, és a legsötétebb órák ellenére is kifizetődött az álhatatósságunk –

tette hozzá. Miután az unióban mindenki háborúpárti, ezért ők kimaradtak eddig az előkészületekből. Most a legfontosabb az lenne, hogy az EU álljon ki az érdekei mellett, és diplomáciai csatornát kéne működtetnie a felek között – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Békestratégiára van szüksége az EU-nak és segítenie kellene az amerikai elnöknek, majd pedig önállóan tárgyalni az oroszokkal. 

Európának a békére kellene készen állnia, és olyan katonai erővel kellene rendelkeznie, amellyel meg tudja védeni magát. Az unió 180 milliárd eurót küldött ebbe a háborúba arra, hogy keresztény emberek Európa szélén gyilkolják egymást. A háború a legsúlyosabb módon roncsolja az európai gazdaságot – tette hozzá. 

Éppen ezért nem érdemes tovább folytatni a háborút.

Semmin nem tudunk annyi pénzt keresni, mint a békén – mondta a kormányfő. Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs elhozza a békét – mondta. A háborús uniós terveket ki kell dobni, és egy béketervre lesz szükség, aminek van egy védelmi lába is – tette hozzá. Ha a közel-keleti béke bekövetkezett, akkor miért nem hihetünk abban, hogy az európaiak is jó útra térnek. 

Gazdaságpolitikai vita 

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy most egy klasszikus bal-jobb oldali vita zajlik. Ilyenre 2010 óta nem volt példa itthon – tette hozzá. Intellektuális kihívás nélkül telt el a mögöttünk 15 év. Most 15 év után van intellektuális gazdasági vita, most a Tisza Párt háta mögött megfogalmazta magát a régi baloldali elit.

 Ennek a lényege, hogy minél több pénzt vennének el az emberektől, és abból finanszíroznák az állam működését, míg a jobboldal minél több pénzt hagyna az embereknél. 

Most épp a nyugdíjakat akarja megadóztatni a baloldal – tette hozzá. 

Ennek a vitának a lefolytatásához a legjobb eszköz a nemzeti konzultáció. 

Az összes nyugdíjat adóztatni akaró szakember előjött most, de a Bokros-csomag óta ezt akarják. 

  • A magyar nyugdíjrendszer két pilléren áll: mennyi a szolgálati idő, és mennyi járulékot fizettél. 
  • Ehhez hozzányúlni rendkívül kockázatos – mondta Orbán Viktor. 

A nyugdíjrendszer úgy ahogy van működőképes, én személyesen tudom garantálni, hogy a nyugdíj nem fog veszíteni az értékéből – tette hozzá. Vissza is állítottuk a 13. havi nyugdíjat, és nem ismeretlen a 14. havi nyugdíj bevezetése sem. Ha baloldali közgazdászok helyet kapnak, akkor veszélybe kerülhet a nyugdíjrendszer – mondta Orbán Viktor. A 14. havi nyugdíjhoz gazdasági erő kell, és ez összefügg a békével – tette hozzá. 

A miniszterelnök közölte, a 13. havi nyugdíjat négy év alatt állították vissza, és hasonló logika mentén lehet a 14. havi nyugdíjat bevezetni. Ez nem nyugdíjreform – tette hozzá. 

Ezzel mindenki jól járt

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy már 2004-ben a népszavazáson több ember mondott igent a kettős állampolgárságra, mint nemet. 

Ezt követően 2010-ben döntött a kormány az alkotmánymódosításról. 

Mára nagyon sokan megértették, hogy a kettős állampolgársággal mindenki jól járt – fejtette ki a kormányfő. A kettős állampolgárságnak ksözönhetően nőtt meg a magyar gazdaság élettere – tette hozzá. Ma már nem lehet győzelme vinni azt a pozíciót, amely levágná a kettős állampolgárokat Magyarországról – közölte a kormányfő. 

Orbán Viktor a gödöllői Grassalkovich-kastély felújításáról azt mondta, a nemzeti önbecsülés érdekkörébe tartozik ez a téma. Nagyon nagy összeg most ez a 40 milliárd forint, és ezért kellett egy mecénás – tette hozzá. Mostmár vannak olyan gazdag családok, akik megtehetik, hogy a vagyonukból adjanak olyan célokra, amelyekre az állam nem tud költeni – fejtette ki a kormányfő. Jó döntés volt, hogy a kastélyt megkapta az ottani agráregyetem. 

Nemcsak Csányi Sándort, hanem az összes többi tehetős embert biztatom, hogy vállaljanak pénzügyi terhet a közösség érdekében. 

 

 

 

kiazazsoltibacsi
2025. október 17. 08:02
Orbán Viktor: Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs eredményes legyen! Átlag magyar család magasról szarik Trumpra, Putyinra és a budapesti vergődésetekre. Vannak fontosabb problémáik, mint a látszat béketárgyalás.
kiazazsoltibacsi
2025. október 17. 07:54
Rodolfokiazazsoltibacsi 2025. október 17. 07:45 Tanulj meg először magyarul, makifej. A magadfajta proli, cisztirpákok véleménye a sarki kutyát se érdekli. Na, takarodj mosogatni, te csöves bohóc. 😂😂 De te azért reagálsz rá annyira nem érdekel, te kis seggbubus. 🤣🤣🤣
kiazazsoltibacsi
•••
2025. október 17. 07:53 Szerkesztve
Jön a háborús provokátor és a háborús agresszor a békéről papolni. Ebből is látszik utolsó ócska népség a magyar. Sebaj, legalább már csak 9,7 millió maradt belőlük. :)
hernadvolgyi-2
2025. október 17. 07:39
Korán kezdték a pondrók, be van ígérve valami, akciós rendszerváltó kártya, szelfizhetnek a csokisnadrágúval,...
