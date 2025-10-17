Orbán Viktor: Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs eredményes legyen! (VIDEÓ)

Orbán Viktor közölte, hogy elkezdődött a munka a szervezést illetően.
Orbán Viktor: Ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy ne tévesszünk lépést, mert ez a tárgyalás nem rólunk fog szólni. Érthető, hogy mindenki izgatott, mert nagyon rég volt ilyen csúcstalálkozó Budapesten, de ez a tárgyalás nem rólunk, hanem a békéről szól – tette hozzá. Orbán Viktor elmondta, hogy a politikában sokminden szükséges, akkor a nagy ügyekben az állhatatósság és az alázat a legfontosabb.
Nekünk ez a béke ügyében sikerült, és a legsötétebb órák ellenére is kifizetődött az álhatatósságunk –
tette hozzá. Miután az unióban mindenki háborúpárti, ezért ők kimaradtak eddig az előkészületekből. Most a legfontosabb az lenne, hogy az EU álljon ki az érdekei mellett, és diplomáciai csatornát kéne működtetnie a felek között – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Békestratégiára van szüksége az EU-nak és segítenie kellene az amerikai elnöknek, majd pedig önállóan tárgyalni az oroszokkal.