Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne

Von der Leyen erre nem számíthatott: Szlovákia után Ausztria is Magyarország oldalára állt
Robert Fico még Orbán Viktorral is egyeztetne.
Szerinte a proxyháborúk korábban arról szóltak, hogy titokban maradjon, ki áll a harcoló fél mögött, most azonban az unió nyíltan felvállalja, hogy ő áll az ukránok mögött.
Az amerikai békeerőfeszítések kicsorbultak az európaiak ellenállásán; ha az európai vezetők nem tennének meg mindent annak érdekében, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a végrehajtásukkal, akkor már létrejött volna az orosz-ukrán, európai és amerikai megállapodás – jelentette ki Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) csütörtöki plenáris ülésén Budapesten.
A miniszterelnök elmondta: a nemzetpolitika nagy kihívás a mindenkori magyar kormányok számára; ugyanis
ez az a terület, ahol egyetlen szót sem lehet a kockázat súlya nélkül kiejteni.
A kormányfő a legfontosabb aktualitásként a háború vagy béke dilemmáját jelölte meg. Mint fogalmazott: alapvető kérdés most a Kárpát-medencei magyar közösség számára a határokon belül és kívül egyaránt, hogy mi lesz Európában, háború vagy béke.
Hozzátette azt is, hogy furcsa háborúban vagyunk, Európa ugyanis a saját definíciója szerint háborúban áll. „Európa vezetői az orosz-ukrán háborúról úgy beszélnek, mint a mi háborúnkról” – jegyezte meg ennek kapcsán.
„Uniós országok polgárai fizikailag nem vívnak csatát, az unió mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna. Ez azt jelenti, hogy nem mi harcolunk, hanem valaki mást harcoltatunk” – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a proxyháborúk korábban arról szóltak, hogy titokban maradjon, ki áll a harcoló fél mögött, most azonban az unió nyíltan felvállalja, hogy ő áll az ukránok mögött.
Kitért arra is,
hogy az amerikai békeerőfeszítések kicsorbultak az európaiak ellenállásán.
„Ha az európai vezetők nem tennének meg mindent annak érdekében, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a béketörekvések végrehajtásával, akkor már létrejött volna az orosz-ukrán, európai és amerikai megállapodás” – hangsúlyozta.
A miniszterelnök arra is rámutatott,
hogy az Európai Unió már 180 milliárd eurót költött el az ukrán háborúra, és miután kifogynak a készletekből, újabb 40 milliárd eurós csomaggal szeretnék segíteni a háborút.
„Amikor háborúról beszélünk, nem csak emberéletről beszélünk, hanem pénzről és gazdasági következményekről is. A következő hétéves uniós költségvetést átnézve azt látni, hogy annak 25 százalékát különböző jogcímeken keresztül az ukránoknak adnák, miközben Kijev még nem is tagja az uniónak, csak egy entitás” – tette hozzá.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Hír TV