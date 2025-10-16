Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne

Az amerikai békeerőfeszítések kicsorbultak az európaiak ellenállásán; ha az európai vezetők nem tennének meg mindent annak érdekében, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a végrehajtásukkal, akkor már létrejött volna az orosz-ukrán, európai és amerikai megállapodás – jelentette ki Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) csütörtöki plenáris ülésén Budapesten.

A miniszterelnök elmondta: a nemzetpolitika nagy kihívás a mindenkori magyar kormányok számára; ugyanis

ez az a terület, ahol egyetlen szót sem lehet a kockázat súlya nélkül kiejteni.

A kormányfő a legfontosabb aktualitásként a háború vagy béke dilemmáját jelölte meg. Mint fogalmazott: alapvető kérdés most a Kárpát-medencei magyar közösség számára a határokon belül és kívül egyaránt, hogy mi lesz Európában, háború vagy béke.

Hozzátette azt is, hogy furcsa háborúban vagyunk, Európa ugyanis a saját definíciója szerint háborúban áll. „Európa vezetői az orosz-ukrán háborúról úgy beszélnek, mint a mi háborúnkról” – jegyezte meg ennek kapcsán.