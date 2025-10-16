Ft
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orosz-ukrán Európa Magyar Állandó Értekezlet proxyháború Orbán Viktor

Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne

2025. október 16. 12:06

Szerinte a proxyháborúk korábban arról szóltak, hogy titokban maradjon, ki áll a harcoló fél mögött, most azonban az unió nyíltan felvállalja, hogy ő áll az ukránok mögött.

2025. október 16. 12:06
null

Az amerikai békeerőfeszítések kicsorbultak az európaiak ellenállásán; ha az európai vezetők nem tennének meg mindent annak érdekében, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a végrehajtásukkal, akkor már létrejött volna az orosz-ukrán, európai és amerikai megállapodás – jelentette ki Orbán Viktor a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) csütörtöki plenáris ülésén Budapesten.

A miniszterelnök elmondta: a nemzetpolitika nagy kihívás a mindenkori magyar kormányok számára; ugyanis

ez az a terület, ahol egyetlen szót sem lehet a kockázat súlya nélkül kiejteni.

A kormányfő a legfontosabb aktualitásként a háború vagy béke dilemmáját jelölte meg. Mint fogalmazott: alapvető kérdés most a Kárpát-medencei magyar közösség számára a határokon belül és kívül egyaránt, hogy mi lesz Európában, háború vagy béke.

Hozzátette azt is, hogy furcsa háborúban vagyunk, Európa ugyanis a saját definíciója szerint háborúban áll. „Európa vezetői az orosz-ukrán háborúról úgy beszélnek, mint a mi háborúnkról” – jegyezte meg ennek kapcsán.

Uniós országok polgárai fizikailag nem vívnak csatát, az unió mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna. Ez azt jelenti, hogy nem mi harcolunk, hanem valaki mást harcoltatunk” – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a proxyháborúk korábban arról szóltak, hogy titokban maradjon, ki áll a harcoló fél mögött, most azonban az unió nyíltan felvállalja, hogy ő áll az ukránok mögött.

Kitért arra is, 

hogy az amerikai békeerőfeszítések kicsorbultak az európaiak ellenállásán.

Ha az európai vezetők nem tennének meg mindent annak érdekében, hogy az amerikai elnök sikertelen legyen a béketörekvések végrehajtásával, akkor már létrejött volna az orosz-ukrán, európai és amerikai megállapodás” – hangsúlyozta.

A miniszterelnök arra is rámutatott, 

hogy az Európai Unió már 180 milliárd eurót költött el az ukrán háborúra, és miután kifogynak a készletekből, újabb 40 milliárd eurós csomaggal szeretnék segíteni a háborút.

Amikor háborúról beszélünk, nem csak emberéletről beszélünk, hanem pénzről és gazdasági következményekről is. A következő hétéves uniós költségvetést átnézve azt látni,  hogy annak 25 százalékát különböző jogcímeken keresztül az ukránoknak adnák, miközben Kijev még nem is tagja az uniónak, csak egy entitás” – tette hozzá.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Hír TV

 

kakukk_madar
2025. október 16. 13:04
Tudják jól, hogy többszörösen fogják a banderisták visszafizetni. A végtelenségig lesznek gyarmati sorban taszítva. Ez a cél, mert nagy biznisz.
Válasz erre
0
0
Robi54
2025. október 16. 13:04
Szeretném tudni,hogy az EU mióta katonai szövetség??? Lemaradtam valamiről?
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. október 16. 12:58
Es ezert nincs magyar csidipi 5 eve ?? Vagy mit makog ez ?
Válasz erre
0
0
patikus-3
•••
2025. október 16. 12:39 Szerkesztve
Kedves Viktor, hogy képzeled el a békét? Ukrajna fölad területeket vagy sem? Ha igen, mint értsünk a területi integritás alatt? Nagy sumak vagy mert erről hallgatsz. Pedig mindenki tudja hogy ez alapkérdés. Novák Katalin köztársasági elnökünk beszélt erről legutóbb, mikor meg hivatalában volt. A magyar álláspontot abban fejtette ki, hogy a háborúnak úgy kell véget érnie, hogy Krím visszakerül Ukrajnahoz. Ezt a hivatalos álláspontot sosem módosítottad, Viktor. Hülyét jatszol velünk, miközben világos hogy Ukrajna területi integritása sérülni fog.
Válasz erre
1
2
