Közeleg a történelmi nap – itt a Mandiner hírfolyama a budapesti békecsúcsról

Ezért badarság, hogy Magyar Péternek köze lenne Trump és Putyin budapesti találkozójához
Szijjártó Péter külgazdasági külügyminiszter és Orbán Viktor már évek óta budapesti békekötésről beszél.
Óriási lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai háború lezárásához a világ, miután kiderült, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a harcoknak. Magyarország az egyik legfontosabb diplomáciai csúcstalálkozónak adhat otthont. Cikkünk folyamatosan frissül!
Történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását. Hazánk már régóta felmerült helyszínként, de most már biztossá vált, hogy Budapesten lesz a békecsúcs. A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozó legfontosabb fejleményeiről. Kövesse közvetítésünket!
Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter és Orbán Viktor már évek óta budapesti békekötésről beszél. Szijjártó például már 2022. február 25-én, tehát szó szerint a háború kirobbanásának másnapján arról beszélt, hogy Budapest legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne.
A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közelgő budapesti Trump-Putyin békecsúcstalálkozóról is beszélt.
A miniszterelnök elárulta, hogyan tudta meg, hogy Budapesten lesz a békecsúcs.
Magyar Péter a budapesti békecsúcs bejelentése után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást! A bejegyzést olvasva még a tiszás hívek is kiakadtak, nevetségesnek és szánalmasnak titulálták a liberális politikust.
A kommentszekciót elárasztották a felháborodott megjegyzések, amelyek szánalmasnak tartják a liberális politikus megállapítását.
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában újabb részleteket árult el a budapesti békecsúcsról. Mint mondta, már zajlanak az előkészületek.
Összegyűjtöttük, mi az, amit már biztosan lehet tudni a csúcsról.
A bejelentés még friss, de néhány tényt már lehet tudni a hírrel kapcsolatban.
Történelmi jelentőségű fejlemény körvonalazódik a nemzetközi politikában: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a következő hetekben Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy megkezdjék az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokat. A találkozó mérföldkő lehet abban a folyamatban, amely három és fél év után először kínálhat valódi esélyt a béke megteremtésére. Ez egyben azt is jelzi, hogy Magyarország következetesen békepárti álláspontja és szuverenitásra épülő, konnektivitás-központú külpolitikája révén ma olyan helyszínként tud megjelenni, ahol a diplomácia, a mediáció és a politikai akarat valós lehetőséget teremthet a rendezésre – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
Nem pusztán szimbolikus, hogy Budapest ad otthont a béketárgyalásoknak.
Kohán Mátyás munkatársunk írása a békecsúcsról.
Három és fél év agyonpocskondiázott, elvszerű békepolitikája meghozta az elképzelhető legnagyobb gyümölcsöt: Budapest lehet a béke fővárosa. Kohán Mátyás írása.
Donald Trump szerint két héten belül létrejöhet a találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt csütörtökön. Az elnök korábbi bejelentését kommentálva kijelentette, hogy a találkozó házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz. Megerősítette, hogy Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó a jövő héten előkészítő tárgyalást folytat orosz partnerekkel, de ennek helyszínét egyelőre nem döntötték el. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban aktívan részt vesz J.D. Vance alelnök és Steve Witkoff elnöki különleges megbízott.
Donald Trump hangsúlyozta, hogy pénteken a Fehér Házban tájékoztatja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az orosz államfővel folytatott egyeztetésről. Megjegyezte, hogy a két háborúban álló ország elnöke között "borzalmas" a viszony, ezért két "egyenértékű" találkozón tárgyal velük. Az amerikai elnök az Ukrajna által kért Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban megállapította, hogy azokra az Egyesült Államoknak is nagy szüksége van és úgy fogalmazott, "nem tudom, mit tehetünk ezzel kapcsolatban". Az elnök azt is elmondta, hogy Vlagyimir Putyinnal is érintették a Tomahawk rakéták ügyét, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy az orosz államfő "nem örült" annak, hogy Ukrajna ilyen eszközök birtokába juthat.
Az amerikai Kongresszus által az Oroszországra való nyomásgyakorlás jegyében kidolgozott szankciós törvénytervezettel kapcsolatban Donald Trump elmondta, hogy még csütörtök este beszél a törvényhozás republikánus vezetőivel, akik felé az lesz az üzenete, hogy "most nem lenne tökéletes az időzítés" annak elfogadására.
(MTI)
Noha korábban is felmerült helyszínként Budapest, Ukrajna folyamatosan elutasította ennek lehetőségét, hogy itt legyen a békecsúcs. Most a hírre eléggé leforrázva álltak, sokáig be sem került az ukrán mainstream médiába a találkozó híre.
Az Unian is beszámolt Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozójáról.
Többek között azért sem, mert kiderült: mekkora csapás ez Volodimir Zelenszkij elnöknek, aki épp akkoriban már úton volt Washingtonba.
Donald Trump és Vlagyimir Putyin megbeszélése elhomályosította Zelenszkij washingtoni látogatását.
A szenzációs hírt Orbán Viktor is üdvözölte közösségi oldalán, majd nem sokkal később arról is beszámolt, hogy telefonon egyeztetett a részletekről Donald Trumppal.
„Az előkészületeket megkezdtük” – fogalmazott a miniszterelnök.
Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint csütörtök este jelentette be, hogy hamarosan sor kerülhet újabb találkozójára Vlagyimir Putyinnal, mégpedig Magyarországon, Budapesten. Itt vitatják meg a háború esetleges lezárását.
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Később a közösségi oldalára kiírt hírt egy sajtótájékoztatón is megerősítette.
Az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin budapesti béketárgyalása változást hozhat az orosz-ukrán háborúban.