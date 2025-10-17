Ft
Budapesti békecsúcs Magyarország orosz-ukrán háború Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Közeleg a történelmi nap – itt a Mandiner hírfolyama a budapesti békecsúcsról

2025. október 17. 06:58

Óriási lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai háború lezárásához a világ, miután kiderült, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a harcoknak. Magyarország az egyik legfontosabb diplomáciai csúcstalálkozónak adhat otthont. Cikkünk folyamatosan frissül!

2025. október 17. 06:58
null

Történelmi jelentőségű találkozónak ad otthont hamarosan Magyarország: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő Budapesten ül asztalhoz, hogy megvitassák az ukrajnai háború lezárását. Hazánk már régóta felmerült helyszínként, de most már biztossá vált, hogy Budapesten lesz a békecsúcs. A Mandiner egész nap hírfolyamban számol be a csúcstalálkozó legfontosabb fejleményeiről. Kövesse közvetítésünket!

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Frissítés Frissítés
08:04
Ezért badarság, hogy Magyar Péternek köze lenne Trump és Putyin budapesti találkozójához

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter és Orbán Viktor már évek óta budapesti békekötésről beszél. Szijjártó például már 2022. február 25-én, tehát szó szerint a háború kirobbanásának másnapján arról beszélt, hogy Budapest legyen az orosz–ukrán béketárgyalások helyszíne.

08:00
Orbán Viktor: Az összes magyar család érdeke, hogy a budapesti békecsúcs eredményes legyen!

A miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közelgő budapesti Trump-Putyin békecsúcstalálkozóról is beszélt.

07:56
„Gyorsabban állsz át, mint a románok” – már a tiszás hívek is őrjöngenek Magyar Péter képtelen kijelentése után

Magyar Péter a budapesti békecsúcs bejelentése után azonnal igyekezett magára irányítani a figyelmet a közösségi oldalán, miszerint ők is javasolták a budapesti tárgyalást! A bejegyzést olvasva még a tiszás hívek is kiakadtak, nevetségesnek és szánalmasnak titulálták a liberális politikust.

07:47
Zajlanak az előkészületek

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában újabb részleteket árult el a budapesti békecsúcsról. Mint mondta, már zajlanak az előkészületek. 

06:55
Ezeket már biztosan lehet tudni

Összegyűjtöttük, mi az, amit már biztosan lehet tudni a csúcsról. 

06:54
Minden magyarnak van oka büszkének lenni!

Történelmi jelentőségű fejlemény körvonalazódik a nemzetközi politikában: Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy a következő hetekben Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy megkezdjék az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalásokat. A találkozó mérföldkő lehet abban a folyamatban, amely három és fél év után először kínálhat valódi esélyt a béke megteremtésére. Ez egyben azt is jelzi, hogy Magyarország következetesen békepárti álláspontja és szuverenitásra épülő, konnektivitás-központú külpolitikája révén ma olyan helyszínként tud megjelenni, ahol a diplomácia, a mediáció és a politikai akarat valós lehetőséget teremthet a rendezésre – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója

06:53
Ott lesz vége a háborúnak, ahol a háborúról mindig az igazat mondták – magasztos kegyelmi pillanat ez

Kohán Mátyás munkatársunk írása a békecsúcsról. 

06:52
Két hét múlva lehet csúcs

Donald Trump szerint két héten belül létrejöhet a találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Budapesten. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt csütörtökön. Az elnök korábbi bejelentését kommentálva kijelentette, hogy a találkozó házigazdája Orbán Viktor magyar miniszterelnök lesz. Megerősítette, hogy Marco Rubio külügyminiszter és elnöki nemzetbiztonsági tanácsadó a jövő héten előkészítő tárgyalást folytat orosz partnerekkel, de ennek helyszínét egyelőre nem döntötték el. Hozzátette, hogy az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban aktívan részt vesz J.D. Vance alelnök és Steve Witkoff elnöki különleges megbízott.

Donald Trump hangsúlyozta, hogy pénteken a Fehér Házban tájékoztatja majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az orosz államfővel folytatott egyeztetésről. Megjegyezte, hogy a két háborúban álló ország elnöke között "borzalmas" a viszony, ezért két "egyenértékű" találkozón tárgyal velük. Az amerikai elnök az Ukrajna által kért Tomahawk nagy hatótávolságú rakétákkal kapcsolatban megállapította, hogy azokra az Egyesült Államoknak is nagy szüksége van és úgy fogalmazott, "nem tudom, mit tehetünk ezzel kapcsolatban". Az elnök azt is elmondta, hogy Vlagyimir Putyinnal is érintették a Tomahawk rakéták ügyét, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy az orosz államfő "nem örült" annak, hogy Ukrajna ilyen eszközök birtokába juthat.

Az amerikai Kongresszus által az Oroszországra való nyomásgyakorlás jegyében kidolgozott szankciós törvénytervezettel kapcsolatban Donald Trump elmondta, hogy még csütörtök este beszél a törvényhozás republikánus vezetőivel, akik felé az lesz az üzenete, hogy "most nem lenne tökéletes az időzítés" annak elfogadására.

(MTI) 

06:51
Leforrázta a hír az ukránokat

Noha korábban is felmerült helyszínként Budapest, Ukrajna folyamatosan elutasította ennek lehetőségét, hogy itt legyen a békecsúcs. Most a hírre eléggé leforrázva álltak, sokáig be sem került az ukrán mainstream médiába a találkozó híre

Többek között azért sem, mert kiderült: mekkora csapás ez Volodimir Zelenszkij elnöknek, aki épp akkoriban már úton volt Washingtonba. 

06:49
Aztán csörrent Orbán Viktor telefonja

A szenzációs hírt Orbán Viktor is üdvözölte közösségi oldalán, majd nem sokkal később arról is beszámolt, hogy telefonon egyeztetett a részletekről Donald Trumppal. 

06:47
Trump jelentette be a nagy hírt

Donald Trump amerikai elnök magyar idő szerint csütörtök este jelentette be, hogy hamarosan sor kerülhet újabb találkozójára Vlagyimir Putyinnal, mégpedig Magyarországon, Budapesten. Itt vitatják meg a háború esetleges lezárását.  

gyzoltan-2
2025. október 17. 08:07
"Óriási lépéssel közelebb kerülhet az ukrajnai háború lezárásához a világ, miután kiderült, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy véget vessenek a harcoknak." Az a lényeges, hogy tárgyalnak egymással! A feladat rendkivül nehéz! Biztosítani kell az átmeneti, időleges béke látszatát, a zsidóság presztízsének megőrzése mellett..! -azaz, még a látszatát is kerülniük kell, hogy a zsidóság nem érte el háborús céljait Ukrajnában..! -igazán érdeklődve várom, hogy a tárgyaló felek miként alkotnak fából vaskarikát... -ha ez összejönne, a feleknek tényleg jár a Churchill után dehonesztáló Nobel-díj...
recipracio-2
2025. október 17. 07:54
A Financial Times szerint, ha az Egyesült Államok Tomahawkokat szállít Ukrajnának: A rakétákat valószínűleg amerikai személyzet vagy vállalkozók fogják üzemeltetni. Ez a megközelítés lehetővé teszi a gyors telepítést kiterjedt ukrán kiképzés nélkül. Az USA megtartaná az irányítást a célpontok meghatározása és az operatív döntések felett , biztosítva a stratégiai felügyeletet. Ez a módszer a sebességet és a pontosságot hangsúlyozza , miközben minimalizálja a visszaélések vagy hibák kockázatát a csatatéren.
recipracio-2
2025. október 17. 07:48
Röhej ,Orbán nagyüzemben tilt le minden nevető szmájlis kommentelőt a fosbukjáról höhööö Trump meg akarja tartani hasznos budapesti idiótáját. Putyin is.Putyin már úgy tekint ránk, hogy hazai pályán látja vendégül Trumpot Peti kommunikációsai pedig felszörföztek a hullámra. idióta, aki beveszi.Akkora a baj NERniában, hogy egy ilyen patyomkin talival kell megtolni a köpcös szekerét. Globálisan. És ezért vagyunk mi a homokozó azon része, ahol sosem épül vár. Csak por vagyunk a szélben, akár keleti, akár nyugat Korrektebb lenne egy semleges terepen , és úgy , hogy az ukrán elnök is ott van , mert ez megint csak a cirkusz , mint Alaszkàban . Mondjuk ez még akkor tuti , ha aludt Trump rá vagy kettőt 🙂 Ui: ettől Orbán nem lesz magasabb polcon a szemünkben ,az Oroszok már megszegték egyszer, amit Budapesten ígértek.., mert nyílván ez is benne van a nagy "béketárgyalásban" Ettől még Orbán nemzetközi szinten egy nulla.Paraszt a sakktáblán.
Arisztokrata
2025. október 17. 07:30
A találkozó Trumpról és Putyinról fog szólni. S közben rólunk -- mert OV és csapata nemcsak fogadófél lesz, hanem bizonyosan javaslatot is előterjesztenek. Pl. az EU-orosz csúcs már korábban is többször elhangzott. Évekkel ezelőtt Török Gábor pedzegette, hogy OV már európai tényező. OV mára világtényező. S ebben magyarsága = zseniális gondolkodása és erkölcsi bátorsága a legfontosabb. Sursum corda!
