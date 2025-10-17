Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában Budapesti békecsúcs orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Soha nem vergődött még ennyire az Európai Unió: kiderült, kit akarnak becsempészni a budapesti békecsúcsra

2025. október 17. 22:59

Minden követ megmozgatnak a siker érdekében.

2025. október 17. 22:59
null

Az európai vezetők újra versengenek a tárgyalóasztalnál elfoglalandó helyekért, miután Vlagyimir Putyin és Donald Trump heteken belül Budapesten találkozhatnak, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak – írja a Világgazdaság.

Igaz ugyan, hogy még nem világos, vajon Trump meghívja-e Zelenszkijt vagy más uniós politikust a csúcstalálkozóra.

Névtelenséget kérő tisztviselők úgy vélik, az uniós vezetőknek meg kell találniuk a módját, hogyan ellensúlyozzák Vlagyimir Putyin Donald Trumpra gyakorolt befolyását a közelgő budapesti csúcstalálkozón.

Nem véletlen, hogy ennek érdekében az Európai Unió szeretné elérni, hogy Alexander Stubb finn elnök jelen legyen a magyarországi eseményen is.

A Bloomberg ennek kapcsán emlékeztetett: Stubb jelentős szerepet játszott a Fehér Házban zajlott tárgyalásokon Putyin és Trump augusztusi alaszkai találkozója után. Azt viszont még senki sem tudja, hogy Moszkva és Washington elfogadná-e a finn államfő jelenlétét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vata Aripeit
2025. október 17. 23:25
Egy golfpartner, aki azt hiszi, vagy azt hiszik róla hogy több. Nos nem, csak egy golfos. Esze semmi, befolyása semmi. Van. Ennyi. Ez nem lesz elég
Válasz erre
0
0
Gubbio
•••
2025. október 17. 23:20 Szerkesztve
Persona non grata. A tárgyalásokon. Amúgy szívesen látjuk Budapesten mint turistát. Érezze jól magát nálunk, vendégszerető nép vagyunk.
Válasz erre
2
0
europész
2025. október 17. 23:19
A fing miniszterelnok csak maradjon otthon es ott rontsa a levegot.Egy szemetlada aki mar hatbaszurta Magyarorszagot.Semmi keresnivaloja errefele.
Válasz erre
4
0
patópál
2025. október 17. 23:18
Csak láb alatt lenne.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!