Soha nem vergődött még ennyire az Európai Unió: kiderült, kit akarnak becsempészni a budapesti békecsúcsra

Az európai vezetők újra versengenek a tárgyalóasztalnál elfoglalandó helyekért, miután Vlagyimir Putyin és Donald Trump heteken belül Budapesten találkozhatnak, hogy az orosz–ukrán háború lezárásáról tárgyaljanak – írja a Világgazdaság.

Igaz ugyan, hogy még nem világos, vajon Trump meghívja-e Zelenszkijt vagy más uniós politikust a csúcstalálkozóra.

Névtelenséget kérő tisztviselők úgy vélik, az uniós vezetőknek meg kell találniuk a módját, hogyan ellensúlyozzák Vlagyimir Putyin Donald Trumpra gyakorolt befolyását a közelgő budapesti csúcstalálkozón.

Nem véletlen, hogy ennek érdekében az Európai Unió szeretné elérni, hogy Alexander Stubb finn elnök jelen legyen a magyarországi eseményen is.

A Bloomberg ennek kapcsán emlékeztetett: Stubb jelentős szerepet játszott a Fehér Házban zajlott tárgyalásokon Putyin és Trump augusztusi alaszkai találkozója után. Azt viszont még senki sem tudja, hogy Moszkva és Washington elfogadná-e a finn államfő jelenlétét.