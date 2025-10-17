Ft
háború Háború Ukrajnában béke orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij CIA Egyesült Államok

Rossz előjel: elfogyott Trump türelme Zelenszkij mellett, az utolsó pillanatban káromkodott

2025. október 17. 21:30

Kihozták a sodrából az amerikai elnököt.

2025. október 17. 21:30
null

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy Donald Trump amerikai elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozója során újságírói kérdésre hangsúlyozta, azért Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,

mert Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.

Az amerikai elnök emellett ismét kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez, és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.

A sajtótájékoztató végül egy kemény káromkodással zárult, viszont ennek semmi köze az ukrajnai háborúhoz. Történt ugyanis, hogy az amerikai elnököt a venezuelai elnökről kérdezték, aki békét kért az Egyesült Államoktól, miután Trump felhatalmazta a CIA-t, hogy titkos műveleteket hajtson végre az országában.

Mindent felajánlott. Mindent felajánlott”

jelentette ki Trump, majd hozzátette: „tudja, miért? Mert Nicolas Maduro nem akar (ba...kodni) ujjat húzni az Egyesült Államokkal”.

***

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

