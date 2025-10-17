Rossz előjel: elfogyott Trump türelme Zelenszkij mellett, az utolsó pillanatban káromkodott

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy Donald Trump amerikai elnök a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott washingtoni találkozója során újságírói kérdésre hangsúlyozta, azért Budapesten találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel,

mert Orbán Viktort kedveli, és Magyarország egy biztonságos ország.

Az amerikai elnök emellett ismét kiemelte, hogy kivételes vezetőnek tartja a magyar miniszterelnököt, aki szerinte rendkívül jó munkát végez, és rendkívül jó házigazdája lesz a béketárgyalásnak.

A sajtótájékoztató végül egy kemény káromkodással zárult, viszont ennek semmi köze az ukrajnai háborúhoz. Történt ugyanis, hogy az amerikai elnököt a venezuelai elnökről kérdezték, aki békét kért az Egyesült Államoktól, miután Trump felhatalmazta a CIA-t, hogy titkos műveleteket hajtson végre az országában.