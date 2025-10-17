Elkezdődött: Trump fogadta Zelenszkijt a Fehér Házban

Rossz előjel: elfogyott Trump türelme Zelenszkij mellett, az utolsó pillanatban káromkodott
Kihozták a sodrából az amerikai elnököt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel.
Donald Trump elnök megkezdte munkaebédjét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Zelenszkij várhatóan az orosz területen belüli célpontokat eltalálni képes nagy hatótávolságú fegyverek beszerzését fogja kérni Trumptól
– írja a CNN.
Ez azután történt, hogy Trump csütörtökön telefonhívást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, melynek során a két vezető megvitatta a háborút.
„Megtiszteltetés egy nagyon erős vezetővel lenni, egy olyan emberrel, aki sok mindenen ment keresztül, és akit nagyon jól megismertem, és nagyon jól kijöttünk egymással” – mondta Donald Trump az ebéd kezdetén.
„Csütörtökön egy fontos telefonhívásunk volt, mint tudják, Putyin elnökkel, és erről fogunk beszélni” – folytatta.
Trump dicsérte Zelenszkijt, mondván, hogy „sokat kellett elviselnie” az ukrajnai háború során.
„Őszintén szólva, mi is elviseltük vele együtt” – fogalmazott Trump. „Rég találkoztunk, és azt hiszem, nagy előrelépést teszünk. Szóval ma erről fogunk beszélni.”
Fotó: TOM BRENNER / AFP