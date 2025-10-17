Elkezdődött: Trump fogadta Zelenszkijt a Fehér Házban

Donald Trump elnök megkezdte munkaebédjét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Zelenszkij várhatóan az orosz területen belüli célpontokat eltalálni képes nagy hatótávolságú fegyverek beszerzését fogja kérni Trumptól

– írja a CNN.

Ez azután történt, hogy Trump csütörtökön telefonhívást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, melynek során a két vezető megvitatta a háborút.

„Megtiszteltetés egy nagyon erős vezetővel lenni, egy olyan emberrel, aki sok mindenen ment keresztül, és akit nagyon jól megismertem, és nagyon jól kijöttünk egymással” – mondta Donald Trump az ebéd kezdetén.