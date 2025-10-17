Ft
Ukrajna Donald Trump Volodimir Zelenszkij ukrajnai háború Egyesült Államok

Elkezdődött: Trump fogadta Zelenszkijt a Fehér Házban

2025. október 17. 19:51

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megérkezett a Fehér Házba, hogy találkozzon Donald Trump elnökkel.

2025. október 17. 19:51
null

Donald Trump elnök megkezdte munkaebédjét Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. 

Zelenszkij várhatóan az orosz területen belüli célpontokat eltalálni képes nagy hatótávolságú fegyverek beszerzését fogja kérni Trumptól

írja a CNN.

Ez azután történt, hogy Trump csütörtökön telefonhívást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, melynek során a két vezető megvitatta a háborút.

„Megtiszteltetés egy nagyon erős vezetővel lenni, egy olyan emberrel, aki sok mindenen ment keresztül, és akit nagyon jól megismertem, és nagyon jól kijöttünk egymással” – mondta Donald Trump az ebéd kezdetén.

„Csütörtökön egy fontos telefonhívásunk volt, mint tudják, Putyin elnökkel, és erről fogunk beszélni” – folytatta.

Trump dicsérte Zelenszkijt, mondván, hogy „sokat kellett elviselnie” az ukrajnai háború során.

„Őszintén szólva, mi is elviseltük vele együtt” – fogalmazott Trump. „Rég találkoztunk, és azt hiszem, nagy előrelépést teszünk. Szóval ma erről fogunk beszélni.”

 

Fotó: TOM BRENNER / AFP

 

londonbaby
2025. október 17. 21:22
kis csivava mintha szart rágna olyan a pofája..
Farkasvölgyi
2025. október 17. 21:11
,,jobb Tomahawkok nélkül befejezni a háborút.."
Lami66
•••
2025. október 17. 20:51 Szerkesztve
Trump első kérdése: Nocsak, sikerült taxit fognod a reptéren ilyen csúcsidőben, hogy ideértél?
hexahelicene
2025. október 17. 20:51
Az oroszok megcsinálták a Sukhoi SU-75 "Checkmate" újabb tesztjét. 5++ generációs, lopakodó, 1 hajtóműves, Mach 2.0 R-37M hipeszonikus lég-lég rakétával, hatótáv 400 km. A Sukhoi SU-75 Checkmate az amerikai F-35 Lightning II kihívója.
