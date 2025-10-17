Ft
Budapesti békecsúcs Oroszország Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Dmitrij Peszkov Egyesült Államok

Megszólalt a Kreml: erről beszélt Putyin Orbánnal

2025. október 17. 14:23

Az orosz elnök azt is elmondta, miről fog tárgyalni Trumppal.

2025. október 17. 14:23
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó előkészületeiről – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal pénteken Moszkvában.

Az orosz elnöki hivatal tájékoztatása értelmében magyar kormányfő a telefonbeszélgetés során kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten. Putyin a sajtóközlemény szerint fő vonalakban tájékoztatta Orbánt az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal csütörtökön folytatott beszélgetésről, megjegyezve, hogy az amerikai féllel a közeli kapcsolatfelvételek során várhatóan „megvitatják a további lépések algoritmusát az ukrán válság békés rendezésének keresése kontextusában, szem előtt tartva a magyar fővárosban megtartandó orosz-amerikai csúcstalálkozót is”.

A Kreml szerint az eszmecserét a magyar fél kezdeményezte.

Peszkov szerint Putyin és Trump találkozója a következő két héten belül, vagy valamivel később valósulhat meg, a felek tisztában vannak vele, hogy az ügyet nem szabad sokáig halogatni. A csúcs megszervezését Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter kezdi el kidolgozni. Hozzátette, hogy még sok az egyelőre tisztázatlan kérdés, ilyen például Putyin utazásának logisztikája, és meg kell határozni a tárgyalócsoportok összetételét is.

Azzal kapcsolatban, hogy a csúcs helyszínéül Budapestet választották, a szóvivő azt mondta, hogy az ilyen döntéseket közösen hozzák meg. Rámutatott, hogy Magyarország szuverén pozíciót foglal el, annak ellenére, hogy tagja a NATO-nak és az EU-nak.

A szóvivő megerősítette, hogy az elnökök csütörtöki párbeszédét Moszkva kezdeményezte a Fehér Ház vezetőjének sikeres közel-keleti útja után. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója elmondta, hogy az államfő a Trumppal folytatott megbeszélésről tájékoztatta az orosz biztonsági tanácsot.

(MTI)

Fotó: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

Összesen 40 komment

dejavu
2025. október 17. 17:02
„megvitatják a további lépések algoritmusát az ukrán válság békés rendezésének keresése kontextusában, eszem-faszom… A társaságból legalább Trump ki meri mondani a háború szót?
nogradi
2025. október 17. 17:02
Ficó támogatja Ukrajna EU csatlakozását, felkészül a duci. A két haver bulija után kénytelen lesz beállni a sorba. Jáááj.
dodek4b
2025. október 17. 16:44
Még pár év és az Eu. újra Moszkvában fog majd kilincselni olcsó energiáért és akkor majd láss csodát, az ajtóban ott fognak állni O.V. emberei és Ők osztják majd ezeknek az Eu.-s idiótáknak a sorszámot ! Az előrelátás még a sakkban is kifizetődik ! No csá csumikáim !
karcos-2
2025. október 17. 16:43
A magyar kormány reálpolitikai megközelítése hatékonyabbnak bizonyult, mint Brüsszel elvi alapok nélküli, moralizáló politikája.
