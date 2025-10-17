Megszólalt a Kreml: erről beszélt Putyin Orbánnal

Minden az arcára volt írva: így fogadta Zelenszkij a budapesti békecsúcs hírét
Pedig bizakodva érkezett Washingtonba az ukrán elnök.
Az orosz elnök azt is elmondta, miről fog tárgyalni Trumppal.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel az Oroszország és az Egyesült Államok közötti csúcstalálkozó előkészületeiről – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírókkal pénteken Moszkvában.
Az orosz elnöki hivatal tájékoztatása értelmében magyar kormányfő a telefonbeszélgetés során kifejezte készségét, hogy biztosítsa a feltételeket egy esetleges orosz-amerikai csúcstalálkozó megszervezéséhez Budapesten. Putyin a sajtóközlemény szerint fő vonalakban tájékoztatta Orbánt az amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal csütörtökön folytatott beszélgetésről, megjegyezve, hogy az amerikai féllel a közeli kapcsolatfelvételek során várhatóan „megvitatják a további lépések algoritmusát az ukrán válság békés rendezésének keresése kontextusában, szem előtt tartva a magyar fővárosban megtartandó orosz-amerikai csúcstalálkozót is”.
A Kreml szerint az eszmecserét a magyar fél kezdeményezte.
Peszkov szerint Putyin és Trump találkozója a következő két héten belül, vagy valamivel később valósulhat meg, a felek tisztában vannak vele, hogy az ügyet nem szabad sokáig halogatni. A csúcs megszervezését Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter kezdi el kidolgozni. Hozzátette, hogy még sok az egyelőre tisztázatlan kérdés, ilyen például Putyin utazásának logisztikája, és meg kell határozni a tárgyalócsoportok összetételét is.
Azzal kapcsolatban, hogy a csúcs helyszínéül Budapestet választották, a szóvivő azt mondta, hogy az ilyen döntéseket közösen hozzák meg. Rámutatott, hogy Magyarország szuverén pozíciót foglal el, annak ellenére, hogy tagja a NATO-nak és az EU-nak.
A szóvivő megerősítette, hogy az elnökök csütörtöki párbeszédét Moszkva kezdeményezte a Fehér Ház vezetőjének sikeres közel-keleti útja után. Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója elmondta, hogy az államfő a Trumppal folytatott megbeszélésről tájékoztatta az orosz biztonsági tanácsot.
Összegyűltek az illetékesek a Kremlben.
(MTI)
Fotó: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP