Putyin beszélt Trumppal, aztán olyat tett, amit csak komoly veszély esetén szokott

Csütörtök este idén nyolcadszor telefonon beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, ezt követően pedig az orosz vezető összehívta a Biztonsági Tanács állandó tagjait a Kremlben. Az elnök részletesen tájékoztatta a testület tagjait az amerikai kollégájával folytatott megbeszélés részleteit illetően – tájékoztatta a médiát Putyin külpolitikai főtanácsadója, Jurij Usakov. „Tegnap este, közvetlenül a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök összegyűjtötte a Biztonsági Tanács állandó tagjait a Kremlben, és részletesen tájékoztatta őket az amerikai kollégájával folytatott eszmecseréről” – mondta a Kreml szóvivője.

Putyin és Trump csütörtöki beszélgetése közel két és fél órán keresztül tartott, így ez volt az egyik leghosszabb telefonbeszélgetésük ebben az évben.

A beszámoló szerint, a két elnök beszélgetése tartalmas, rendkívül őszinte és bizalmas volt. A Kreml szóvivője szerint Moszkva és Washington „késedelem nélkül” megkezdi az előkészületeket egy új béke-csúcstalálkozóra, amelyet Budapesten tarthatnak. Az elnöki találkozó előkészületei a következő napokban kezdődnek Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetésével – ismertette Usakov.

Október 16-án, miután beszélt Putyinnal, Trump bejelentette, hogy megállapodtak abban, hogy belátható időn belül a magyar fővárosban találkoznak. Az amerikai elnök később tisztázta, hogy erre a következő két héten belül sor kerülhet. Trump és Putyin beszélt az orosz-ukrán háború rendezéséről, Washington esetleges Tomahawk rakétaszállításáról Kijevnek, Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolatairól, valamint a Gázai övezetben kialakult helyzetről. A beszélgetést követően az elnökök megállapodtak abban, hogy továbbra is tartják a kapcsolatot.

Nyitókép: Pool