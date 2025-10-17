Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
10. 17.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 17.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs béke fegyverszünet orosz-ukrán háború Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Putyin beszélt Trumppal, aztán olyat tett, amit csak komoly veszély esetén szokott

2025. október 17. 14:08

Összegyűltek az illetékesek a Kremlben.

2025. október 17. 14:08
null

Csütörtök este idén nyolcadszor telefonon beszélt egymással Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök, ezt követően pedig az orosz vezető összehívta a Biztonsági Tanács állandó tagjait a Kremlben. Az elnök részletesen tájékoztatta a testület tagjait az amerikai kollégájával folytatott megbeszélés részleteit illetően – tájékoztatta a médiát Putyin külpolitikai főtanácsadója, Jurij Usakov. „Tegnap este, közvetlenül a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után, Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök összegyűjtötte a Biztonsági Tanács állandó tagjait a Kremlben, és részletesen tájékoztatta őket az amerikai kollégájával folytatott eszmecseréről” – mondta a Kreml szóvivője.

Putyin és Trump csütörtöki beszélgetése közel két és fél órán keresztül tartott, így ez volt az egyik leghosszabb telefonbeszélgetésük ebben az évben.

A beszámoló szerint, a két elnök beszélgetése tartalmas, rendkívül őszinte és bizalmas volt. A Kreml szóvivője szerint Moszkva és Washington „késedelem nélkül” megkezdi az előkészületeket egy új béke-csúcstalálkozóra, amelyet Budapesten tarthatnak. Az elnöki találkozó előkészületei a következő napokban kezdődnek Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonbeszélgetésével – ismertette Usakov.

Október 16-án, miután beszélt Putyinnal, Trump bejelentette, hogy megállapodtak abban, hogy belátható időn belül a magyar fővárosban találkoznak. Az amerikai elnök később tisztázta, hogy erre a következő két héten belül sor kerülhet. Trump és Putyin beszélt az orosz-ukrán háború rendezéséről, Washington esetleges Tomahawk rakétaszállításáról Kijevnek, Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolatairól, valamint a Gázai övezetben kialakult helyzetről. A beszélgetést követően az elnökök megállapodtak abban, hogy továbbra is tartják a kapcsolatot. 

Nyitókép: Pool

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sagirdilsiz-2
2025. október 17. 14:24
Jelzem, hog Vlagyimir Putyin orosz elnök az Orosz Föderáció Biztonsági Tanácsának (SB) állandó tagjait a hívta össze a Kremlben, Las-san írom: O-rosz Fö-de-rá-ció BIZTONSÁGI TANÁCSA ( Aki nem hiszi: МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вечером 16 октября после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом собрал в Кремле постоянных членов Совбеза (СБ) РФ и подробно проинформировал их о содержании прошедшего с американским коллегой обмена мнениями, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
Válasz erre
0
0
soma100
2025. október 17. 14:19
A bejelentés után nagyon gyorsan meg kell lennie a találkozónak, nem szabad időt hagyni az esetleges terrorcselekmény kidolgozására. Nem lennék meglepve, hogy Trump ezt a találkozót már régebben megszervezhette, csak most hozták nyilvánosságra. Ez csak egy feltételezés a részemről.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!