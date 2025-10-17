Orosz–ukrán háború: a budapesti békecsúcs mellett a nagy hatótávolságú fegyvereké a főszerep Washingtonban

Videón a történelmi pillanat, amikor Trump bejelenti: „Magyarországon fogunk találkozni”
Az amerikai elnök és Vlagyimir Putyin budapesti béketárgyalása változást hozhat az orosz-ukrán háborúban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Tomahawk és Patriot rakétákkal akar hazatérni Kijevbe. Donald Trump pedig hajlik rá, hogy engedjen a kérésének.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump a Fehér Házban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a béketárgyalások következő állomásaként Magyarországon találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A budapesti békecsúcs mellett azonban több, az orosz–ukrán háború szempontjából fontos témát is érintett az amerikai elnök.
A világraszóló bejelentés nem sokkal azután hangzott el, hogy Trump „nagyon eredményesnek” nevezte legutóbbi, több mint kétórás telefonbeszélgetését az orosz elnökkel. A sajtótájékoztatón elárulta, hogy tárgyalás során szóba került Ukrajna fegyveres támogatása is,
köztük az amerikai gyártmányú Tomahawk cirkálórakéták lehetséges szállítása Kijevnek.
A brit The Guardian szerint Trump kijelentette, hogy
Putyinnak „nem tetszett” az ötlet, miszerint az Egyesült Államok ilyen nagy hatótávolságú fegyvereket adna át Ukrajnának.
Ugyanakkor Trump később maga is kételyeket fogalmazott meg azzal kapcsolatban, mennyire vehetők biztosra ezek a szállítások:
Nekünk is szükségünk van ezekre, nem tudom, mit tudunk ezzel kezdeni”
A bejelentés még friss, de néhány tényt már lehet tudni a hírrel kapcsolatban.
– fogalmazott, a brit lap szerint ezzel újraélesztve azokat az európai félelmeket, hogy Washington engedékenyebb lehet Moszkvával szemben.
A Reuters közben emlékeztetett: a Fehér Ház korábban még hajlott arra, hogy engedélyezze a Tomahawkok átadását, de Trump enyhébb hangneme a Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés után sokakban azt a benyomást keltette, hogy az amerikai elnök inkább a diplomáciai nyomásgyakorlásra épít. Egy volt amerikai külügyi tisztviselő, Dan Fried szerint
Putyin megpróbálja megtörni a lendületet, amellyel Trump nagyobb nyomást akar gyakorolni Oroszországra”.
A Fehér Ház közleménye szerint a budapesti csúcstalálkozó előzménye a jövő heti Rubio–Lavrov-tárgyalás lesz, amelyet az amerikai és az orosz külügyminiszter vezet. A budapesti eseményre ezt követően kerülhet sor, várhatóan a következő két hétben.
Cikkünk folyamatosan frissül!
A diplomáciai háttérben eközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken a Fehér Házban tárgyal Trumppal, ahol az amerikai gyártmányú fegyverek, főként a Tomahawkok és a Patriot-légvédelmi rendszerek átadásáról egyeztetnek. Zelenszkij szerint a Tomahawkok híre máris mozgásba hozta Moszkvát:
Látjuk, hogy Oroszország sietve próbál újra tárgyalóasztalhoz ülni, amint meghallja a Tomahawk nevét”
– írta közösségi oldalán.
Terítékre kerülhetnek az amerikai Tomahawkok, Moszkva nem rajong az ötletért.
Elemzők szerint a budapesti békecsúcs akár fordulópont is lehet a háború negyedik évében. Ha sikerül létrehozni az új, háromoldalú egyeztetést – Trump, Putyin és Zelenszkij részvételével –, az a 2022-es invázió kezdete óta az első komoly béketárgyalás lehet a felek között.
Az amerikai elnök erről közösségi oldalán számolt be, miután egyeztetett Putyinnal.
Fotó: US Navy Photo / AFP