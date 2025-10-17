Orosz–ukrán háború: a budapesti békecsúcs mellett a nagy hatótávolságú fegyvereké a főszerep Washingtonban

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Donald Trump a Fehér Házban tartott csütörtöki sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a béketárgyalások következő állomásaként Magyarországon találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A budapesti békecsúcs mellett azonban több, az orosz–ukrán háború szempontjából fontos témát is érintett az amerikai elnök.

Donald Trump / Forrás: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Csúcsfegyvereket kaphat Ukrajna

A világraszóló bejelentés nem sokkal azután hangzott el, hogy Trump „nagyon eredményesnek” nevezte legutóbbi, több mint kétórás telefonbeszélgetését az orosz elnökkel. A sajtótájékoztatón elárulta, hogy tárgyalás során szóba került Ukrajna fegyveres támogatása is,