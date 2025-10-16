Ft
10. 16.
csütörtök
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok Tomahawk

Egy nap van hátra: a Közel-Kelet után Ukrajnában tehet csodát Trump, fontos találkozó vár rá

2025. október 16. 08:53

Terítékre kerülhetnek az amerikai Tomahawkok, Moszkva nem rajong az ötletért.

2025. október 16. 08:53

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, október 17-én a Fehér Házban találkozik ismét Donald Trump és Volodimir Zelenszkij. A csúcs fő témája az ukrán légvédelem és a nagy hatótávú csapásmérő képesség fejlesztése lesz. A Politico szerint a kélt vezető kapcsolata látványosan javult az év eleji, fagyos szóváltás óta.

A Tomahawk akcióban – Ukrajna is ilyen fegyvereket kaphat
A Tomahawk akcióban – Ukrajna is ilyen fegyvereket kaphat
Forrás: US Navy Photo / AFP

A lap értesülései szerint pénteki államfői egyeztetést egy vasárnapi telefonhívás előzte meg, amelyen a felek Tomahawk-rakéták esetleges átadásáról is beszéltek.

Ez korábban vörös vonal volt Trumpnál az eszkaláció veszélye miatt, most viszont „nyitott lehetőségként” került napirendre. A cikk felidézi:

az elnök szeptemberben már „papírtigrisnek” nevezte Oroszországot, és „agresszornak” minősítette Moszkvát, ami jól érzékelteti a hangnemváltást.

Az Axios kiegészítése szerint ugyanakkor Zelenszkij az X-en közölte: előre kidolgozott „lépéssorozatot” visz majd Washingtonba, amely az ukrán légvédelem és a nagy hatótávolságú csapásmérő képesség fejlesztésének ütemeit foglalja össze.

Emellett az ukrán elnök kísérete több találkozót is szervez az Egyesült Államok több védelmi és energiaipari vállalatával, sőt lehetséges, hogy törvényhozókkal is egyeztetnek majd.

Trump a sajtónak úgy nyilatkozott az egyeztetésről:

  • a hívásban további Patriot-rendszerekről is szó esett;
  • a Tomahawkokat pedig „új agressziós lépcsőnek” nevezte.

Hozzátette: ha továbbra sem haladnak a békefolyamatok, „lehet, hogy küldeni fogunk”, sőt,

lehet, Oroszországgal is beszélnem kell” erről.

Az Axios szerint a Kreml aggodalmát jelezte a Tomahawkok esetleges átadása miatt, emlékeztetve, hogy a fegyver egyes változatai nukleáris töltet hordozására is képesek.

A Politico úgy látja: a két vezető viszonya éles fordulatot vett a februári, Ovális irodai nyilvános összezördülés óta, amikor Trump és J. D. Vance alelnök a köszönetnyilvánítás hiánya miatt hazaküldte a tárgyalásról Zelenszkijt.

A megváltozott viszony már az augusztusi washingtoni találkozón is megfigyelhető volt, ahová az ukrán elnököt az európai vezetők is elkísérték.

Az ukrán elnök a Fox Newsnak most azt mondta, hogy Trump gázai tűzszünete bizakodóvá tette a Moszkvával kötendő megállapodás esélyeit illetően.

Még azt is hozzátette:

ha Trump elhozza a békét, Nobel-békedíjra jelölné.

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

