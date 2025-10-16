Egy nap van hátra: a Közel-Kelet után Ukrajnában tehet csodát Trump, fontos találkozó vár rá

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, október 17-én a Fehér Házban találkozik ismét Donald Trump és Volodimir Zelenszkij. A csúcs fő témája az ukrán légvédelem és a nagy hatótávú csapásmérő képesség fejlesztése lesz. A Politico szerint a kélt vezető kapcsolata látványosan javult az év eleji, fagyos szóváltás óta.

A Tomahawk akcióban – Ukrajna is ilyen fegyvereket kaphat

Forrás: US Navy Photo / AFP

A lap értesülései szerint pénteki államfői egyeztetést egy vasárnapi telefonhívás előzte meg, amelyen a felek Tomahawk-rakéták esetleges átadásáról is beszéltek.