Nagyon le akarják zárni: Zelenszkij telefonon kérlelte Donald Trumpot

Putyin haragja nagyon hamar utolérte Ukrajnát: iszonyú pusztítást vitt végbe az orosz hadsereg
Brit és ukrán katonatisztek is életüket vesztették.
Véget szeretne vetni a háborúnak az ukrán elnök.
Az ukrajnai háború fejleményeiről és lezárásának esélyeiről egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton – erősítette meg a Fehér Ház.
Az amerikai elnöki hivatal részleteket nem közölt a megbeszélésről, ugyanakkor az ukrán elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy az ukrán légvédelem megerősítésének esélyeiről volt szó, valamint tájékoztatást adott az orosz támadásokról. Volodimir Zelenszkij szavai szerint arra
sürgette az amerikai elnököt, hogy segítsen a háború lezárásában
Ukrajnában, miután a gázai konfliktust tekintve elérte a béke lehetőségét hordozó tűzszünetet.
Ha egy háború megállítható egy régióban, akkor bizonyosan más háborúkat is le lehet zárni – ideértve az orosz háborút”
– írta az ukrán államfő.
Kijev az Egyesült Államoktól nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne kapni az orosz támadások semlegesítése érdekében. Donald Trump amerikai elnök a héten jelezte, hogy megfontolás tárgya a fegyverzet eladása a NATO számára, a felhasználásról szóló döntés pedig a katonai szervezet hatáskörébe tartozik. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy
a Tomahawk rakéták felhasználásának részletei külön megbeszélés tárgyát képeznék,
ahogy fogalmazott, ezzel kapcsolatban „kérdéseket fog feltenni” a NATO-nak.
