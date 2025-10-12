Ft
Nagyon le akarják zárni: Zelenszkij telefonon kérlelte Donald Trumpot

2025. október 12. 06:20

Véget szeretne vetni a háborúnak az ukrán elnök.

2025. október 12. 06:20
Az ukrajnai háború fejleményeiről és lezárásának esélyeiről egyeztetett telefonon Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton – erősítette meg a Fehér Ház.

Az amerikai elnöki hivatal részleteket nem közölt a megbeszélésről, ugyanakkor az ukrán elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy az ukrán légvédelem megerősítésének esélyeiről volt szó, valamint tájékoztatást adott az orosz támadásokról. Volodimir Zelenszkij szavai szerint arra 

sürgette az amerikai elnököt, hogy segítsen a háború lezárásában

 Ukrajnában, miután a gázai konfliktust tekintve elérte a béke lehetőségét hordozó tűzszünetet. 

Ha egy háború megállítható egy régióban, akkor bizonyosan más háborúkat is le lehet zárni – ideértve az orosz háborút” 

– írta az ukrán államfő.

Kijev az Egyesült Államoktól nagy hatótávolságú Tomahawk rakétákat szeretne kapni az orosz támadások semlegesítése érdekében. Donald Trump amerikai elnök a héten jelezte, hogy megfontolás tárgya a fegyverzet eladása a NATO számára, a felhasználásról szóló döntés pedig a katonai szervezet hatáskörébe tartozik. Az elnök ugyanakkor jelezte, hogy

 a Tomahawk rakéták felhasználásának részletei külön megbeszélés tárgyát képeznék, 

ahogy fogalmazott, ezzel kapcsolatban „kérdéseket fog feltenni” a NATO-nak.

(MTI)

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN FOREIGN MINISTRY / AFP

ördöngös pepecselés
2025. október 12. 08:19
lehet mondani, hogy Trump egy hazug balfasz de ha megnézzük az alternatíváit akkor egyértelmű, hogy zseni alt.1: elengedi Zselé kezét és hagyja Putyint győzni. ezzel gyakorlatilag magára haragítja az egész transzatlanti csordát demokrata hátszéllel és a hattérhatalmat is(fegyverlobbi, energialobbi, Ukrajnába befektetők) Dióhéjban: erősítem az ellenségeim és gyengítem önmagam alt. 2: beszáll a háborúba ahogy a demokraták tették ezzel gyakorlatilag a nyakába veszi a demokraták összes hibáját Dióhéjban: erősítem az ellenségeim és gyengítem önmagam alt.3: úgy marad benn a háborúban, hogy kiszáll ezt teszi Trump, zseniálisan. Hagyja az érdekelteket hadd gyepálják egymást szabadon és boldogan, ezzel gyakorlatilag eléri, hogy semmivel se vádolható és megkéri az árát a szórakozásnak amire a duhajok vágynak. Dióhéjban: gyengítem az ellenségeim és erősítem önmagam
Gintonic68
2025. október 12. 08:13
Merz,Macron, Starmer majd segíti a folytatást, ja és Ursula is !!! 2022 április Isztambul, akkor ment el a béke...ha még valaki nem tudná.
krokodilgenya
2025. október 12. 07:53
a befektetők nem akarják lezárni, azok a cégek akik földeket vásároltak fel
RWG1
2025. október 12. 07:44
Most megint azt játssza hogy ő békét akar de Putyin miatt nem lehetséges. A kérdés hogy Trump ezt be akarja kajálni vagy nem. Sajnos úgy tűnik Trump sem a maga ura mivel az elején még elküldte Zselét a 3.14-ba lassan már őt is úgy utasítgatja a törpe mint az Eu-t.
