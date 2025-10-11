Ft
vasárnap
háború olaj Háború Ukrajnában orosz hadsereg olajfinomító Harkiv megye Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin

Putyin haragja nagyon hamar utolérte Ukrajnát: iszonyú pusztítást vitt végbe az orosz hadsereg

2025. október 11. 22:44

Brit és ukrán katonatisztek is életüket vesztették.

2025. október 11. 22:44
null

Katonai célokat szolgáló közlekedési és üzemanyag-energetikai objektumokra, fegyver- és haditechnikaraktárakra, valamint 148 helyszínen az ukrán fegyveres erők és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire mért csapást az orosz hadsereg – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy

brit és ukrán katonatisztek vesztették életüket és sebesültek meg, amikor éjjel a Harkiv megyei Csuhujivben csapás érte az olajfinomítót.

Lebegyev szerint a brit katonákat helikopterrel szállították el Harkivba, az ukránok között pedig vezérkari tisztek is voltak.

A súlyosan megsebesült külföldi katonák számát 58 főben nevezte meg. Azt állította, hogy az üzemanyagtartályokat szerdától titokban elkezdték feltölteni az ukrán fegyveres erők, áttörési kísérletre készülve Harkiv körül haditechnikát és személyi állományt vontak össze.

Szergej Lipovoj orosz vezérőrnagy az Agumenti i Fakti hírportálon megjelent szombaton nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a péntekre virradóra végrehajtott orosz tömeges csapás hatással lesz egyebek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök föld alatti bunkerének áramellátására.

„Összességében ezek a csapások nemcsak Zelenszkij bunkerének energiaellátását fogják befolyásolni, hanem a döntéshozatali pontok működését is” – mondta Lipovoj.

Az orosz válasz

A támadást az orosz védelmi minisztérium az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.

A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében csaknem másfélezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz védelmi tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 95 repülőgép típusú drónt.

(MTI)

Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP

figyelő4322
2025. október 12. 00:03
Trumpot ugyan kicsit megrendítheti, gondolkodásra késztetheti a ruszki visszacsapás mértéke, hatása, de... Az ajrópai/ londoni mini- DS brüsszeli csicskáit, akarnokait nem annyira. Nekik sem a hohol, sem pedig a ruszki életek nem számítanak. A brüsszeli csicskák szorult helyzetben is lehetnek, hiszen legtöbbjük a DS bábja. A karrierjüknek bármikor véget vethetnek - ha erősködnek, akkor még talán 'baleset' is érhetné őket...
red-bullshit
2025. október 11. 23:47
Ők név szerint: 1. William Francis McGrath (USA)🇺🇸; 2. Wilfredo Martinez Almeida (Kolumbia)🇨🇴; 3. Grzegorz Rafał Wasilewski (Lengyelország)🇵🇱. Hozzátartozóikat hamarosan értesítik, hogy mikor és hol vehetik át a fekete hullazsákokat.
survivor
2025. október 11. 23:14
Tudom hogy ti " atom-buzi" -nak gondoltok☢️- DE ! Ha P. TENYLEG kifogyna az élőerőből es technikábol Akkor tenyleg nem maradna mas neki... Felvetettek: egy "emlekeztető" taktikai atomka, valahol a Fekete- tenger ukran resze felett "Csak" a tenger felett. Egyenlőre csak a teoretikusok...🤪🤪🤪😱😱😱😱
LevEDIa
•••
2025. október 11. 23:06 Szerkesztve
"Putyin haragja nagyon hamar utolérte Ukrajnát Az orosz válasz a támadást az orosz védelmi minisztérium az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte. „Összességében ezek a csapások nemcsak Zelenszkij bunkerének energiaellátását fogják befolyásolni, hanem a döntéshozatali pontok működését is” Azért ezek a támadások egy dolgot egyértelműen az USA, és egyúttal a nyugat, valamint az ukránok tudtára kell hogy adjanak, nem tehetnek bármit az orosz hátországban. Valamint azt is, hogy pontosan tudja Putyin, hogy hol vannak az ukránok "ütőerei". Tehát, addig húzogathatják a medve bajuszát, ameddig Putyin engedi. De az ukrán patkánynak a drog már elvette az eszét annyira, hogy képes legyen ezt fölfogni. Lesz valaki, aki gondolkodik helyette? Vagy még mindig rosszul gondoljuk, és egészen mások döntenek helyette?
