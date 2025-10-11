Katonai célokat szolgáló közlekedési és üzemanyag-energetikai objektumokra, fegyver- és haditechnikaraktárakra, valamint 148 helyszínen az ukrán fegyveres erők és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire mért csapást az orosz hadsereg – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy

brit és ukrán katonatisztek vesztették életüket és sebesültek meg, amikor éjjel a Harkiv megyei Csuhujivben csapás érte az olajfinomítót.

Lebegyev szerint a brit katonákat helikopterrel szállították el Harkivba, az ukránok között pedig vezérkari tisztek is voltak.

A súlyosan megsebesült külföldi katonák számát 58 főben nevezte meg. Azt állította, hogy az üzemanyagtartályokat szerdától titokban elkezdték feltölteni az ukrán fegyveres erők, áttörési kísérletre készülve Harkiv körül haditechnikát és személyi állományt vontak össze.