Nem élhet többé tagadásban Zelenszkij: rádöbbent, mire képes valójában az amerikai elnök
Ezt a sikert még Ukrajnában sem hagyhatják figyelmen kívül.
Brit és ukrán katonatisztek is életüket vesztették.
Katonai célokat szolgáló közlekedési és üzemanyag-energetikai objektumokra, fegyver- és haditechnikaraktárakra, valamint 148 helyszínen az ukrán fegyveres erők és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire mért csapást az orosz hadsereg – közölte szombaton a moszkvai védelmi minisztérium.
Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” a RIA Novosztyi orosz hírügynökséget úgy tájékoztatta, hogy
brit és ukrán katonatisztek vesztették életüket és sebesültek meg, amikor éjjel a Harkiv megyei Csuhujivben csapás érte az olajfinomítót.
Lebegyev szerint a brit katonákat helikopterrel szállították el Harkivba, az ukránok között pedig vezérkari tisztek is voltak.
A súlyosan megsebesült külföldi katonák számát 58 főben nevezte meg. Azt állította, hogy az üzemanyagtartályokat szerdától titokban elkezdték feltölteni az ukrán fegyveres erők, áttörési kísérletre készülve Harkiv körül haditechnikát és személyi állományt vontak össze.
Szergej Lipovoj orosz vezérőrnagy az Agumenti i Fakti hírportálon megjelent szombaton nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a péntekre virradóra végrehajtott orosz tömeges csapás hatással lesz egyebek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnök föld alatti bunkerének áramellátására.
„Összességében ezek a csapások nemcsak Zelenszkij bunkerének energiaellátását fogják befolyásolni, hanem a döntéshozatali pontok működését is” – mondta Lipovoj.
A támadást az orosz védelmi minisztérium az orosz polgári infrastruktúra ellen végrehajtott ukrán „terrortámadásokra” adott válasznak nevezte.
A szombati hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak törni, és a „különleges hadművelet” övezetében csaknem másfélezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. Az orosz védelmi tárca a megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, továbbá 95 repülőgép típusú drónt.
(MTI)
Nyitókép: Vladimir SMIRNOV / POOL / AFP
