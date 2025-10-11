Ft
háború Háború Ukrajnában Ukrajna béke orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump telefon Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Nem élhet többé tagadásban Zelenszkij: rádöbbent, mire képes valójában az amerikai elnök

2025. október 11. 19:58

Ezt a sikert még Ukrajnában sem hagyhatják figyelmen kívül.

2025. október 11. 19:58
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, akinek reményét fejezte ki, hogy megállítható lesz Oroszország Ukrajna elleni háborúja, akárcsak minden más háború, amelyet Trump közreműködésével lezártak.

„Beszéltem az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal. Jó beszélgetés volt, nagyon eredményes. Gratuláltam Trump elnöknek a Közel-Keleten elért sikeréhez és az általa ténylegesen megvalósított megállapodáshoz, ami komoly eredmény.

Ha sikerül megállítani a háborút abban a régióban, biztosan más háborúk is megállíthatók, köztük ez az orosz háború is”

– írta Zelenszkij a Telegramon.

Közölte, hogy tájékoztatta az amerikai elnököt az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni legutóbbi orosz támadásokról. Kifejezte háláját, miért az Egyesült Államok kész támogatni országát. „Megbeszéltük a lehetőségeket légvédelmünk megerősítésére és az ezzel kapcsolatos megállapodásokat, amelyeken dolgozunk.

Vannak jó lehetőségek, ötletek arra, miként lehet minket ténylegesen megerősíteni”

– jelentette ki az ukrán államfő. Hangsúlyozta: szükség van Moszkva készségére, hogy valóban hajlandó legyen tárgyalni a békéről, ami szerinte „erő alkalmazásával biztosítható”.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

