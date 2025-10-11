Nem élhet többé tagadásban Zelenszkij: rádöbbent, mire képes valójában az amerikai elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel, akinek reményét fejezte ki, hogy megállítható lesz Oroszország Ukrajna elleni háborúja, akárcsak minden más háború, amelyet Trump közreműködésével lezártak.

„Beszéltem az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal. Jó beszélgetés volt, nagyon eredményes. Gratuláltam Trump elnöknek a Közel-Keleten elért sikeréhez és az általa ténylegesen megvalósított megállapodáshoz, ami komoly eredmény.

Ha sikerül megállítani a háborút abban a régióban, biztosan más háborúk is megállíthatók, köztük ez az orosz háború is”

– írta Zelenszkij a Telegramon.

