Szergej Lavrov háború Háború Ukrajnában hadigépezet Magyarország ENSZ orosz-ukrán háború vétójog Európai Unió Szlovákia

Oroszországban kimondták: két ország akadályozza meg, hogy elszabaduljon a pokol Európában

2025. október 09. 20:50

„Meg akarják fosztani az Európai Unió tagjait a vétójogtól” – mondta Szergej Lavrov.

2025. október 09. 20:50
null

A vétójogával élve Magyarország és Szlovákia egyelőre nem hagyja, hogy az Európai Unió hadigépezetté váljon – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT televízió által csütörtökön bemutatott interjújában.

„Jelenleg az Európai Unióban – elnézést, hogy eszembe jutott ez a szervezet – be akarják vezetni a (többségi) szavazás elvét: azt, hogy sorsdöntő kérdésekben (nem egyhangú, hanem többségi) szavazással hozzanak döntéseket. A háború és a béke kérdéseiben. Meg akarják fosztani az Európai Unió tagjait a vétójogtól, elsősorban az olyan országokat, mint Magyarország, Szlovákia, amelyek nem háborút, hanem békét akarnak” – nyilatkozott Lavrov.

Ők lényegében a vétójogukkal, az álláspontjukkal nem engedik, hogy az Európai Unióból a valamikor beígért gazdasági és társadalmi »földi paradicsom« helyett katonai gépezetet csináljanak.

Ezt Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) és más »führerek« akarják elérni, akik aktívan irányítják az Európai Uniót” – tette hozzá.

Az orosz diplomácia vezetője szerint az állandó tagok vétójoga az ENSZ Biztonsági Tanácsában is a túlkapások megakadályozására szolgál.

„Az ENSZ Biztonsági Tanácsa a legfontosabb szerv. Más kérdés, hogy senkinek sem kellene visszaélnie a jogosultságaival, főleg ha az illető állandó tagja a BT-nek. A vétójogot kizárólag azért fogadták el, hogy az ENSZ ne jusson a Népszövetség sorsára, amelyben senki sem volt felelős azért, hogyan szavaz” – nyilatkozott Lavrov.

(MTI)

Nyitókép: Sergei KARPUKHIN / POOL / AFP

nempolitizalok-0
2025. október 09. 22:02
Az eurolibsi csürhe kinyalhatja, mert legalább még hatan bújnak mögénk. Pld. a nem túl karakteres osztrákok.
Zsolt75
2025. október 09. 21:55
És persze aki nem akar világégést, az ruszkibérenc..
pandalala
2025. október 09. 21:25
és, ha minden igaz, mostantól már a csehek sem fognak pénzt adni Ukrajnának fegyverekre ....
survivor
2025. október 09. 21:02
Az agresszor neve: USA. EZT MINDENKI TUDJA...
