A vétójogával élve Magyarország és Szlovákia egyelőre nem hagyja, hogy az Európai Unió hadigépezetté váljon – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az RT televízió által csütörtökön bemutatott interjújában.

„Jelenleg az Európai Unióban – elnézést, hogy eszembe jutott ez a szervezet – be akarják vezetni a (többségi) szavazás elvét: azt, hogy sorsdöntő kérdésekben (nem egyhangú, hanem többségi) szavazással hozzanak döntéseket. A háború és a béke kérdéseiben. Meg akarják fosztani az Európai Unió tagjait a vétójogtól, elsősorban az olyan országokat, mint Magyarország, Szlovákia, amelyek nem háborút, hanem békét akarnak” – nyilatkozott Lavrov.

Ők lényegében a vétójogukkal, az álláspontjukkal nem engedik, hogy az Európai Unióból a valamikor beígért gazdasági és társadalmi »földi paradicsom« helyett katonai gépezetet csináljanak.

Ezt Ursula von der Leyen (az Európai Bizottság elnöke) és más »führerek« akarják elérni, akik aktívan irányítják az Európai Uniót” – tette hozzá.

Az orosz diplomácia vezetője szerint az állandó tagok vétójoga az ENSZ Biztonsági Tanácsában is a túlkapások megakadályozására szolgál.