Hátborzongató lépésre szánta el magát Zelenszkij: az éj leple alatt csapott le a Lukoilra

Az ukrán erők csapást mértek csütörtökre virradó éjjel a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemére és a Jefimovka diszpécserállomásra az oroszországi volgográdi régióban – közölte az ukrán vezérkar.

A közlés szerint a Korobkovszkij gázfeldolgozó Oroszország déli részének egyik legnagyobb üzeme a földgáz elsődleges feldolgozására, kapacitása évi 450 millió köbméter gáz, valamint évi 186 ezer tonna könnyű szénhidrogén.

Hozzátették: Jefimovka egy olyan állomás, amely több regionális olaj- és kőolajterméket szállító fővezeték kiszolgálásáért felel, évi 50 millió tonna átbocsátó kapacitással.

„Mindkét létesítmény területén robbanásokat és tüzet észleltek, a találat következményeire vonatkozó információk pontosítása folyamatban van. Az ukrán védelmi erők folyamatosan végrehajtják azokat az intézkedéseket, amelyek célja az Oroszországi Föderáció katonai-gazdasági potenciáljának megrendítése az ukrajnai fegyveres agresszió megszüntetése érdekében” – fűzte hozzá a vezérkar.

Az orosz válasz