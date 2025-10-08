Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 08.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 08.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna SZBU Magyarország Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter provokáció Kárpátalja

Előlépett az ukrán veterán: szerinte ez történt az állítólagos magyar drónokkal Kárpátalján

2025. október 08. 13:17

Váratlan kijelentést tett az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt helyettes vezetője.

2025. október 08. 13:17
null

Viktor Jagun, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt helyettes vezetője szerint a Kárpátalja felett észlelt drónok valószínűleg nem Magyarországhoz köthetők, hanem orosz provokáció részei lehetnek, melyek célja a feszültség szítása Kijev és Budapest között – írja a Zerkalo Nyegyeli.

Jagun szinte biztos benne, hogy Moszkva hibrid hadműveleteihez illeszkedik az ilyen incidensek megszervezése.

A magyar reakció

Szijjártó Péter külügyminiszter visszautasította Volodimir Zelenszkij elnök vádjait, szerinte azok alaptalanok és Ukrajna „magyarellenességéből” fakadnak.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
red-bullshit
•••
2025. október 08. 14:16 Szerkesztve
Mi lenne, ha átnézne néhány Lynx meg Panzer? Azt hinnék, hogy az még Magyarország. Régi térképük lenne.
Válasz erre
0
0
red-bullshit
2025. október 08. 14:15
És ha át is nézett volna néhány drón? Nem ezért vinnyognak 3 éve?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. október 08. 14:01
" a Kárpátalja felett észlelt drónok valószínűleg nem Magyarországhoz köthetők, hanem orosz provokáció részei lehetnek, melyek célja a feszültség szítása Kijev és Budapest között" Na ez ám az öblös faszság! Mi érdeke lenne az oroszoknak abban, hogy az ukránok még jobban haragudjanak ránk? Ez inkább ukrán húzás lehet, hogy Magyarországot, mint agresszort diszkvalifikálják az eu szavazással kapcsolatban.
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 08. 13:54
Amúgy ha magyar eszközök lette volna, akkor azok NATO eszközök ugye? A NATO pedig Ukrajna partnere ebben a háborúban ugye? Ha pedig Ukrajna keménykedik Magyarországgal, akkor egy NATO tagállammal teszi ugye? Ha megtámadna minket, akkor a NATO-t támadta meg ugye?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!