Előlépett az ukrán veterán: szerinte ez történt az állítólagos magyar drónokkal Kárpátalján

Viktor Jagun, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt helyettes vezetője szerint a Kárpátalja felett észlelt drónok valószínűleg nem Magyarországhoz köthetők, hanem orosz provokáció részei lehetnek, melyek célja a feszültség szítása Kijev és Budapest között – írja a Zerkalo Nyegyeli.

Jagun szinte biztos benne, hogy Moszkva hibrid hadműveleteihez illeszkedik az ilyen incidensek megszervezése.

A magyar reakció

Szijjártó Péter külügyminiszter visszautasította Volodimir Zelenszkij elnök vádjait, szerinte azok alaptalanok és Ukrajna „magyarellenességéből” fakadnak.