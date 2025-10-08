Előlépett az ukrán veterán: szerinte ez történt az állítólagos magyar drónokkal Kárpátalján

Nem akármivel vádol Zelenszkij: magyar felderítő drónok léptek be Ukrajna légterébe
Szijjártó Péter után a Honvédelmi Minisztérium is cáfolta a vádakat.
Váratlan kijelentést tett az Ukrán Biztonsági Szolgálat volt helyettes vezetője.
Viktor Jagun, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt helyettes vezetője szerint a Kárpátalja felett észlelt drónok valószínűleg nem Magyarországhoz köthetők, hanem orosz provokáció részei lehetnek, melyek célja a feszültség szítása Kijev és Budapest között – írja a Zerkalo Nyegyeli.
Jagun szinte biztos benne, hogy Moszkva hibrid hadműveleteihez illeszkedik az ilyen incidensek megszervezése.
Szijjártó Péter külügyminiszter visszautasította Volodimir Zelenszkij elnök vádjait, szerinte azok alaptalanok és Ukrajna „magyarellenességéből” fakadnak.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gints Ivuskans / AFP
