09. 26.
péntek
határvidék Magyarország Ukrajna Volodimir Zelenszkij Olekszandr Szirszkij

Nem akármivel vádol Zelenszkij: magyar felderítő drónok léptek be Ukrajna légterébe

2025. szeptember 26. 16:18

Szijjártó Péter gyorsan reagált, szerinte Zelenszkij kezd beleőrülni a magyarellenességbe.

2025. szeptember 26. 16:18
null

Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokának jelentése szerint drónokat észleltek az ukrán-magyar határon, amelyek be is léptek az ukrán légtérbe. Az ország fegyveres vezetése szerint ezek magyar drónok voltak, Volodimir Zelenszkij elnök pedig elrendelte az eset kivizsgálását – olvasható a Pravdán.

Az ukrán államfő X-közösségi oldalán is beszámolt a hírről, de csak annyit ír, hogy „feltételezhetően magyar drónokról lehet szó”, ahogy egyelőre azzal kapcsolatban is csak találgat az ukrán vezetés, hogy milyen célból repülhettek ott a drónok.

A bejegyzésben – amelyben az Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal, Andrij Hnatov vezérkari főnökkel, Denisz Smihal védelmi miniszterrel és Pavlo Palisával, az elnöki hivatal védelmi ügyekért felelős helyettes vezetőjével folytatott katonai megbeszélésről számol be – az ukrán-magyar határon észlelt drónok vonatkozásában azt írja:

feltehetően magyar drónok léptek be az ukrán légtérbe”.

„Az előzetes vizsgálatok szerint valószínűleg az ukrán határvidék ipari potenciálját deríthették fel. Utasítást adtam az illetékeseknek, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden rögzített esetről készítsenek sürgős jelentést” – írta Zelenszkij az X-en.

A magyar külügyminiszter reagált Zelenszkij vádjaira

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán gyorsan reagált a vádakra. Azt írta:

 Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.”

Szijjártó egyébként péntek délután nem sokkal korábban osztott meg egy másik bejegyzést, amiben felhívta a figyelmet Ukrajna magyarellenes politikájára.

A bejegyzésben ezen kívül ír az ukrán légvédelem megerősítéséről, amivel kapcsolatban a New York-i ENSZ-csúcstalálkozón „a védelmi minisztérium és az ukrán diplomaták megkapták a vonatkozó utasításokat”.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a Külgazdasági és Külügyminisztériumot és a Honvédelmi Minisztériumot is. Cikkünket frissítjük, amint választ kapunk a minisztériumoktól.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
 

 

Összesen 113 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Szerintem
2025. szeptember 26. 17:20
A zöld kobold bekaphatja. Még az is lehet hogy az ügynöke, a tiszafostos adott neki a basztatásunkra ilyen ötletet.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 26. 17:20
» mihint 2025. szeptember 26. 17:12 Operátor, Te egy önjelölt lélekgyógyász vagy?« Dehogy. Szimplán feljegyzéseket készítek az “istenbarma” szócikkhez.
Válasz erre
1
0
mihint
2025. szeptember 26. 17:12
Operátor, Te egy önjelölt lélekgyógyász vagy? Hagyjál fel vele, magadnak okozol kínt és fájdalmat, ahogy én amikor hasonlóképpen képzeltem magam :)
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 26. 17:09
» boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. szeptember 26. 16:57 • Szerkesztve Biztos jó ötlet a szomszédos több tízmilliós lélekszámú, háborúedzett ország bajszát húzogatni.« Elképesztő! Hiába szólnak többen, hogy fejezd be a rambófantáziálást, csak nem hagyod abba. Újabb és újabb megalapozatlan téziseket dobálsz fel magadnak a nyilvánosság szeme láttára, hogy aztán monologikusan értekezz a semmiről. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!