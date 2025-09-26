Nem akármivel vádol Zelenszkij: magyar felderítő drónok léptek be Ukrajna légterébe

Olekszandr Szirszkij, az Ukrán Fegyveres Erők parancsnokának jelentése szerint drónokat észleltek az ukrán-magyar határon, amelyek be is léptek az ukrán légtérbe. Az ország fegyveres vezetése szerint ezek magyar drónok voltak, Volodimir Zelenszkij elnök pedig elrendelte az eset kivizsgálását – olvasható a Pravdán.

Az ukrán államfő X-közösségi oldalán is beszámolt a hírről, de csak annyit ír, hogy „feltételezhetően magyar drónokról lehet szó”, ahogy egyelőre azzal kapcsolatban is csak találgat az ukrán vezetés, hogy milyen célból repülhettek ott a drónok.

A bejegyzésben – amelyben az Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal, Andrij Hnatov vezérkari főnökkel, Denisz Smihal védelmi miniszterrel és Pavlo Palisával, az elnöki hivatal védelmi ügyekért felelős helyettes vezetőjével folytatott katonai megbeszélésről számol be – az ukrán-magyar határon észlelt drónok vonatkozásában azt írja:

feltehetően magyar drónok léptek be az ukrán légtérbe”.

„Az előzetes vizsgálatok szerint valószínűleg az ukrán határvidék ipari potenciálját deríthették fel. Utasítást adtam az illetékeseknek, hogy minden rendelkezésre álló információt ellenőrizzenek, és minden rögzített esetről készítsenek sürgős jelentést” – írta Zelenszkij az X-en.