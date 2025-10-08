Ft
Tarasz Kacska Ukrajna Brüsszel uniós csatlakozás Magyarország orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij magyar vétó Orbán Viktor Európai Unió

Ledobta a bombát az ukrán miniszterelnök-helyettes: kiderült, hogy győzné le Orbán Viktort

2025. október 08. 11:30

Ukrajna szinte bármire képes lehet az uniós tagság érdekében.

2025. október 08. 11:30
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „erkölcsi zsarolással” próbálja rávenni Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozásának támogatására, de szerinte Magyarországnak nincs ilyen erkölcsi kötelezettsége – számolt be a hírről a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

Orbán hangsúlyozta, hogy a magyar népszavazáson a válaszadók 95 százaléka ellenezte Ukrajna csatlakozását, és bírálta az Ukrajnából érkező médiakampányt.

Zelenszkij kijelentette: Ukrajna mindenképp EU-tag lesz, mert ez az ukrán nép akarata. Az ukrán elnök szerint minden tagállam – kivéve Magyarországot – támogatja ezt.

Ekkor érkezett Tarasz Kacska ötlete

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes felvetette egy speciális uniós eljárás lehetőségét is a magyar vétó megkerülésére – számolt be róla a lap, ami azt jelenti, Ukrajna sok mindenre képes lehet az uniós tagság érdekében.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

***

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

