Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök „erkölcsi zsarolással” próbálja rávenni Magyarországot Ukrajna EU-csatlakozásának támogatására, de szerinte Magyarországnak nincs ilyen erkölcsi kötelezettsége – számolt be a hírről a Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye.

Orbán hangsúlyozta, hogy a magyar népszavazáson a válaszadók 95 százaléka ellenezte Ukrajna csatlakozását, és bírálta az Ukrajnából érkező médiakampányt.

Zelenszkij kijelentette: Ukrajna mindenképp EU-tag lesz, mert ez az ukrán nép akarata. Az ukrán elnök szerint minden tagállam – kivéve Magyarországot – támogatja ezt.

Ekkor érkezett Tarasz Kacska ötlete

Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes felvetette egy speciális uniós eljárás lehetőségét is a magyar vétó megkerülésére – számolt be róla a lap, ami azt jelenti, Ukrajna sok mindenre képes lehet az uniós tagság érdekében.